स्मृती आणि पलाशचा रोमँटिक डान्स, संगीत सेरेमनीमधील Video Viral, वर्ल्ड चॅम्पियन्स सुद्धा थिरकल्या

Smriti Mandhana Wedding : भारताची स्टार फलंदाज आणि उपकर्णधार स्मृती मंधाना (Smriti Mandhana) आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुश्चल हे रविवार 23 नोव्हेंबर रोजी लग्नबंधनात अडकणार आहेत. त्यापूर्वी दोघांच्या लग्नापूर्वीचे सर्व कार्यक्रम सुद्धा अतिशय धूम धडाक्यात होताना दिसतायत. मेहेंदी, हळद, क्रिकेट सामना इत्यादीनंतर आता स्मृती आणि पलाशच्या संगीत सेरेमनीचे काही व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. यात दोघे रोमँटिक डान्स करताना दिसत असून महिला वर्ल्ड चॅम्पियन संघातील काही खेळाडू सुद्धा स्टेजवर आपल्या डान्स स्टेप्सने सर्वांचे लक्ष वेधून घेताना पाहायला मिळाल्या.
भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार आणि सांगलीची सुकन्या स्मृती मानधनाचा विवाह सोहळा रविवारी सांगलीत पार पडतोय, पलाश मुछल सोबत स्मृतीचा विवाह पार पडणार असून सांगलीच्या समडोळी रोडवर मानधना फार्म हाऊसवर या सोहळ्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. या विवाह सोहळ्यासाठी क्रीडा क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातल्या दिग्गजांची उपस्थिती लागणार आहे.त्या दृष्टीने दोन दिवसांपासून पोलिसांकडून चोख बंदोबस्ताची तयारी करण्यात आली आहे. सांगली पोलिसांकडून लग्न सोहळ्याच्या ठिकाणचा सुरक्षाचा आढावा देखील रात्री घेण्यात आला आहे. या सोहळ्याच्या निमित्ताने भारतीय महिला संघाच्या खेळाडू देखील गेल्या दोन दिवसांपासून सांगलीत मुक्कामाला आहे. आज दुपारी तीन नंतर विवाह सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे.साडेचार वाजता वरमाला सोहळा संपन्न होणार आहे.
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांची भेट 2019 साली झाली होती आणि त्यानंतर दोघांमध्ये चांगली मैत्री आणि जवळीक निर्माण झाली. पाच वर्षांच्या रिलेशननंतर, गेल्या जुलै महिन्यात दोघांनी सोशल मीडियावर आपला संबंध जाहीर केला. त्याचवेळी त्यांनी 'लवकरच लग्न करणार' असंही सांगितलं होतं.
मागील दोन दिवसांपासून स्मृती आणि पलाशच्या लग्नाचे कार्यक्रम सांगलीत सुरु आहेत. अशातच शनिवारी संगीत सेरेमनी कार्यक्रम पार पडला ज्यात अतिशय खास आणि जवळच्या व्यक्तींची हजेरी होती. यावेळी 'तेनुं लेके मे जावांगा' सारख्या बॉलिवूड गाण्यांवर स्मृती पलाश यांनी डान्स केला. तर गल्लन गुडिया या गाण्यावर महिला वर्ल्ड चॅम्पियन संघाच्या सदस्यांनी डान्स केला. सध्या याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
Smriti Mandhana and Palash muchhal dancing together pic.twitter.com/cIFvv3WkCl
JosD92 (JosD92official) November 22, 2025
2025 is indeed giving unexpected surprises.
We have got see mandhana_smriti being dramatic and dancing with full swag Smritimandhana palashmucchal pic.twitter.com/WCHwnhrwA1
nidzmehtz (nidhimehta06) November 22, 2025
