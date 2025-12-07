English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Smriti - Palash Wedding Called Off : स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल या दोघांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून त्यांचं लग्न हे कायमचं रद्द झाल्याची घोषणा केली आहे. मात्र दोघांचं लग्न नेमकं का तुटलं या संदर्भात अनेक कारण समोर आली आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Dec 7, 2025, 03:06 PM IST
अफवा, Screenshots की.... स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलचं लग्न कशामुळे मोडलं?
(Photo Credit : Social Media)

Smriti - Palash Wedding Called Off : भारताची स्टार क्रिकेटर स्मृती मंधाना आणि म्युजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल या दोघांचं लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होतं. मात्र हे लग्न काही कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल या दोघांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून त्यांचं लग्न हे कायमचं रद्द झाल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे क्रिकेट विश्वात या बातमीने एकच खळबळ उडवली. मात्र या दोघांचं लग्न नेमकं कशामुळे मोडलं याबाबत काही कारण मध्यंतरीच्या काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोर आली होती. 

सांगलीमध्ये होणार होता विवाह सोहळा : 

भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार असणारी स्मृती मंधाना ही मूळ महाराष्ट्रातील सांगलीची आहे. त्यामुळे पलाश आणि स्मृतीचं लग्न हे सांगलीत पार पडणार होतं. 23 नोव्हेंबर रोजी दोघांचा विवाह सोहळा पार पडणार होता. त्यापूर्वी मेहेंदी, संगीत, हळद असे सगळे कार्यक्रम अतिशय धूम धडाक्यात पार पडले. स्मृती आणि पलाशच्या लग्नासाठी अनेक दिग्गज मंडळी सांगलीत दाखल झाली होती. मात्र 23 नोव्हेंबर रोजी लग्नाच्या दिवशी सकाळी स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत बिघडल्याची माहिती समोर आली आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. वडिलांची तब्येत बिघडल्यामुळे स्मृती आणि पलाशचं लग्न हे पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर पलाश मुच्छलला सुद्धा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. 

कोणत्या कारणामुळे मोडलं लग्न?

व्हायरल झाले स्क्रीनशॉट्स : 

भारताची स्टार क्रिकेटर स्मृती मंधाना आणि म्युजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल यांचं 23 नोव्हेंबर रोजी होणारं लग्न रद्द झाल्यावर सोशल मीडियावर अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. यात स्मृतीचा होणारा नवरा पलाश मुच्छल हा तिला चीट  करत असल्याच्या गोष्टी सुद्धा समोर आल्या होत्या. सोशल मीडियावर एका मेरी डीकोस्ता नावाच्या तरुणीचे काही स्क्रीनशॉट्स शेअर होत होते. या तिने पलाश मुच्छल हा स्मृतीशी एका कमिटेड रिलेशनशिपमध्ये असून सुद्धा तिच्याशी फ्लर्ट करत असल्याचा दावा केला होता. हे स्क्रीन शॉट्स व्हायरल झाल्यामुळे स्मृती आणि पलाशच्या नात्यात दुरावा आल्याचं सोशल मीडियावर बोललं जात होतं.

महिला कोरिओग्राफर सोबत अफेरच्या चर्चा : 

स्मृती आणि पलाशचं 23 नोव्हेंबर रोजी होणारं लग्न रद्द करण्यात आल्यादिवसापासून सोशल मीडियावर अनेक चर्चांना उधाण आलं. त्यात अशी देखील चर्चा होती की लग्नाच्या आदल्या दिवशी संगीत नाईट दरम्यान एका महिला कोरिओग्राफर सोबत पलाश मुच्छल याला पकडण्यात आलं. या दोघांचं अफेर असून पलाश स्मृती सोबत चीट करत असल्याच्या चर्चा सुद्धा रंगल्या होत्या. 

कुटुंबातून लग्नाला विरोध?

स्मृती आणि पलाशचं लग्न रद्द झाल्यावर सोशल मीडियावर विविध चर्चा रंगल्या. यात अशी देखील चर्चा होती की स्मृती आणि पलाशच्या लग्नाला स्मृती मंथनाच्या कुटुंबाकडून विरोध होता. या विरोधामुळेच शेवटच्या क्षणी हे लग्न रद्द करण्यात आलं. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. 

स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल हे दोघे एकमेकांना 6 वर्षांपासून डेट करत होते. या दोघांचं लग्न नेमकं कोणत्या कारणामुळे तुटलं हे अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेलं नाही. मात्र वरील दिलेल्या अनेक कारणांची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा होती. 

काय म्हणाली स्मृती मंधाना? 

स्मृती मंधानाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. यात पोस्टमध्ये तिने म्हटले की, ' गेल्या काही आठवड्यांपासून माझ्या आयुष्याभोवती अनेक अटकळ बांधली जात आहेत आणि मला वाटते की यावेळी मी याबद्दल बोलणे महत्त्वाचे आहे. मी एक अतिशय खाजगी व्यक्ती आहे आणि मी ते असेच ठेवू इच्छितो परंतु मला हे स्पष्ट करायचे आहे की लग्न रद्द करण्यात आले आहे.

मी हे प्रकरण इथेच संपवू इच्छिते आणि तुम्हा सर्वांनाही असेच करण्याची विनंती करते. मी तुम्हाला विनंती करतो की कृपया यावेळी दोन्ही कुटुंबांच्या गोपनीयतेचा आदर करा आणि आम्हाला प्रक्रिया करण्यासाठी आणि आमच्या गतीने पुढे जाण्यासाठी जागा द्या.

मला विश्वास आहे की आपल्या सर्वांना आणि माझ्यासाठी नेहमीच सर्वोच्च पातळीवर माझ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा एक उच्च उद्देश आहे. मला आशा आहे की मी शक्य तितक्या काळ भारतासाठी खेळत राहीन आणि ट्रॉफी जिंकत राहीन आणि माझे लक्ष नेहमीच तिथेच राहील.तुमच्या सर्वांच्या पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद. पुढे जाण्याची वेळ आली आहे'.

पलाश मुच्छलनेही मांडली त्याची बाजू : 

पलाशने सुद्धा सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून म्हटले की, 'मी माझ्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा आणि माझ्या वैयक्तिक नात्यांपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझ्यासाठी सर्वात पवित्र असलेल्या गोष्टीबद्दल निराधार अफवांवर लोक इतक्या सहजपणे प्रतिक्रिया देतात हे पाहणे माझ्यासाठी खूप कठीण होते.हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्पा आहे आणि मी माझ्या विश्वासांना धरून तो शोभायमानपणे हाताळेन. मला खरोखर आशा आहे की आपण, एक समाज म्हणून, एखाद्या व्यक्तीबद्दल सत्यापित नसलेल्या गप्पांच्या आधारे निर्णय घेण्यापूर्वी थांबायला शिकू, ज्याचे स्रोत कधीही ओळखले जात नाहीत. आपले शब्द अशा प्रकारे जखम करू शकतात ज्या आपल्याला कधीही समजू शकत नाहीत. आपण या गोष्टींबद्दल विचार करत असताना, जगातील अनेक लोकांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. माझी टीम खोटी आणि बदनामीकारक सामग्री पसरवणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करेल. या कठीण काळात माझ्या पाठीशी उभं राहिलेल्या सर्वांचे आभार'.

 

 

