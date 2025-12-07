English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Smriti mandhana wedding : स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल या दोघांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून त्यांचं लग्न हे कायमचं रद्द झाल्याची घोषणा केली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Dec 7, 2025, 02:09 PM IST
स्मृती - पलाशचं लग्न मोडलं! सोशल मीडियावर पोस्ट करून स्वतः स्मृती मंधानाने दिली माहिती
(Photo Credit : Social Media)

Smriti mandhana wedding : भारताची स्टार क्रिकेटर स्मृती मंधाना आणि म्युजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल या दोघांचं लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होतं. मात्र हे लग्न काही कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात आलं. त्यानंतर आता स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल या दोघांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून त्यांचं लग्न हे कायमचं रद्द झाल्याची घोषणा केली आहे. 

काय म्हणाली स्मृती मंधाना? 

स्मृती मंधानाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. यात पोस्टमध्ये तिने म्हटले की, ' गेल्या काही आठवड्यांपासून माझ्या आयुष्याभोवती अनेक अटकळ बांधली जात आहेत आणि मला वाटते की यावेळी मी याबद्दल बोलणे महत्त्वाचे आहे. मी एक अतिशय खाजगी व्यक्ती आहे आणि मी ते असेच ठेवू इच्छितो परंतु मला हे स्पष्ट करायचे आहे की लग्न रद्द करण्यात आले आहे.

मी हे प्रकरण इथेच संपवू इच्छिते आणि तुम्हा सर्वांनाही असेच करण्याची विनंती करते. मी तुम्हाला विनंती करतो की कृपया यावेळी दोन्ही कुटुंबांच्या गोपनीयतेचा आदर करा आणि आम्हाला प्रक्रिया करण्यासाठी आणि आमच्या गतीने पुढे जाण्यासाठी जागा द्या.

मला विश्वास आहे की आपल्या सर्वांना आणि माझ्यासाठी नेहमीच सर्वोच्च पातळीवर माझ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा एक उच्च उद्देश आहे. मला आशा आहे की मी शक्य तितक्या काळ भारतासाठी खेळत राहीन आणि ट्रॉफी जिंकत राहीन आणि माझे लक्ष नेहमीच तिथेच राहील.तुमच्या सर्वांच्या पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद. पुढे जाण्याची वेळ आली आहे'.

पलाश मुच्छलनेही मांडली त्याची बाजू : 

पलाशने सुद्धा सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून म्हटले की, 'मी माझ्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा आणि माझ्या वैयक्तिक नात्यांपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझ्यासाठी सर्वात पवित्र असलेल्या गोष्टीबद्दल निराधार अफवांवर लोक इतक्या सहजपणे प्रतिक्रिया देतात हे पाहणे माझ्यासाठी खूप कठीण होते.हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्पा आहे आणि मी माझ्या विश्वासांना धरून तो शोभायमानपणे हाताळेन. मला खरोखर आशा आहे की आपण, एक समाज म्हणून, एखाद्या व्यक्तीबद्दल सत्यापित नसलेल्या गप्पांच्या आधारे निर्णय घेण्यापूर्वी थांबायला शिकू, ज्याचे स्रोत कधीही ओळखले जात नाहीत. आपले शब्द अशा प्रकारे जखम करू शकतात ज्या आपल्याला कधीही समजू शकत नाहीत. आपण या गोष्टींबद्दल विचार करत असताना, जगातील अनेक लोकांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. माझी टीम खोटी आणि बदनामीकारक सामग्री पसरवणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करेल. या कठीण काळात माझ्या पाठीशी उभं राहिलेल्या सर्वांचे आभार'.

FAQ : 

स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलचे लग्न कशामुळे रद्द झाले? 

स्मृती मंधानाचे वडील श्रीनिवास मंधाना गंभीर आजारी पडल्याने लग्न रद्द करण्यात आले.

स्मृती मंधानाने लग्न रद्द झाल्याबद्दल काय म्हटले? 

स्मृती मंधानाने म्हटले की, "मी एक अतिशय खाजगी व्यक्ती आहे आणि मी ते असेच ठेवू इच्छितो परंतु मला हे स्पष्ट करायचे आहे की लग्न रद्द करण्यात आले आहे."

पलाश मुच्छलने लग्न रद्द झाल्याबद्दल काय म्हटले? 

पलाश मुच्छलने म्हटले की, "मी माझ्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा आणि माझ्या वैयक्तिक नात्यांपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे."

