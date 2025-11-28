Smruti-Palash: 'नवरी घेऊन घरी येण्याचे स्वप्न.... ', स्मृती-पलाशच्या लग्नावर मुच्छलच्या आईचे विधान

Smriti Mandhana And Palash Weddingभारतीय क्रिकेटपटू स्मृती मंधाना आणि लोकप्रिय गायक–संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाबाबतची अनिश्चितता अजूनही कायम आहे. दोन्ही कुटुंबांवर अचानक आलेल्या आरोग्यविषयक संकटामुळे विवाह सोहळ्याला थांबवावे लागले होते. जरी दोघांचेही कुटुंबीय आता रुग्णालयातून घरी परतले असले, तरी लग्नाबाबत दोन्ही बाजूंनी अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
महाराष्ट्रातील सांगलीमध्ये अंतिम विधी सुरू होण्याच्या काही तास आधीच स्मृतींच्या वडिलांची तब्येत बिघडली. हृदयाशी संबंधित लक्षणे दिसू लागल्याने त्यांना तत्काळ वैद्यकीय उपचारासाठी हलवावे लागले. या परिस्थितीत दोन्ही कुटुंबांनी लग्न तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
हे ही वाचा: लग्न मोडल्याच्या चर्चेत स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलने इन्स्टाग्रामवर केला 'एकसारखा' बदल, तुम्ही पाहिला का?
दरम्यान, घडलेल्या घटनांचा ताण पलाश मुच्छलवरही दिसला. वाढत्या तणावामुळे त्यांचीही प्रकृती ढासळली आणि त्यांना सांगली येथून मुंबईत हलवून उपचार सुरू करण्यात आले. आता ते दोघेही डिस्चार्ज झाले आहेत.
या अनिश्चिततेदरम्यान सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरल्या, मात्र पलाश मुच्छल यांच्या आई अमिता मुच्छल यांनी संपूर्ण परिस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.
हे ही वाचा: पलाश मुच्छलच्या 'त्या' फोटोंमुळे गोंधळ; स्मृती मंधानासोबत लग्न तुटल्याचा चर्चेत एक्स-गर्लफ्रेंडला केलेल्या प्रपोजलचा Video Viral
हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना त्यांनी सांगितले—
स्मृती मंधानाने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरील लग्नाशी संबंधित पोस्ट डिलीट केल्यानंतर अनेक प्रकारच्या चर्चा रंगू लागल्या. मात्र कुटुंबातील सदस्यांनी हे फक्त आपत्कालीन परिस्थितीमुळे घेण्यात आलेले तात्पुरते पाऊल असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा: Smriti-Palash: स्मृति मंधानाने पलाश मुच्छलला केलं अनफॉलो? पाहा वायरल दाव्यामागचा Fact Check
या कठीण काळात स्मृतीसोबत राहण्यासाठी टीम इंडियाची स्टार खेळाडू जेमिमा रोड्रिग्ज हिने विमेन्स बिग बॅश लीगमधून माघार घेतली आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये हे प्रकरण नेमके किती गंभीर झाले होते याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.