Smruti-Palash: 'नवरी घेऊन घरी येण्याचे स्वप्न.... ', स्मृती-पलाशच्या लग्नावर मुच्छलच्या आईचे विधान

Smriti Mandhana And Palash Muchaal Wedding: क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि लोकप्रिय गायक आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्या बहुचर्चित लग्नाबद्दल अजूनही चिंता आहे. दरम्यान पलाशच्या आईचे एक धक्कादायक विधान समोर आले आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 28, 2025, 01:28 PM IST
Smriti Mandhana And Palash Weddingभारतीय क्रिकेटपटू स्मृती मंधाना आणि लोकप्रिय गायक–संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाबाबतची अनिश्चितता अजूनही कायम आहे. दोन्ही कुटुंबांवर अचानक आलेल्या आरोग्यविषयक संकटामुळे विवाह सोहळ्याला थांबवावे लागले होते. जरी दोघांचेही कुटुंबीय आता रुग्णालयातून घरी परतले असले, तरी लग्नाबाबत  दोन्ही बाजूंनी अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

लग्नाच्या काही तास आधी निर्माण झालेला गोंधळ

महाराष्ट्रातील सांगलीमध्ये अंतिम विधी सुरू होण्याच्या काही तास आधीच स्मृतींच्या वडिलांची तब्येत बिघडली. हृदयाशी संबंधित लक्षणे दिसू लागल्याने त्यांना तत्काळ वैद्यकीय उपचारासाठी हलवावे लागले. या परिस्थितीत दोन्ही कुटुंबांनी लग्न तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, घडलेल्या घटनांचा ताण पलाश मुच्छलवरही दिसला. वाढत्या तणावामुळे त्यांचीही प्रकृती ढासळली आणि त्यांना सांगली येथून मुंबईत हलवून उपचार सुरू करण्यात आले. आता ते दोघेही डिस्चार्ज झाले आहेत.

पलाशच्या आईचा सकारात्मक विश्वास

या अनिश्चिततेदरम्यान सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरल्या, मात्र पलाश मुच्छल यांच्या आई अमिता मुच्छल यांनी संपूर्ण परिस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.

हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना त्यांनी सांगितले—

  • लग्नाची तारीख पुढे ढकलावी लागली यामुळे दोन्ही मुलांना मानसिक त्रास झाला आहे
  • सुनेचे स्वागत करण्यासाठी त्यांनी खास तयारी केली होती. 
  • पलाशने त्याच्या वधूसोबत घरी येण्याचे स्वप्न पाहिले.
  • अडथळे तात्पुरतेच आहेत आणि लग्न लवकरच पूर्ण होईल. 
  • त्यांच्या मते, “सगळं व्यवस्थित होईल… आणि लग्न फार लांब नाही.”

सोशल मीडियावरील हालचालींनी वाढवल्या चर्चा

स्मृती मंधानाने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरील लग्नाशी संबंधित पोस्ट डिलीट केल्यानंतर अनेक प्रकारच्या चर्चा रंगू लागल्या. मात्र कुटुंबातील सदस्यांनी हे फक्त आपत्कालीन परिस्थितीमुळे घेण्यात आलेले तात्पुरते पाऊल असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जेमिमा रोड्रिग्जचा आधार

या कठीण काळात स्मृतीसोबत राहण्यासाठी टीम इंडियाची स्टार खेळाडू जेमिमा रोड्रिग्ज हिने विमेन्स बिग बॅश लीगमधून माघार घेतली आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये हे प्रकरण नेमके किती गंभीर झाले होते याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

