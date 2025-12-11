English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
"मी खूप साधी..." पलाश मुच्छलशी लग्न मोडल्यानंतर स्मृती मंधानाने पहिल्यांदाच सोडले मौन, Video

Smriti Mandhana Broke Her Silence: संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्याशी लग्न मोडल्यानंतर स्मृती मंधाना पहिल्यांदाच बाहेर आली आहे. तिचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे ज्यामध्ये ती तिच्या पहिल्या प्रेमाबद्दल बोलत आहे. याशिवाय अनेक प्रश्नांची उत्तर तिने दिली आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 11, 2025, 10:24 AM IST
Smriti Mandhana Breaks Silence After Palash Muchhal Wedding Split

Smriti Mandhana Latest Video: भारतीय महिला क्रिकेटची स्टार फलंदाज स्मृती मंधाना संगीतकार पलाश मुछालसोबत विवाह मोडल्यापासून पहिल्यांदा सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसली आहे. तिचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे, ज्यात ती तिच्या पहिल्या प्रेमाचा उल्लेख करताना दिसत आहे.

स्मृतीसाठी 2025 खास वर्ष

स्मृती मंधाना आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी 2025 अत्यंत खास वर्ष ठरले. गेल्या महिन्यात टीम इंडियाने इतिहास रचत पहिल्यांदा वनडे विश्वचषक जिंकला. स्मृतीने या दिवसासाठी मागील 12 वर्षे कठोर मेहनत केली होती. यानंतरच वृत्ते समोर आल्या की स्मृती मंधाना आणि पलाश मुछाल विवाहबद्ध होणार आहेत. दोघांची विवाहाची तारीख ठरलेली होती, लग्नाच्या आधीचे सगळे विधी, सोहळे पार पडले होते. विवाहाचा फक्त विधी बाकी होतो. या विधींची फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्या काळातील अजून एक व्हिडीओही समोर आला, ज्यात पलाश मुछाल डीवाय पाटील स्टेडियममध्ये स्मृतीला प्रपोज करताना दिसत आहेत.  हाच तो स्टेडियम आहे जिथे भारतीय संघाने फाइनल सामन्यात दक्षिण आफ्रिकावर विजय मिळवला होता.

लग्न मोडल्यावर पहिल्यांदा मंचावर स्मृती

लग्न मोडल्यावर स्मृतीने पहिल्यांदा मंचावर सहभाग घेतला. या कार्यक्रमात त्याच्यासोबत हरमनप्रीत कौरही उपस्थित होती. ‘अमेझॉन संभव कॉन्फरन्स’मध्ये स्मृतीने सांगितले की, तीच खरं पहिलं प्रेम कोणतं आहे, ती कोणासोबत अत्यंत जवळ आहे, तिचा काय जोश आहे आणि तिला सध्या कसं जाणवत आहे. स्मृतीने सांगितले, “मी 12 वर्षांपासून क्रिकेट खेळत आहे. क्रिकेट हेच माझे पहिले प्रेम आहे. मला लहानपणापासूनच फलंदाजीची आवड होती. मला क्रिकेट व्यतिरिक्त काहीही एवढे आवडत नाही. भारतीय जर्सी घालणे ही प्रेरणा देते आणि सर्व चिंता अचानक गायब होतात.” तिने पुढे सांगितले की, ती नेहमी सोपी आणि खूप साधी व्यक्ती आहे आणि अनावश्यक गोष्टींवर विचार करून आपले जीवन अवघड करत नाही.

मैदानात परत येण्यासाठी स्मृती सज्ज

स्मृती मंधाना पुन्हा मैदानात धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहे. 21 डिसेंबरपासून भारत आणि श्रीलंका यांच्यात 5 सामन्यांची टी20 मालिका खेळली जाणार आहे.

लग्न मोडल्याची पार्श्वभूमी

स्मृती मंधाना आणि पलाश मुछाल यांचा विवाह 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार होता. मात्र त्याच दिवशी स्मृतीच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला. यामुळे दोघांनी लग्न थांबवण्याचा निर्णय घेतला. या काळात पलाशबद्दलही अनेक गोष्टी समोर आल्या, ज्यामुळे अफवा वाढल्या. अखेरीस 7 डिसेंबर 2025 रोजी स्मृतीने सोशल मीडियावर स्पष्ट केले की विवाह पूर्णपणे रद्द झाला आहे.

तिने लोकांना विनंती केली की कृपया दोन्ही कुटुंबांच्या खासगी आयुष्याचा आदर करा आणि त्यांना पुढे जाण्यास संधी द्या.

पलाश मुछालचा उल्लेख

पलाश मुछालनेही सांगितले की गेल्या काही आठवड्यांमध्ये त्यांच्यासाठी परिस्थिती अत्यंत कठीण होती. अफवा आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया त्यांना मानसिक त्रास देत होत्या. त्यांनी स्पष्ट केले की खोट्या आणि भ्रामक अफवांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

FAQ

1. स्मृती मंधाना पहिल्यांदा सार्वजनिक कार्यक्रमात कधी दिसली?

स्मृती मंधाना पलाश मुछालसोबत विवाह मोडल्यावर पहिल्यांदा ‘अमेझॉन संभव कॉन्फरन्स’ या कार्यक्रमात समोर आल्या.

2. स्मृतीने आपल्या पहिल्या प्रेमाबद्दल काय सांगितले?

स्मृतीने सांगितले की क्रिकेट हेच तिचे खरे पहिले प्रेम आहे, आणि ती बालपणापासून फलंदाजीची उत्साही आहे.

3. स्मृती मंधानाची विवाहाची तारीख काय होती?

स्मृती आणि पलाश मुछाल यांचा विवाह 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार होता.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6...टी20मध्ये 28 चेंडूत शतक! कोण आहे...

स्पोर्ट्स