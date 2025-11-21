English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

VIDEO: 'समझो हो ही गया..' लग्नाआधी स्मृती मानधनाचा डान्स व्हायरल, बुमराहच्या पत्नीचीही कमेंट चर्चेत

Smriti Mandhana Marriage: स्मृती मानधना 23 नोव्हेंबर रोजी लग्न बंधनात अडकणार आहे. ती बराच काळ डेटिंग केल्यानंतर पलाश मुच्छलशी लग्न करत आहे. पण लग्नाआधीच, स्मृती मानधनाचा मजेदार डान्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, जो तिने तिच्या सहकाऱ्यांसोबत शूट केला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 21, 2025, 11:12 AM IST
VIDEO: 'समझो हो ही गया..' लग्नाआधी स्मृती मानधनाचा डान्स व्हायरल, बुमराहच्या पत्नीचीही कमेंट चर्चेत
Smriti Mandhana Weds Palash Muchhal

Smriti Mandhana Marriage: स्मृती मंधाना 23 नोव्हेंबर रोजी पलाश मुच्छलसोबत विवाहबंधनात अडकणार आहे. दोघांच्या नात्याबद्दल गेल्या काही महिन्यांपासून सतत चर्चा सुरू होती, आणि अखेर स्मृतीने एका मजेदार इंस्टाग्राम रीलद्वारे आपली एंगेजमेंट अधिकृतरीत्या कन्फर्म केली आहे. पण त्याहूनही जास्त चर्चा होत आहे तिच्या व्हायरल डान्स व्हिडिओची, ज्याने सोशल मीडियावर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

टीममेट्ससोबत शूट केलेला मजेदार व्हिडीओ

हा व्हिडीओ स्मृतीने आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांसोबत, जेमिमा रॉड्रिग्ज, राधा यादव, श्रेयंका पाटील आणि अरुंधती रेड्डी सोबत शूट केला आहे. गुरुवारी 20 नोव्हेंबरला हा व्हिडीओ पोस्ट होताच इंटरनेटवर तुफान व्हायरल झाला. रीलमध्ये सगळे मिळून ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ चित्रपटातील लोकप्रिय गाणे ‘समझो हो ही गया’ वर एक छोटासा, कोरिओग्राफ केलेला डान्स करताना दिसतात. व्हिडीओच्या शेवटच्या फ्रेममध्ये स्मृती कॅमेऱ्यासमोर आपली एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करते आणि अशा रीतीने आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम लावते.

हे ही वाचा: Smriti Mandhana Wedding: मोदींच्या शुभेच्छांमुळे स्मृती–पलाशचं सिक्रेट सर्वांसमोर! कधी आणि कुठे होणार लग्न?

 

कमेंट्सचा पाऊस – संजना गणेशननेही दिली रिअॅक्शन

स्मृतीचा हा रील पोस्ट होताच चाहत्यांकडून आणि सेलिब्रिटींकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. टीम इंडिया स्टार जसप्रीत बुमराहची पत्नी आणि स्पोर्ट्स प्रेझेंटर संजना गणेशनने कमेंट करत लिहिले, “Internet वर आजचं सर्वात सुंदर गोष्ट हीच!” अलीकडेच इंदूरमध्ये पलाशने एका कार्यक्रमात म्हटले होते, “लवकरच स्मृती इंदूरची सून होणार आहे.” तेव्हापासून दोघांच्या लग्नाच्या बातम्या जोरात होत्या.

हे ही वाचा: WPL Auction 2026: महिला प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शनची तारीख जाहीर! कधी, कुठे आणि कसा पहायचं? जाणून घ्या

 

वर्ल्ड कप फाइनलला पलाशची उपस्थिती

महिला ODI वर्ल्ड कपच्या रोमांचक अंतिम सामन्याला पलाश मुच्छल DY पाटील स्टेडियममध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित होता. भारताच्या ऐतिहासिक विजयानंतर तो स्मृतीला भेटण्यासाठी मैदानात आला होता. दोघांचा सेलिब्रेशन व्हिडीओही तेव्हा खूप व्हायरल झाला होता. स्मृतीने या वर्ल्ड कपमध्ये जबरदस्त कामगिरी करत नऊ सामन्यांत 434 धावा केल्या आणि टीमची टॉप रन-स्कोरर ठरली. उपकर्णधार म्हणून तिने भारताच्या मोहिमेत महत्त्वाचा वाटा उचलला.

हे ही वाचा: जेमिमा रॉड्रिग्जने ‘धर्मांतरण’च्या आरोपांवर अखेर सोडलं मौन; विश्वविजेती झाल्यानंतर व्यक्त केली मनातील सल

 

तिचा करियरमधील सर्वात मोठा क्रिकेट क्षण साजरा केल्यानंतर स्मृती आता तिच्या आयुष्यातील आणखी एका मोठ्या टप्प्याकडे लग्नाकडे  वाटचाल करत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Viral VideoSmriti Mandhanapalash muchhalwedding

इतर बातम्या

बाचाबाचीवरुन हाणामारीपर्यंत पोहोचला भाजपा-शिंदेसेना वाद; ठा...

महाराष्ट्र बातम्या