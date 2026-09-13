"मी माफ करू शकते, पण..." स्मृती मंधानाने व्यक्त केले दुःख! म्हणाली, 'मला गरीब समजू नका'

महिला आशिया कप फायनलचा सामना आज भारताचा महिला संघ श्रीलंकेविरुद्ध खेळताना दिसणार आहे, या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची उपकर्णधार स्मृती मानधानच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. मागील सामन्यामध्ये ती पाकिस्तानविरुद्ध लवकर बाद झाली पण तिने या सुरु असलेल्या स्पर्धेमध्ये शतकही झळकावले आहे. फायनलच्या सामन्यामध्ये तिच्याकडून श्रीलंकेविरुद्ध मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. आता स्मृती मानधनाचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे यामध्ये ती तिच्या भावना व्यक्त करताना दिसत आहे. आता स्मृतीने नक्की मुलाखतीमध्ये काय सांगितले यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
स्मृती मंधानाने भारतीय महिला क्रिकेट आणि जागतिक महिला क्रिकेटमध्ये तिच्या कारकिर्दीत अनेक उत्कृष्ट खेळी केल्या आहेत. तिने अनेक रेकॅार्ड तिच्या नावावर केले आहेत, स्मृतीने तिच्या कारकिर्दीत फलंदाजीचे कौशल्य अनेकदा दाखवले आहे पण ती मैदानावरही अनेकदा तिच्या भावना दाखवत नाही. मैदानावर नेहमी शांत दिसणारी स्मृती, आतून वेदना आणि रागाने ग्रासलेली आहे, ज्याबद्दल तिने नुकतेच उघडपणे सांगितले. नुकत्याच झालेल्या एका पॉडकास्टमध्ये, जेव्हा स्मृतीला तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण रात्रीबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा ती क्षणभर शांत झाली. तिच्या डोळ्यात अश्रू दाटून आले आणि तिच्या चेहऱ्यावर वेदना स्पष्टपणे दिसत होती.
प्रसिद्ध पॅाडकास्टर राज शमामीच्या पॅाडकास्टमध्ये स्मृती मानधनाने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलणे टाळले. जेव्हा तिला प्रश्न करण्यात आला की तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठिण रात्र कोणती होती यावर बोलताना स्मृती मंधाना म्हणाली की, ती कठीण रात्र बहुधा विश्वचषकादरम्यानची असावी. तिने कोविड-19 महामारीचा काळ तिच्या आयुष्यातील एक अत्यंत कठीण काळ असल्याचेही वर्णन केले. मंधानाच्या पलाश मुच्छलसोबतच्या लग्नाच्या अफवा आणि त्यांच्या ब्रेकअपच्या वृत्तांदरम्यान, स्मृतीने यावर कधीही उघडपणे भाष्य केले नाही. या मुलाखतीतही, तिने आपल्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात एक मजबूत सीमारेषा कायम ठेवली आणि आपले संपूर्ण लक्ष केवळ आपल्या खेळावर केंद्रित केले.
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स्मृतीने हसतमुखाने आणि मनमोकळेपणाने कबूल केले की, बाहेरून जरी ती लोकांना शांत आणि मनमिळाऊ वाटत असली, तरी तिच्या मनात खूप राग दडलेला आहे. मात्र, कोणावरही सूड उगवण्यासाठी तो राग व्यक्त करण्यावर तिचा विश्वास नाही. तिला सहानुभूतीची अपेक्षा नाही, तसेच कोणी तिला असहाय्य व्यक्तीसारखी वागणूक द्यावी असेही तिला वाटत नाही, असे तिने मुलाखतीमध्ये स्पष्ट सांगितले.