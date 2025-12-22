विचित्र कमेंट्सचा मारा आणि स्मृती मंधानाला बॉडी शेमिंग... सलमान खानशी केली तुलना, फोटो पाहून संताप येईल

Smriti Mandhana Trolling: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार फलंदाज स्मृती मानधनाच्या लग्नाची सर्वत्र चर्चा होती. अचानक तिचे वडील आजारी असल्याची बातमी आली, ज्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आले. या महिन्याच्या सुरुवातीला स्मृती आणि तिचा प्रियकर पलाश मुच्छल यांनी लग्न रद्द करण्याची घोषणा केली. ते आता वेगळे झाले आहेत. स्मृती क्रिकेटच्या मैदानात परतली आहे. परत येण्यापूर्वी ती अनेक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होताना दिसली. दरम्यान, तिला 'बॉडी शेमिंग' चाही सामना करावा लागला.
हे खूप लज्जास्पद आहे की, ज्यांच्या विजयावर संपूर्ण भारताला गर्व होता त्या महिला खेळाडूंनाही लोकं खूप विचित्र पद्धतीने ट्रेल करु शकतात. हे खूप लाजिरवाणं असून अनेकांनी तिला ट्रोल करण्याऱ्यांना जोरदार सुनावलं आहे मात्र तिला ट्रोल करणाऱ्यांनी तर हद्दच पार केली. काही अश्लील कमेंट्स अशा प्रकारे होत्या:
स्मृती मानधना नुकतीच एका कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. त्या कार्यक्रमातील तिचे अनेक फोटो व्हायरल झाले. त्यातील एक फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.
स्मृती मानधनाचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर ट्रोलर्सनी विचित्र मिम्स पोस्ट आणि बॉडी शेमिंग करण्यास सुरुवात केली. पांढऱ्या रंगाचा फ्लोअर लेन्थ गाऊन घातल्याबद्दल तिचे कौतुक झाले तसेच ट्रोलही केले.
स्मृती मानधनाच्या फोटोवर नकारात्मक कमेंट आल्या आहेत. ती एक खेळाडू आहे, तरीही तिला शरीराची लाज वाटत होती.
जान-ए-मन चित्रपटातील सलमान खानचे शरीर स्मृती मानधनाच्या शरीरासारखे होते, त्यामुळे तिच्या फोटोची तुलना तिच्या फोटोशी करण्यात आली.
Disgusting Indian society.
People troll Smriti Mandhana because her fitness is excellent and she is a true athlete. But some brain-faded people troll her for her body structure—such people should be ashamed of themselves.
फिटनेस हा खेळाडूच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळेच त्यांना मैदानावर चांगली कामगिरी करण्यास मदत होते. स्मृतीला तिच्या फिटनेसमुळे वाईट टीकांचा सामना करावा लागला.