लग्न सोहळ्यातच वडिलांना हार्ट अटॅक आल्यानंतर स्मृती मंधानाचा मोठा निर्णय; गूढ वाढलं

Smriti Mandhana Big Decision After Father Heart Attack: विश्वविजेत्या भारतीय महिला क्रिकेट संघातील खेळाडू स्मृती मंधाना आणि संगीतकार पलाश मुच्छलचं लग्न पुढे ढकलण्यात आलं आहे. 23 नोव्हेंबर रोजी दोघांच्या विवाह सोहळ्यादरम्यान अचानक स्मृतीचे वडील श्रीनिवास मंधाना यांना हार्ट अटॅक आला. त्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून लग्न अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे वडिलांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर स्मृतीनेही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या लग्नासंदर्भात आता उलट-सुलट चर्चा सुरु झाल्यात.
स्मृती आणि पलाश यांच्या लग्नाआधीचे वेगवेगळे सोहळे अधिक थाटात पार पडले. अगदी हळदी समारंभापासून ते डी. व्हाय पाटील स्टेडियममध्ये पलाशने स्मृतीला लग्नासाठी प्रपोज केल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले. याच सोहळ्यांदरम्यान संगीत सोहळ्यात स्मृतीचे वडिल श्रीनिवास मंधाना यांनी ‘कुडमाई’ या गाण्यावर डान्स केला. डान्सदरम्यान त्यांनी आपल्या मुलीच्या डोक्यावर मायेनं हात फिरवला. मात्र अचानक त्यांची तब्येत बिघडली. श्रीनिवास यांना छातीत कळ आली. त्यांना असहाय वेदना होऊ लागल्या आणि तातडीने त्यांना उपचारांसाठी सांगलीतील सर्वहित हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटरमध्ये हालवण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थीर आहे.
घरातील करत्या पुरुषाच्या प्रकृतीचं कारण देत हा सोहळा पुढे ढकलण्याचा निर्णय मंधाना कुटुंबाने घेतला आहे. त्यामुळे आता स्मृतीचं लग्न अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. मंधाना कुटुंबाकडून हे लग्न कधी होणार याबद्दलची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. केवळ लग्न पुढे ढकलण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. रात्री साडेअकराच्या सुमारास स्मृतीच्या वडिलांनी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर लग्न सोहळ्याच्या ठिकाणचं डेकोरेशन घाईघाईने उतरवण्यात आलं.
दरम्यान, दुसरीकडे लग्न सोहळा पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर स्मृतीने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन लग्न सोहळ्यापूर्वीच्या विधींचे सर्व व्हिडीओ आणि रिल्स काढून टाकले आहेत. केवळ लग्न सोहळा पुढे ढकलल्याने स्मृतीने आधीच्या कार्यक्रमांचे व्हिडीओ का काढले असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. मात्र हे व्हिडीओ का हटवण्यात आले आहेत याचं स्पष्टीकरण वर आणि वधू पक्षापैकी कोणीही दिलेलं नाही. त्यामुळेच स्मृतीच्या या निर्णयामागील गूढ कायम आहे. याबद्दल आता दोन्ही कुटुंबांपैकी कोण प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणार आणि काय बोलणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती सध्या स्थिर असून लवकरच त्यांना डिस्चार्ज दिला जाईल असं सांगण्यात येत आहे. मात्र स्मृतीचं पुढे ढकललेलं लग्न नेमकं किती पुढे ढकलण्यात आलंय हे निश्चित नाही.