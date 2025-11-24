English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लग्न सोहळ्यातच वडिलांना हार्ट अटॅक आल्यानंतर स्मृती मंधानाचा मोठा निर्णय; गूढ वाढलं

Smriti Mandhana Big Decision After Father Heart Attack: लग्न सोहळ्यापूर्वीच्या संगीतच्या कार्यक्रमात डान्स करुन झाल्यानंतर स्मृतीच्या वडिलांना अस्वस्थ वाटू लागलं अन्...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 24, 2025, 01:09 PM IST
लग्न सोहळ्यातच वडिलांना हार्ट अटॅक आल्यानंतर स्मृती मंधानाचा मोठा निर्णय; गूढ वाढलं
स्मृतीच्या वडिलांना आला हार्ट अटॅक (फाइल फोटो)

Smriti Mandhana Big Decision After Father Heart Attack: विश्वविजेत्या भारतीय महिला क्रिकेट संघातील खेळाडू स्मृती मंधाना आणि संगीतकार पलाश मुच्छलचं लग्न पुढे ढकलण्यात आलं आहे. 23 नोव्हेंबर रोजी दोघांच्या विवाह सोहळ्यादरम्यान अचानक स्मृतीचे वडील श्रीनिवास मंधाना यांना हार्ट अटॅक आला. त्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून लग्न अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे वडिलांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर स्मृतीनेही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या लग्नासंदर्भात आता उलट-सुलट चर्चा सुरु झाल्यात. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य लग्न सोहळ्याआधी नेमकं घडलं काय?

स्मृती आणि पलाश यांच्या लग्नाआधीचे वेगवेगळे सोहळे अधिक थाटात पार पडले. अगदी हळदी समारंभापासून ते डी. व्हाय पाटील स्टेडियममध्ये पलाशने स्मृतीला लग्नासाठी प्रपोज केल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले. याच सोहळ्यांदरम्यान संगीत सोहळ्यात स्मृतीचे वडिल श्रीनिवास मंधाना यांनी ‘कुडमाई’ या गाण्यावर डान्स केला. डान्सदरम्यान त्यांनी आपल्या मुलीच्या डोक्यावर मायेनं हात फिरवला. मात्र अचानक त्यांची तब्येत बिघडली. श्रीनिवास यांना छातीत कळ आली. त्यांना असहाय वेदना होऊ लागल्या आणि तातडीने त्यांना उपचारांसाठी सांगलीतील सर्वहित हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटरमध्ये हालवण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थीर आहे.

लग्न अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकललं

घरातील करत्या पुरुषाच्या प्रकृतीचं कारण देत हा सोहळा पुढे ढकलण्याचा निर्णय मंधाना कुटुंबाने घेतला आहे. त्यामुळे आता स्मृतीचं लग्न अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. मंधाना कुटुंबाकडून हे लग्न कधी होणार याबद्दलची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. केवळ लग्न पुढे ढकलण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. रात्री साडेअकराच्या सुमारास स्मृतीच्या वडिलांनी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर लग्न सोहळ्याच्या ठिकाणचं डेकोरेशन घाईघाईने उतरवण्यात आलं.

स्मृतीचा मोठा निर्णय

दरम्यान, दुसरीकडे लग्न सोहळा पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर स्मृतीने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन लग्न सोहळ्यापूर्वीच्या विधींचे सर्व व्हिडीओ आणि रिल्स काढून टाकले आहेत. केवळ लग्न सोहळा पुढे ढकलल्याने स्मृतीने आधीच्या कार्यक्रमांचे व्हिडीओ का काढले असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. मात्र हे व्हिडीओ का हटवण्यात आले आहेत याचं स्पष्टीकरण वर आणि वधू पक्षापैकी कोणीही दिलेलं नाही. त्यामुळेच स्मृतीच्या या निर्णयामागील गूढ कायम आहे. याबद्दल आता दोन्ही कुटुंबांपैकी कोण प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणार आणि काय बोलणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती सध्या स्थिर असून लवकरच त्यांना डिस्चार्ज दिला जाईल असं सांगण्यात येत आहे. मात्र स्मृतीचं पुढे ढकललेलं लग्न नेमकं किती पुढे ढकलण्यात आलंय हे निश्चित नाही.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Smriti Mandhanasmriti mandhana instagramsmriti mandhana marriagepalash muchhalsmriti mandhana Father

इतर बातम्या

वडिलांना हार्ट अटॅक आल्याने स्मृती मंधानाचा लग्न सोहळा पुढे...

स्पोर्ट्स