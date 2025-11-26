English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
स्मृती मंधानाच्या वडिलांना डिस्चार्ज, रुग्णालयातून घरी परतले, पण लग्नाबाबत संभ्रम कायम

Smriti Mandhana Father Discharged: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मती मंधानाचे वडील श्रीनिवास मंधाना यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. मात्र लग्नाच्या नव्या तारखेसंदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 26, 2025, 09:27 AM IST
Smriti Mandhana Father Discharged: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृती मंधानाचे वडील श्रीनिवास मंधाना यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. ह्रदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.  श्रीनिवास मंधाना यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने स्मृती आणि पलाश यांनी त्यांचा विवाहसोहळा पुढे ढकलला आहे. रविवारी 23 नोव्हेंबरला हा विवाहसोहळा पार पडणार होता. श्रीनिवास मंधाना यांच्या प्रकृती सध्या स्थिर असून त्यांना रुग्णालयातून घरी पाठवण्यात आलं आहे. मात्र अद्याप कुटुंबीयांनी लग्नाची नवी तारीख जाहीर केलेली नाही. 

हॉस्पिटल व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार, स्मृतीचे वडील आता पूर्णपणे स्थिर आहेत. त्यांना आता कोणताही धोका नाही, असं वृत्त इंडिया टीव्हीने दिलं आहे. डॉक्टरांनी श्रीनिवास यांची अँजिओग्राफी देखील केली, ज्यामध्ये कोणतेही ब्लॉकेज आढळले नाहीत. त्यामुळे मंधाना कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

श्रीनिवास मंधाना यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यापासून दोन्ही कुटुंबांच्या वेगवेगळ्या सदस्यांकडून लग्न समारंभ अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मात्र लग्न आता कधी आणि कुठे होणार याबाबत अधिकृतपणे कोणीही सांगितलेलं नाही. 

"आज सकाळी, जेव्हा स्मृतीचे वडील नाश्ता करत होते, तेव्हा त्यांची तब्येत बिघडली. आम्ही थोडा वेळ वाट पाहिली, कारण त्यांना वाटले की ते बरे होतील. पण जेव्हा त्यांची तब्येत आणखी बिघडली, तेव्हा आम्ही रुग्णवाहिका बोलावली आणि त्यांना रुग्णालयात नेले आणि ते निरीक्षणाखाली आहेत. स्मृती आणि तिच्या वडिलांचं नात फार जवळचं आहे. त्यामुळे ते बरे होईपर्यंत लग्न अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिचे वडील निरीक्षणाखाली आहेत आणि डॉक्टरांनी सांगितले आहे की ते बरे होईपर्यंत त्यांना रुग्णालयातच राहावे लागेल. स्मृतीला तिच्या वडिलांना बरं झाल्याचं पहायचे आहे आणि नंतर लग्न करायचे आहे," असं स्मृतीचे मॅनेजर तुहिन मिश्रा यांनी श्रीनिवास यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर सांगितले होतं.

ग्नाची तारीख अजून का जाहीर झाली नाही?

स्मृतीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून लग्नापूर्वीच्या समारंभांचे सर्व फोटो आणि व्हिडिओ डिलीट केल्याने तिचे चाहते आणि नेटकरी संभ्रमात आहेत. जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि तिच्या इतर टीम इंडियाच्या सहकाऱ्यांनीही सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या लग्नापूर्वीच्या समारंभातील काही व्हिडिओ डिलीट केल्याचे वृत्त आहे. कुटुंबाने अद्याप लग्न समारंभाची नवी तारीख निश्चित केलेली नाही, ज्यामुळे चाहतेही गोंधळलेले आहेत. या संभ्रामुळे सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरल्या आहेत.

दरम्यान, पलाशलाही मुंबईतील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मंगळवारी, पलाशला मुंबईतील गोरेगाव येथील एसव्हीआर रुग्णालयात हलवावे लागले असल्याची पुष्टी झाली. एनडीटीव्हीच्या सूत्रांनुसार, संगीत कार्यक्रम आणि लग्नासाठी सतत प्रवास केल्याने तो खूप तणावात होता, ज्यामुळे त्याच्या आरोग्यावर परिणाम झाला. पलाशच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्यासंदर्भात अपडेट आलेली नाही.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Smriti MandhanaSmriti Mandhana Wedding DateSmriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Datesmriti mandhana Father

