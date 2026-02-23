English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
"तुमच्या फिलिंगची काळजी..." स्मृती मंधानाचा पुन्हा हार्ट ब्रेक! भावनिक चिठ्ठी लिहत केला शेअर

Smriti Mandhana Viral Post: भारतीय महिला क्रिकेटपटू स्मृती मंधाना पुन्हा एकदा दुःखी झाली असून  तिने एक भावनिक पोस्ट लिहिली जी प्रचंड व्हायरल होत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 23, 2026, 08:51 AM IST
Smriti Mandhana Emotional Note: भारतीय महिला क्रिकेटमधील सर्वात लोकप्रिय आणि सातत्यपूर्ण फलंदाजांपैकी एक असलेली स्मृती मंधाना सध्या पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतार, अपेक्षांचा वाढता दबाव आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक वातावरण  या सगळ्यांच्या दरम्यान मंधानाने आपल्या भावना उघडपणे मांडल्या आहेत. अलीकडेच तिच्या नातेसंबंधांबाबत आलेल्या बातम्यांमुळे ती भावनिकरीत्या खचल्याची चर्चा होती. मात्र मैदानावर तिने ज्या आत्मविश्वासाने पुनरागमन केले आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर व्यक्त केलेले विचार, यामुळे चाहत्यांमध्ये नवी चर्चा रंगली आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत भारताने २-१ अशी मालिका जिंकत दमदार कामगिरी केली. या विजयानंतर मंधानाने इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक भावनिक आणि तितकाच वास्तववादी संदेश शेअर केला. तिच्या शब्दांत केवळ खेळाडूची भावना नव्हती, तर आयुष्याचा मोठा धडा दडलेलं होतं. 

“खेळ तुमच्या भावना पाहत नाही” असे सांगताना तिने यश-अपयश, आत्मविश्वास-भीती आणि थकवा-ताजेपणा या सगळ्यांपलीकडे जाऊन एकच गोष्ट महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित केले ते म्हणजे तुमचा प्रामाणिक प्रयत्न.

स्मृती मंधानाचा स्पष्ट संदेश

स्मृतीने लिहिले, “खेळ तुमच्या फिलिंगची काळजी करत नाही. हे एक कडू सत्य आहे. तुम्ही थकलेले आहात की नाही, याने काही फरक पडत नाही. तुम्ही नुकतेच जिंकलात, तुम्ही सर्वोत्तम खेळाडू आहात, तुम्ही अगदी नवीन खेळाडू आहात, तुम्ही सर्वात जास्त आत्मविश्वासात आहात किंवा सर्वात जास्त घाबरलेले आहात, तुम्ही सर्वात मेहनती आहात  यापैकी कोणत्याही गोष्टीने काही फरक पडत नाही.”

तिने पुढे लिहिले, “फरक फक्त एका गोष्टीने पडतो तो म्हणजे तुम्ही खेळ कसा खेळता. तुम्ही स्वतःला कसे सादर करता. त्या दिवशी सर्वोत्तम देण्याचा तुमचा इरादा असला पाहिजे. जर, आणि फक्त जर, तुम्ही तुमचा पूर्ण प्रयत्न करता, पूर्ण लक्ष देता आणि खेळाचा आदर करता, तर यश मिळण्याची शक्यता असते. आणि मग तुम्हाला हे सगळं पुन्हा करण्याची संधी मिळते. मला वाटतं, ही एक अप्रतिम भावना आहे.”

 

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिकेत सर्वाधिक धावा

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत मंधानाने जबरदस्त फलंदाजी करत 129 धावा केल्या. 64.50 ची सरासरी आणि 134.38 चा स्ट्राइक रेट यासह ती मालिकेतील सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू ठरली. तिच्या या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल तिला ‘प्लेअर ऑफ द सीरीज’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

वैयक्तिक आयुष्यातील भावनिक वादळानंतरही मैदानावर धैर्याने उभे राहणे आणि खेळातूनच उत्तर देणे हीच स्मृती मंधानाची खरी ओळख ठरत आहे. तिचा संदेश केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित नसून, आयुष्यातील प्रत्येक संघर्षाला सामोरे जाणाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

