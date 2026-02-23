"तुमच्या फिलिंगची काळजी..." स्मृती मंधानाचा पुन्हा हार्ट ब्रेक! भावनिक चिठ्ठी लिहत केला शेअर

Smriti Mandhana Emotional Note: भारतीय महिला क्रिकेटमधील सर्वात लोकप्रिय आणि सातत्यपूर्ण फलंदाजांपैकी एक असलेली स्मृती मंधाना सध्या पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतार, अपेक्षांचा वाढता दबाव आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक वातावरण या सगळ्यांच्या दरम्यान मंधानाने आपल्या भावना उघडपणे मांडल्या आहेत. अलीकडेच तिच्या नातेसंबंधांबाबत आलेल्या बातम्यांमुळे ती भावनिकरीत्या खचल्याची चर्चा होती. मात्र मैदानावर तिने ज्या आत्मविश्वासाने पुनरागमन केले आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर व्यक्त केलेले विचार, यामुळे चाहत्यांमध्ये नवी चर्चा रंगली आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत भारताने २-१ अशी मालिका जिंकत दमदार कामगिरी केली. या विजयानंतर मंधानाने इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक भावनिक आणि तितकाच वास्तववादी संदेश शेअर केला. तिच्या शब्दांत केवळ खेळाडूची भावना नव्हती, तर आयुष्याचा मोठा धडा दडलेलं होतं.
“खेळ तुमच्या भावना पाहत नाही” असे सांगताना तिने यश-अपयश, आत्मविश्वास-भीती आणि थकवा-ताजेपणा या सगळ्यांपलीकडे जाऊन एकच गोष्ट महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित केले ते म्हणजे तुमचा प्रामाणिक प्रयत्न.
स्मृतीने लिहिले, “खेळ तुमच्या फिलिंगची काळजी करत नाही. हे एक कडू सत्य आहे. तुम्ही थकलेले आहात की नाही, याने काही फरक पडत नाही. तुम्ही नुकतेच जिंकलात, तुम्ही सर्वोत्तम खेळाडू आहात, तुम्ही अगदी नवीन खेळाडू आहात, तुम्ही सर्वात जास्त आत्मविश्वासात आहात किंवा सर्वात जास्त घाबरलेले आहात, तुम्ही सर्वात मेहनती आहात यापैकी कोणत्याही गोष्टीने काही फरक पडत नाही.”
तिने पुढे लिहिले, “फरक फक्त एका गोष्टीने पडतो तो म्हणजे तुम्ही खेळ कसा खेळता. तुम्ही स्वतःला कसे सादर करता. त्या दिवशी सर्वोत्तम देण्याचा तुमचा इरादा असला पाहिजे. जर, आणि फक्त जर, तुम्ही तुमचा पूर्ण प्रयत्न करता, पूर्ण लक्ष देता आणि खेळाचा आदर करता, तर यश मिळण्याची शक्यता असते. आणि मग तुम्हाला हे सगळं पुन्हा करण्याची संधी मिळते. मला वाटतं, ही एक अप्रतिम भावना आहे.”
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत मंधानाने जबरदस्त फलंदाजी करत 129 धावा केल्या. 64.50 ची सरासरी आणि 134.38 चा स्ट्राइक रेट यासह ती मालिकेतील सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू ठरली. तिच्या या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल तिला ‘प्लेअर ऑफ द सीरीज’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
वैयक्तिक आयुष्यातील भावनिक वादळानंतरही मैदानावर धैर्याने उभे राहणे आणि खेळातूनच उत्तर देणे हीच स्मृती मंधानाची खरी ओळख ठरत आहे. तिचा संदेश केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित नसून, आयुष्यातील प्रत्येक संघर्षाला सामोरे जाणाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.