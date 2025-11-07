Women’s ODI World Cup: राज्य सरकारकडून महाराष्ट्राच्या लेकींचा गौरव! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले 'इतके' कोटी

Smriti, Jemimah and Radha honored by the Maharashtra state government: भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात (दक्षिण आफ्रिकेवर 52 धावांनी मोठा विजय मिळवत ऐतिहासिक विजेतेपद ( ICC Women’s Cricket World Cup 2025) पटकावले. या कामगिरीनंतर संपूर्ण देशभरातून संघाचे कौतुक होत आहे. त्यातच महाराष्ट्र सरकारनेही महिला टीमच्या या ऐतिहासिक यशाचे अभिनंदन केले. या विजयी संघात महाराष्ट्र राज्यातून एकूण तीन खेळाडू आहेत. स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि राधा यादव या महाराष्ट्राच्या लेकींचा गौरव करायची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. ही माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यानुसार तिन्ही खेळाडू आणि मुख्य प्रशिक्षकांचा गौरव आज 07 नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला आहे.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते की, भारतीय संघातील महाराष्ट्रातील तीन खेळाडू स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि राधा यादव यांचा राज्य सरकारतर्फे सन्मान करण्यात येणार आहे. तसेच, राज्य धोरणानुसार रोख आर्थिक पारितोषिक देखील देण्यात येणार आहे. त्यानुसार स्मृती मानधना महिला संघाची उपकर्णधार, तर खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्ज, राधा यादव यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज वर्षा या शासकीय निवासस्थानी सत्कार करण्यात आला. या खेळाडूंना प्रत्येकी सव्वा दोन कोटी चा धनादेश, शाल, पुषगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आले.
मुख्य प्रशिक्षक आणि महाराष्ट्र राज्याचे निवासी अमोल मुजुमदार यांना साडे बावीस लाख धनादेश, प्रदान करण्यात आला. गोलंदाजी प्रशिक्षक आविष्कार साळवी, पद्मश्री डायना एदलजी, ऍनालिस्ट अनिरुद्ध देशपांडे, लॉजिस्टिक सपोर्ट अपर्णा गंभीरराव, मिहिर उपाध्याय, पूर्वा काटे, ममता शिररुल्ला यांचाही सत्कार करण्यात आला. मुख्यमंत्री यांनी सर्व सपोर्ट स्टाफला ११ लाख रुपये देण्याचे घोषित केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, क्रीडा मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, प्रधान सचिव संजय खंडारे, आयुक्त शितल तेली उपस्थित होते.
मुंबई येथे जन्म, वाढ सांगलीत. भारताच्या शीर्ष फलंदाजांपैकी एक. सलामीला आक्रमक खेळाची ओळख.
मुंबईतलीच फलंदाज, सेमीफायनलमध्ये निर्णायक शतक ठोकून भारताला फायनलमध्ये पोहोचवण्यात मोठी भूमिका.
जौनपूरची मूळ रहिवासी, परंतु क्रिकेट कारकीर्द मुंबईहून सुरू. डाव्या हाताची फिरकी गोलंदाज म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावली.
नवी मुंबईत झालेल्या फायनलमध्ये भारताने प्रथम फलंदाजी करत 50 षटकांत 298 धावा केल्या. शेफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्माने अर्धशतकीय खेळी करत संघाचा पाया रचला. प्रत्युत्तरात, कर्णधार लॉरा वोल्वार्टच्या शतकाशीवाय दक्षिण आफ्रिका संघाला भारतीय गोलंदाजीसमोर फारसा प्रतिकार करता आला नाही आणि संपूर्ण संघ २४६ धावांवर बाद झाला. या विजयासह भारताने महिला क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ODI विश्वविजेतेपद जिंकत नवा अध्याय लिहिला.
राज्य सरकारच्या सन्मानामुळे स्मृती, जेमिमा आणि राधाच्या घरांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून महाराष्ट्रातील महिला क्रिकेट चाहत्यांमध्येही उत्साहाची लाट पसरली आहे.