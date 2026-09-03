/स्मृति मंधानाकडून रेकॉर्ड्स उद्ध्वस्त! मितालीचा सर्वोच्च रेकॉर्डही मोडला, 124 धावांची जबरदस्त खेळी

Most runs in Women's International cricket - Smriti Mandhana : भारत विरुद्ध हाँगकाँग यांच्यामध्ये महिला आशिया कप 2026 चा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने कमालीची कामगिरी केली आहे. भारताच्या संघाची पहिल्या सामन्यामध्ये निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली होती, या सामन्यात टीम इंडियाने पूर्ण कसर काढली आहे. भारताच्या संघाची स्टार फलंदाज आणि उपकर्णधार स्मृती मानधना हिने हाँगकाँगच्या गोलंदाजांना गुडघे टेकायला भाग पाडले. तिने मैदानावर षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पाडला, टीम इंडियाचे इतर फलंदाज मोठी कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले पण स्मृती मानधनाने दुबईच्या मैदानावर सहज फलंदाजी करताना दिसली.
हाँगकाँगने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. स्मृती मंधाना आणि शफाली वर्मा यांनी भारतीय संघाला दमदार सुरुवात करून दिली. भारताने पॉवरप्लेमध्ये ६० धावा केल्या. सलामीवीर शफाली वर्मा १७ चेंडूंमध्ये २८ धावांवर बाद झाली. रिचा घोष 13 चेंडूंमध्ये केवळ 11 धावा करू शकली. टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर देखील फार काही करु शकली नाही तिने 8 चेंडूमध्ये 10 धावा केल्या आणि विकेट गमावली. प्रतिका रावलचा हा दुसरा टी20 सामना होता या सामन्यामध्ये ती फार काही करु शकली नाही तिने या सामन्यात 12 चेंडूमध्ये 10 धावा केल्या आणि विकेट गमावली.
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स्मृती मंधानाने 57 चेंडूंमध्ये शतक झळकावले. तिच्या या कामगिरीनंतर तिने मिताली राजचा रेकॅार्ड मोडला आहे आणि जगातील सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली आहे. हाँगकाँगविरुद्ध सामन्यामध्ये तिने 64 चेंडूमध्ये तिने 124 धावा केल्या यामध्ये तिने 14 चौकार आणि 7 षटकार ठोकले. भारताची माजी कर्णधार आणि दिग्गज खेळाडू मिताली राज हिचा रेकॅार्ड मोडून रेकॅार्डबुकमध्ये नाव कोरले आहे. या सामन्यामध्ये तिने खेळलेल्या खेळीनंतर मिताली राज ही कॅामेंट्री बॅाक्समध्ये होती यावेळी तिने भरभरुन स्मृती मानधनाचे कौतुक केले.
Most runs in Women’s international cricket— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Highest individual score in Women’s T20 Asia Cup
Most 100s in Women’s international cricket
Talk about a record-breaking knock from Vice-captain Smriti Mandhana #TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/oCizHtSjSz
मागील सामन्यामध्ये ती सर्वाधिक धावा करण्याच्या यादीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होती. तिला या सामन्याआधी मिताली राजचा रेकॅार्ड मोडण्यासाठी 113 धावांची गरज होती. या सामन्यामध्ये स्मृती मानधनाने 60 चेंडूमध्ये 113 धावा ठोकल्या. आजच्या सामन्याच्या खेळीनंतर स्मृती मानधना ही 10869 धावांसह महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी महिला खेळाडू बनली आहे. दुबईमध्ये सुरु असलेल्या या स्पर्धेमध्ये तिने शतक झळकावल्यानंतर तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील दुसरे शतक ठरले आहे. आता तिने या सामन्यामध्ये शतक झळकावल्यानंतर तिने नवा टप्पा गाठला आहे.