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स्मृति मंधानाकडून रेकॉर्ड्स उद्ध्वस्त! मितालीचा सर्वोच्च रेकॉर्डही मोडला, 124 धावांची जबरदस्त खेळी

भारत विरुद्ध हाँगकाँग सामन्यामध्ये टीम इंडियाची स्टार प्लेअर स्मृती मानधनाने रेकॅार्डबुकमध्ये नाव कोरले आहे. या सामन्यात तिने शतक झळकावत दिग्गज खेळाडू आणि सर्वाधिक महिला क्रिकेटमध्ये धावा करणारी मिताली राज हिचा रेकॅार्ड मोडला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 03, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:54 PM IST
स्मृति मंधानाकडून रेकॉर्ड्स उद्ध्वस्त! मितालीचा सर्वोच्च रेकॉर्डही मोडला, 124 धावांची जबरदस्त खेळी
Image Credit: स्मृति मंधानाची ऐतिहासिक कामगिरी, मितालीचा रेकॉर्ड्स उद्ध्वस्त (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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