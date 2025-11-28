लग्न मोडल्याच्या चर्चेत स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलने इन्स्टाग्रामवर केला 'एकसारखा' बदल, तुम्ही पाहिला का?

Smriti Mandhana And Palash Muchaal Instagram: भारतीय महिला क्रिकेटची स्टार स्मृती मंधाना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाच्या बातम्यांनी सोशल मीडियावर जोरदार चर्चांना जन्म दिला आहे. दोघांचे लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी पार पडणार होते, परंतु अचानक घडलेल्या घटनेमुळे हा विवाह सोहळा पुढे ढकलला गेला. या घटनेनंतर स्मृती आणि पलाशने इन्स्टाग्रामवर एक महत्वाचा बदल केला, जो पाहून चाहत्यांमध्ये आश्चर्य आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे.
स्मृती मंधानाच्या वडिलांची प्रकृती अचानक बिघडली. श्रीनिवास मंधाना यांच्या तब्येतीत गंभीरपणा आल्याने दोघांच्या लग्नसोहळ्याला एक अनपेक्षित वळण लागले. सुरुवातीला समोर आलेल्या माहितीनुसार, त्यांना हार्ट अटॅक आला होता, ज्यामुळे संपूर्ण लग्नसोहळा तातडीने पुढे ढकलावा लागला.
या घटनेमुळे सोशल मीडियावर लगेचच चर्चा सुरु झाली. चाहत्यांनी विचारले:
लग्न पुढे ढकलल्यावर स्मृतीने हळदी आणि मेहंदीचे फोटो डिलीट केले. तसेच दोघांनीही आपल्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइलवर निळा ब्लू इमोजी ठेवला आहे. या इमोजीचा अधिकृत अर्थ स्पष्ट नाही, परंतु नेटकऱ्यांच्या मते हा इमोजी वाईट नजरेपासून बचावासाठी लावला जातो. यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे की, स्मृती-पलाशने हा बदल केल्याने सगळीकडे यांच्यात काहीही बिनसलं नाही.
स्मृतीने हळदी आणि मेहंदी समारंभाचे काही फोटो आधीच इन्स्टाग्रामवर शेअर केले होते. या कार्यक्रमात भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या सर्व प्रमुख खेळाडू उपस्थित होत्या. कार्यक्रमात त्यांनी स्मृतीसोबत उत्साहाने नृत्य केले आणि थिरकले. डीजेच्या तालावर स्मृती-पलाश आणि कुटुंबीयांनी थिरकून समारंभात रंगत आणली. हळदी समारंभात पारंपरिक वेशभूषा आणि सुंदर सजावट होती. चाहत्यांनी फोटो पाहून सोशल मीडियावर कौतुकाची पोस्ट केली. परंतु 23 नोव्हेंबरला होणारा मोठा आणि भव्य लग्नसोहळा अचानक स्थगित झाला.
लग्न स्थगित झाल्यानंतर काही अफवा पसरल्या:
यामुळे सोशल मीडियावर दोघांच्या लग्नाबद्दल वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले.
स्मृती आणि पलाशच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर दोघांना शुभेच्छा दिल्या. अनेक चाहते म्हणाले की, “सुरक्षेच्या आधी सर्वकाही,” आणि दोघांनी आपल्या कुटुंबांसोबत वेळ घालवणे महत्वाचे आहे. नेटकऱ्यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्रामवरच्या बदलावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत निळा इमोजी शुभेच्छा आणि वाईट नजरेपासून संरक्षण म्हणून ठेवले असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलचे लग्न 23 नोव्हेंबरला होणार होते. स्मृतीच्या वडिलांच्या अचानक तब्येतीमुळे लग्न पुढे ढकलले. हळदी आणि मेहंदीचे फोटो स्मृतीने इन्स्टाग्रामवरून डिलीट केले. दोघांनी प्रोफाइलवर निळा इमोजी लावला. सोशल मीडियावर अफवा, चर्चा आणि चाहत्यांचे शुभेच्छा रंगल्या. यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे की, दोघांचे लग्न कधी आणि कसे पार पडणार आहे.
1. स्मृती मंधाना-पलाश मुच्छलचे लग्न का पुढे ढकलले?
स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत अचानक बिघडल्यामुळे लग्न 23 नोव्हेंबरला होणार नव्हते.
2. लग्न पुढे ढकलल्यानंतर स्मृतीने काय बदल केला?
स्मृतीने हळदी आणि मेहंदीचे फोटो इन्स्टाग्रामवरून डिलीट केले आणि दोघांनी निळा ब्लू इमोजी लावला.
3. या निळ्या इमोजीचा अर्थ काय आहे?
नेटकऱ्यांच्या मते, हा इमोजी वाईट नजरेपासून बचाव किंवा शुभेच्छा दर्शविण्यासाठी ठेवला जातो.