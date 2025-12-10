लग्न मोडल्यानंतर पहिल्यांदाच सार्वजनिक कार्यक्रमात पोहोचली स्मृती मंधाना, हरमनप्रीतची गळाभेट घेत...

Smriti Mandhana Public Video: भारतीय महिला क्रिकेटपटू स्मृती मंधानाचे संगीतकार पलाश मुच्छलसोबत लग्न तुटल्यानंतर पहिल्यांदाच सार्वजनिक मंचावर दिसून आली आहे. बुधवारी 10 डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात स्मृती मंधाना पोहोचली होती. भारतीय महिला क्रिकेट टीमची कर्णधार हरमनप्रीत कौरदेखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होती.
स्मृती मंधाना आणि हरमनप्रीत कौर दोघीही सध्या नवी दिल्लीत अॅमेझॉन संभव समिटमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. भारत मंडपम येथे हे समिट होत आहे. याच कार्यक्रमात हरमनप्रीत आणि स्मृती दोघीही गळाभेट घेत असल्याचा फोटो समोर आला आहे. यावेळी स्मृतीची मॅनेजर नुपूर कश्यपदेखील होती. स्मृती मंधानाने 7 डिसेंबर रोजी घोषणा करत लग्न मोडल्याचे जाहीर केले होते. तसंच, आता माझं लक्ष्य पूर्णपणे क्रिकेटवर असून भारतासाठी आणखी ट्रॉफी जिंकण्याचा प्रयत्न असेल, असं तिने म्हटलं होतं.
स्मृतीने लग्न मोडल्याची घोषणा केल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी स्मृतीचा भाऊ श्रवण याने तिचा ट्रेनिंग करतानाचा एक फोटो पोस्ट केला होता. मंगळवार, 9 डिसेंबर रोजी, 21 डिसेंबरपासून विशाखापट्टणम येथे सुरू होणाऱ्या श्रीलंकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी भारताच्या 15 सदस्यीय संघात स्मृतीचीही निवड करण्यात आली आहे.
CAPTAIN HARMANPREET KAUR & VICE CAPTAIN SMRITI MANDHANA AT AN EVENT. pic.twitter.com/Mab7eS22Y1
— Tanuj (@ImTanujSingh) December 10, 2025
7 डिसेंबर 2025 रोजी, भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाने संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्याशी लग्न रद्द करण्याची घोषणा केली होती. पलाश मुच्छलने डीवाय पाटील स्टेडियममध्ये स्मृतीला प्रपोज केले होते. हे तेच स्टेडियम आहे जिथे भारतीय महिला संघाने विश्वचषक जिंकला होता. पलाश आणि स्मृती यांचे लग्न 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी सांगलीत लग्न होणार होतं. मात्र लग्नाच्या दिवशीच तिच्या वडिलांची तब्येत अचानक बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हा विवाह सोहळा स्थगित करण्यात आला.
लग्न सोहळा स्थगित करण्यात आल्यानंतर पलाश मुच्छलची तब्येतदेखील बिघडली होती. त्यानंतर त्याला ही रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर दोन्हीही कुटुंबांनी लग्नसोहळा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, स्मृतीचे लग्न मोडल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक चर्चांना उत आलं आहे. अनेकांनी पलाश मुच्छलवर स्मृतीला फसवल्याचाही आरोप केला आहे. या सगळ्या चर्चानंतर पलाश मुच्छलनेदेखील एक पोस्ट करत म्हटलं आहे की, आता तो या नात्यातून बाहेर पडला आहे. त्याच्याबाबतीत खोट्या अफवा पसरवणाऱ्या लोकांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.