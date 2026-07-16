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Smriti Mandhana : कर्णधारपदाबाबत स्पष्टच बोलली स्मृती मानधना!

Smriti Mandhana : भारतीय महिला संघाची स्टार ओपनर स्मृती मानधाना सध्या कर्णधारपदाबाबतच्या वक्तव्यानं चर्चेत आहे. पत्रकारानं कर्णधारपदाबाबत विचारले असता स्मृतीनं आपण तयार असल्याचं सांगितलं आहे. जेव्हा संधी मिळेल मी संघाचं नेतृत्व करण्यास सक्षम असल्याचा विश्वास तिनं व्यक्त केलाय.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 16, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:28 PM IST
Smriti Mandhana : कर्णधारपदाबाबत स्पष्टच बोलली स्मृती मानधना!
Image Credit: Smriti Mandhana : कर्णधारपदाबाबत स्पष्टच बोलली स्मृती मानधना!

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Aashish Udas

Aashish Udas

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