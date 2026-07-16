/Smriti Mandhana : कर्णधारपदाबाबत स्पष्टच बोलली स्मृती मानधना!

Smriti Mandhana : भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार आणि स्टार ओपनर स्मृती मानधाना गेल्या एका दशकापासून संघाची महत्त्वाची आधारस्तंभ आहे. स्मृतीनं अनेकदा कठीण परिस्थितीत संघाच्या विजयात मोलाचं योगदान देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. यावेळी कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली खेळत असताना संघाच्या कर्णधारपदासाठी तयार केलं जात होतं.. सध्याची संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या अनुपस्थितीत स्मृतीनं संघाचं कर्णधारपद भूषवलं असून संघाला विजयही मिळूवन दिला आहे. दरम्यान स्मृतीनं द टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत एका पत्रकारानं संघाच्या कर्णधारपदाबाबत विचारलं असता आपण केव्हाही संघाचं कर्णधारपद भूषवण्यास सज्ज असल्याचं तिने सांगितलं आहे.
डावखुरी ओपनर स्मृती मानधाना गेल्या दशकभरापासून भारतीय संघाचा अविभाज्य भाग आहे. एक अनुभवी बॅटर म्हणून स्मृतीनं अनेकदा कठीण परिस्थितीत संघाचा डोलारा सक्षमपणे संभाळून भारताला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. तसंच भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या अनुपस्थितीत संघाचं नेतृत्वही सक्षमपणे केलं आहे.
स्मृती मानधानानं वन-डे आणि टी-20 मॅचमध्ये हरमनप्रीत कौरच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं आहे. स्मृतीनं कर्णधार म्हणून उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. तिनं वन-डे आणि टी-20 सामन्यात भारतीय संघाचं कर्णधारपद भूषवलं आहे. स्मृतीनं 17 टी-20 स्मृतीनं भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं असून त्यात 10 सामन्यात विजय मिळवलाय तर ज्या चार वन-डे मॅचचं तिनं नेतृत्व केलंय त्या चारही सामन्यात भारतीय संघ अपराजित राहिला आहे. त्यामुळे हरमनप्रीतचा उत्तराधिकारी म्हणून स्मृती हिच प्रबळ दावेदार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
क्रिकेटची पंढरी ओळखल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सवर यजमान इंग्लंडवर मिळवलेल्या दणदणीत विजयाच्या आठवणींना उजाळा दिलाय. या एकमेव कसोटीत भारतानं इंग्लंडचा 270 धावांनी धुव्वा उडवत ऐतिहासिक विजय नोंदवली होता. भारतानं पहिल्या इनिंगमध्ये सर्वबाद 285 रन्सपर्यंत मजल मारली होती तर दुसऱ्या इनिंगमध्ये 7 विकेट्सच्या मोबदल्यात 341 रन्सवर डाव घोषित केला होता. त्यानंतर भारतानं इंग्लंडची पहिली इनिंग 170 तर दुसरी इनिंग 186 धावांत गुंडाळून लॉर्ड्स मैदानावर ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली होती. लॉर्ड्स कसोटीत भारतीय संघाचा भाग असणं एक सन्मानजनक गोष्ट आहे, मात्र त्याच बरोबर लॉर्ड्सवर मिळवलेला विजय हा अविस्मरणीयं असल्याचं स्मृतीनं सांगितलंय.
लॉर्ड्सवरील ऐतिहासिक विजयात स्टार ओपनर स्मृतीनं मोलाची भूमिका बजावली होती. पहिल्या इनिंगमध्ये स्मृतीनं 83 रन्सची खेळी केली होती तर दुसऱ्या इनिंगमध्येही 70 धावांची खेळी केली होती. तिच्या या मोलाच्या योगदानामुळे भारतीय महिला संघानं महत्त्वपूर्ण विजयाचा पाया रचला गेला. या ऐतिहासिक विजयामुळे इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पराभव आणि महिला टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सेमीफायनलपूर्वीच बाहेर पडल्यामुळे हा लॉर्ड्सवरील ऐतिहासिक विजय भारतीय महिला संघाचं मनोबल उंचावणारं ठरणार आहे. क्रिकेटच्या पंढरीवरील मिळवलेला हा विजय भारतीय महिला संघाची प्रगती सांगत आहे.