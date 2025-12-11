English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
"मी प्रेम फक्त..." लग्न मोडल्यावर पहिल्यांदाच स्पष्टपणे बोलली क्रिकेटपटू स्मृती मंधाना!

Smriti Mandhana: भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधना पलाश मुच्छलशी लग्न झाल्यानंतर पहिल्यांदाच सार्वजनिकरित्या दिसली. यावेळी तिच्यासोबत हरमनप्रीत कौरसुद्धा होती. यावेळी स्मृतीने फारच सूचक विधान केले.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 11, 2025, 07:24 AM IST
Smriti Mandhana Public Video: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना अलीकडेच एका विशेष कार्यक्रमात प्रथमच सार्वजनिकरीत्या दिसली. तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात पलाश मुच्छलसोबतचे नाते तुटल्यानंतर हा तिचा पहिलाच सार्वजनिक सहभाग होता. कार्यक्रमात तिच्या सोबत भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर देखील उपस्थित होती. दोघींनीही भारतीय संघातील अनुभव, मानसिक तयारी, जर्सीचे महत्त्व आणि संघातील वातावरण अशा अनेक मुद्द्यांवर मनमोकळेपणाने संवाद साधला.

काय म्हणाली स्मृती? 

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अभिनेत्री व होस्ट मंदिरा बेदी यांनी केले. संवादादरम्यान स्मृती मंधानांनी भारतीय जर्सीच्या बंधाची, तिच्यातील भावना आणि तिच्यातून मिळणाऱ्या उर्जेची सविस्तर चर्चा केली. ती म्हणाली की, क्रिकेट तिच्या आयुष्यातील केंद्रबिंदू आहे. इतर कोणतीही गोष्ट तिला क्रिकेटइतकी आनंद, प्रेम, समाधान किंवा ओळख देऊ शकत नाही. पुढे स्मृती म्हणाली की, “मी नेहमीच सांगते क्रिकेट हे माझं पाहिलं आणि शेवटचा प्रेम आहे. मैदानावर उतरते तेव्हा सगळ्या चिंता, सगळ्या वैयक्तिक गोष्टी, सगळा ताण आपोआप कमी होतो. कारण त्या क्षणी महत्त्वाचं असतं ते फक्त भारतासाठी खेळणं.”

भारतीय जर्सीबद्दल केलं प्रेम व्यक्त 

ती पुढे म्हणाली की, भारतीय जर्सी घालणे हा फक्त खेळाचा भाग नसतो; ती कोट्यवधी भारतीयांच्या अपेक्षा, आशा आणि विश्वास यांचे प्रतीक असते. “जेव्हा मी जर्सी घालते तेव्हा अचानक जबाबदारीची जाणीव वाढते. मला असं वाटतं की माझ्या खांद्यावर देशाचा भार आहे आणि म्हणूनच प्रत्येक चेंडू, प्रत्येक धाव, प्रत्येक निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.”

 

संघातील वातावरण, चर्चा आणि मतभेद

कार्यक्रमादरम्यान मंदिरा बेदी हिने एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला की, टीममध्ये कधी मतभेद होतात का? आणि झाले तर ते सोडवतो कोण? स्मृती मंधानांनी या प्रश्नाला अतिशय प्रामाणिक आणि सकारात्मक उत्तर दिलं. ती म्हणाली की, भारतीय महिला संघामध्ये प्रत्येक खेळाडू देशासाठी सर्वोत्तम प्रदर्शन करायची तळमळ घेऊनच मैदानात उतरते. त्यामुळे वेगवेगळ्या मते मांडली गेली, विविध स्ट्रॅटेजी सुचवल्या गेल्या तरी त्याला मतभेद मानता येत नाही.

ती म्हणाली , “ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड किंवा कोणतंही मोठं सामने असोत चर्चा नक्की होतात. कधी आम्ही प्लेइंग-11 ठरवताना, कधी टॉस जिंकल्यावर काय करायचं यावर, तर कधी फील्ड सेटिंगवर. सर्वांकडे विजयाचा वेगळा दृष्टीकोन असतो. हे मतभेद नसून संघाची ताकद आहे. कारण विविध मतांमधूनच सर्वोत्तम निर्णय घेता येतो.”

स्मृती आणि हरमनप्रीतचे नाते

स्मृतींनी हरमनप्रीत कौरसोबतच्या नात्याबद्दलही सांगितले. ती म्हणाली की, दोघींमध्ये इतकी पारदर्शकता आहे की त्या एकमेकींना मनमोकळेपणाने “नाही” म्हणू शकतात. “कधी कधी मी हरमनकडे जाऊन सांगते‘आपण हा बदल केला पाहिजे.’ आणि अनेकदा ती माझं मत स्वीकारते, तर काहीवेळा उलट मला सांगते की दुसरा पर्याय चांगला आहे. पण या दोन्ही गोष्टींमध्ये कुठेही अहंकार किंवा वाद नसतो.”

तिच्या मते, वास्तविक वाद तोच ज्यात स्वार्थ असतो. पण भारतीय महिला संघात प्रत्येक खेळाडूची प्राथमिकता एकच असते ,भारतासाठी विजय.

