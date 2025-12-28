English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्मृति मंधानाचा मोठा कारनामा, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये रचला धावांचा डोंगर, महारेकॉर्ड केला उध्वस्त

स्मृति मंधानाचा मोठा कारनामा, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये रचला धावांचा डोंगर, महारेकॉर्ड केला उध्वस्त

IND VS SL : टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी जबरदस्त फलंदाजी करून 2 विकेट गमावून 221 धावांचा डोंगर उभा केला. यात स्मृती मंधानाने सर्वाधिक 80 धावांची कामगिरी केली. 

पूजा पवार | Updated: Dec 28, 2025, 09:33 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS SL : भारत विरुद्ध श्रीलंका (India VS Sri Lanka) यांच्यात महिला संघात पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जात असून यातील चौथा सामना हा रविवारी खेळवला जात आहे. तिरुअनंतपुरम येथील स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून यात टीम इंडियाला (Team India) प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. तेव्हा टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी जबरदस्त फलंदाजी करून 2 विकेट गमावून 221 धावांचा डोंगर उभा केला. यात स्मृती मंधानाने (Smriti Mandhana) सर्वाधिक 80 धावांची कामगिरी केली. यासह तिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 10000 धावा पूर्ण केल्या. 

श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, त्यामुळे टीम इंडिया फलंदाजी करता मैदानात आली. यावेळी सलामीवीर फलंदाज स्मृती मंधानाने 48 बॉलमध्ये 80 धावा केल्या. यात त्याने 11 चौकार आणि 3 षटकार लगावले. श्रीलंकेविरुद्ध 27 धावांची खेळी करताच स्मृतीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 10000 धावा पूर्ण केल्या. यासह तिने माजी क्रिकेटर मिताली राजचा महारेकॉर्ड सुद्धा उध्वस्त केला. मंधानाने महिला क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद ही कामगिरी केली आहे. यापूर्वी मिताली राजच्या नावावर हा विक्रम होता. मितालीने 314 डावांमध्ये 10000 आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या, तर मानधनाने 34 कमी डावांमध्ये ही कामगिरी केली.

मंधानाने केल्या सर्वात वेगवान 10000 धावा : 

स्मृती मंधानाने सर्वात कमी इनिंगमध्ये 10000 धावांचा आकडा पूर्ण करून इतिहास रचला आहे. यासह तिने मिताली राजचा रेकॉर्ड मोडला. मिताली आणि मानधना व्यतिरिक्त, चार्लोट एडवर्ड्सने 316 इनिंगमध्ये 10000  आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या, तर सुझी बेट्सने 343 इनिंगमध्ये हा आकडा गाठला.

हेही वाचा : चहलनंतर आता 'या' क्रिकेटरचंही लग्न तुटलं, 6 वर्षांनी पत्नीला दिला घटस्फोट

 

अशी कामगिरी करणारी चौथी क्रिकेटर :

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 10000 धावा करणारी स्मृती मंधाना ही जगातील चौथी क्रिकेटर बनली आहे. स्मृतीपूर्वी मिताली राज, न्यूझीलंडची सूजी बेट्स आणि इंग्लंडची चार्लोट एडवर्ड्स इत्यादींनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 10000 धावांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मिताली 10868 धावांसह सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू आहे. सुझी बेट्स (10652) आणि चार्लोट एडवर्ड्स (10273) या यादीत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. मानधना चौथ्या स्थानावर आहे.

