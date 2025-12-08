English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्मृती मंधानाची पहिल्या प्रेमाकडे वापसी, भावाने शेअर केला फोटो

Smriti Mandhana Wedding called off: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाचं लग्न मोडलं आहे. या कठीण प्रसंगी तिने जो निर्णय घेतला आहे. त्याचं कौतुक होत आहे. संगीत दिग्दर्शक पलाश मुच्छल याच्याशी लग्न रद्द झाल्यानंतर तिने बॅट हाती घेतली. ब्रेकअपची पुष्टी झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसातच मानधना तिच्या पहिल्या प्रेमातकडे परतली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 8, 2025, 04:49 PM IST
स्मृती मंधानाची पहिल्या प्रेमाकडे वापसी, भावाने शेअर केला फोटो

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधना पुन्हा मैदानावर उतरली आहे. संगीत दिग्दर्शक पलाश मुच्छल यांच्याशी लग्न रद्द झाल्यानंतर तिने बॅट हाती घेतली. ब्रेकअपची पुष्टी झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसातच ती तिच्या पहिल्या प्रेमात, क्रिकेटमध्ये परतली. स्मृती प्रशिक्षण जर्सी, पॅड घालून आणि थ्रोडाउनचा सामना करताना फलंदाजी करताना दिसली. ती एका खाजगी ठिकाणी सराव करताना दिसत होती.

Add Zee News as a Preferred Source

मानधना यांचा भाऊ श्रवण मानधना यांनी इन्स्टाग्रामवर स्टार क्रिकेटरचा ऍक्शनमधील फोटो शेअर केला, त्यासोबत हार्ट इमोजीज देखील होत्या. हा फोटो सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आणि अनेकांनी अशा कठीण काळात मैदानावर परतण्याच्या स्मृतीच्या समर्पणाचे कौतुक केले. क्रिकेट हे मानधना यांचे पहिले प्रेम आहे आणि तिचे चाहते तिच्या परत येण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेची उत्सुकता

२०२५ च्या महिला विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या विजयात स्मृतीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. २१ ते ३० डिसेंबर दरम्यान श्रीलंकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत ती पुन्हा मैदानात उतरेल. हे सामने विशाखापट्टणम आणि तिरुवनंतपुरम येथे खेळवले जातील. ही मालिका पुढील वर्षी होणाऱ्या महिला टी-२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघाच्या तयारीला बळकटी देईल.

प्रेमापासून ते विभक्त होईपर्यंतचा प्रवास 

२१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संगीत दिग्दर्शक आणि गायिका पलाश मुच्छल यांनी भारतीय महिला क्रिकेटपटूला रोमँटिक पद्धतीने प्रपोज केले. २३ नोव्हेंबर रोजी स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल हे सात फेरे घेणार होते. जिथून स्मृतीची पाठवणी होणार होती तिथूनच अचानक रुग्णवाहिका निघाली त्यामुळे सगळ्यांनाच आर्श्चयाचा धक्का बसला. घटनास्थळी उपस्थित असलेले सर्वजण स्तब्ध झाले. त्यानंतर स्मृती मानधना यांच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची बातमी आली आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. लग्नात दु:खाचा डोंगर कोसळला आणि चाहत्यांचे मन हेलावून गेले. या परिस्थितीत, मानधनाच्या कुटुंबाने लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. ७ डिसेंबर रोजी, मानधनाचा संयम अखेर तुटला आणि अनेक तिने चर्चांना पूर्णविराम दिला. तिने लग्न मोडल्याचं सांगितलं. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Smriti MandhanaSmriti Mandhana Weddingsmriti mandhana wedding called offsmriti mandhana and palash muchhalpalash muchhal

इतर बातम्या

पश्चिम रेल्वेवर दोन मोठे प्रकल्प, विरारकरांसाठी ठरणार दिलास...

मुंबई बातम्या