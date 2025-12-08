स्मृती मंधानाची पहिल्या प्रेमाकडे वापसी, भावाने शेअर केला फोटो

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधना पुन्हा मैदानावर उतरली आहे. संगीत दिग्दर्शक पलाश मुच्छल यांच्याशी लग्न रद्द झाल्यानंतर तिने बॅट हाती घेतली. ब्रेकअपची पुष्टी झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसातच ती तिच्या पहिल्या प्रेमात, क्रिकेटमध्ये परतली. स्मृती प्रशिक्षण जर्सी, पॅड घालून आणि थ्रोडाउनचा सामना करताना फलंदाजी करताना दिसली. ती एका खाजगी ठिकाणी सराव करताना दिसत होती.
मानधना यांचा भाऊ श्रवण मानधना यांनी इन्स्टाग्रामवर स्टार क्रिकेटरचा ऍक्शनमधील फोटो शेअर केला, त्यासोबत हार्ट इमोजीज देखील होत्या. हा फोटो सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आणि अनेकांनी अशा कठीण काळात मैदानावर परतण्याच्या स्मृतीच्या समर्पणाचे कौतुक केले. क्रिकेट हे मानधना यांचे पहिले प्रेम आहे आणि तिचे चाहते तिच्या परत येण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
२०२५ च्या महिला विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या विजयात स्मृतीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. २१ ते ३० डिसेंबर दरम्यान श्रीलंकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत ती पुन्हा मैदानात उतरेल. हे सामने विशाखापट्टणम आणि तिरुवनंतपुरम येथे खेळवले जातील. ही मालिका पुढील वर्षी होणाऱ्या महिला टी-२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघाच्या तयारीला बळकटी देईल.
२१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संगीत दिग्दर्शक आणि गायिका पलाश मुच्छल यांनी भारतीय महिला क्रिकेटपटूला रोमँटिक पद्धतीने प्रपोज केले. २३ नोव्हेंबर रोजी स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल हे सात फेरे घेणार होते. जिथून स्मृतीची पाठवणी होणार होती तिथूनच अचानक रुग्णवाहिका निघाली त्यामुळे सगळ्यांनाच आर्श्चयाचा धक्का बसला. घटनास्थळी उपस्थित असलेले सर्वजण स्तब्ध झाले. त्यानंतर स्मृती मानधना यांच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची बातमी आली आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. लग्नात दु:खाचा डोंगर कोसळला आणि चाहत्यांचे मन हेलावून गेले. या परिस्थितीत, मानधनाच्या कुटुंबाने लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. ७ डिसेंबर रोजी, मानधनाचा संयम अखेर तुटला आणि अनेक तिने चर्चांना पूर्णविराम दिला. तिने लग्न मोडल्याचं सांगितलं.