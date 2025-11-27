English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
WPL च्या चौथ्या ऑक्शनमध्येही स्मृती मंधानाचा 'हा' रेकॉर्ड कायम! कोणालाही मोडणं अशक्य

WPL Auction 2026 :गुरुवारी महिला प्रीमियर लीग 2026 साठी दिल्लीत ऑक्शन पार पडलं. या ऑक्शनमध्ये दिप्ती शर्मा ही सर्वात महागडी खेळाडू ठरली, मात्र ती सुद्धा स्मृती मंधानाचा रेकॉर्ड मोडू शकली नाही.   

पूजा पवार | Updated: Nov 27, 2025, 08:30 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

WPL Auction 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) पाठोपाठ महिला क्रिकेटला सुद्धा प्रोत्साहन देण्यासाठी बीसीसीआयने तीन वर्षांपूर्वी महिला प्रीमियर लीगला (Women Premier League) सुरुवात केली होती. 2026 रोजी महिला प्रीमियर लीगचं चौथ सीजन आहे. या सीजनसाठी 27 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये ऑक्शन पार पडलं. या ऑक्शनमध्ये दिप्ती शर्मा (Deepti Sharma) ही सर्वात महागडी खेळाडू ठरली. तिच्यासाठी यूपी वॉरियर्सने RTM कार्डचा वापर केला. मात्र असं असलं तरी स्टार क्रिकेटर स्मृती मंधानाचा रेकॉर्ड कोणीही मोडू शकलेलं नाही. 

महिला प्रीमियर लीग 2026 साठी दिल्लीत ऑक्शन पार पडलं. हे आतापर्यंतच्या लीगमधील चौथ ऑक्शन होतं. 2023 मध्ये महिला प्रीमियर लीगचा पहिला सीजन होता. त्यावेळी अनेक स्टार खेळाडूंना आपल्या संघात घेण्यास फ्रेंचायझींची चढाओढ सुरु होती. यात भारताची उपकर्णधार स्मृती मंधाना हिच्यावर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 3.40 कोटींची बोली लावली आणि तिला करारबद्ध केलं. त्या सीजनच्या ऑक्शनमधील ती सर्वात महागडी खेळाडू ठरली होती. त्यानंतर आतापर्यंत महिला प्रीमियर लीगसाठी चार ऑक्शन झाले, परंतु यात स्मृती मंधानाचा सर्वात महागड्या खेळाडूचा रेकॉर्ड कोणीही मोडू शकलेलं नाही. त्यानंतर स्मृती मंधानाला आरसीबी संघाने कर्णधारपदाची जबाबदारी सुद्धा दिली. तिच्या नेतृत्वात महिला प्रीमियर लीग 2024 मध्ये आरसीबीने विजेतेपद पटकावले. 

WPL ऑक्शनमध्ये महागडी बोली लागलेल्या खेळाडू : 

स्मृती मानधना - 3.40 कोटी - रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (2023)
अ‍ॅशले गार्डनर - 3.20 कोटी - गुजरात जायंट्स (2023)
नॅट सायव्हर-ब्रंट - 3.20 कोटी - मुंबई इंडियन्स (2023)
दीप्ती शर्मा - 3.20 कोटी - UP वॉरियर्स (2026)
अमेलिया केर - 3.00 कोटी - मुंबई इंडियन्स (2026)
 दीप्ती शर्मा - 2.60 कोटी - UP वॉरियर्स (2023)
जेमिमाह रॉड्रिग्ज - 2.20 कोटी - दिल्ली कॅपिटल्स (2023)
शफाली वर्मा - 2.00 कोटी - दिल्ली कॅपिटल्स (2023)
काशवी गौतम - 2.00 कोटी - गुजरात जायंट्स (2024)
अ‍ॅनाबेल सदरलँड -2.00 कोटी - दिल्ली कॅपिटल्स (2024)
बेथ मुनी - 2.00 कोटी - गुजरात जायंट्स (2023)

स्मृती मंधाना लग्नामुळे सध्या चर्चेत : 

भारताची उपकर्णधार स्मृती मंधाना ही सध्या तिच्या लग्नामुळे चर्चेत आहे. स्मृतीचा विवाह म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल सोबत 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होता. मात्र स्मृतीच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या कारणामुळे स्मृती आणि पलाशचा विवाह पुढे ढकलण्यात आला. मात्र सोशल मीडियावर लग्न पुढे ढकलण्याच्या कारणामुळे विविध चर्चा रंगताना दिसतायत. 

FAQ : 

महिला प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन कधी पार पडले?
महिला प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन 27 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये पार पडले.

दीप्ती शर्मा कोणत्या संघात गेली?
दीप्ती शर्मा यूपी वॉरियर्स संघात गेली.

स्मृती मंधानाचा विवाह कधी होणार होता?
स्मृती मंधानाचा विवाह 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होता.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

