WPL च्या चौथ्या ऑक्शनमध्येही स्मृती मंधानाचा 'हा' रेकॉर्ड कायम! कोणालाही मोडणं अशक्य

WPL Auction 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) पाठोपाठ महिला क्रिकेटला सुद्धा प्रोत्साहन देण्यासाठी बीसीसीआयने तीन वर्षांपूर्वी महिला प्रीमियर लीगला (Women Premier League) सुरुवात केली होती. 2026 रोजी महिला प्रीमियर लीगचं चौथ सीजन आहे. या सीजनसाठी 27 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये ऑक्शन पार पडलं. या ऑक्शनमध्ये दिप्ती शर्मा (Deepti Sharma) ही सर्वात महागडी खेळाडू ठरली. तिच्यासाठी यूपी वॉरियर्सने RTM कार्डचा वापर केला. मात्र असं असलं तरी स्टार क्रिकेटर स्मृती मंधानाचा रेकॉर्ड कोणीही मोडू शकलेलं नाही.
महिला प्रीमियर लीग 2026 साठी दिल्लीत ऑक्शन पार पडलं. हे आतापर्यंतच्या लीगमधील चौथ ऑक्शन होतं. 2023 मध्ये महिला प्रीमियर लीगचा पहिला सीजन होता. त्यावेळी अनेक स्टार खेळाडूंना आपल्या संघात घेण्यास फ्रेंचायझींची चढाओढ सुरु होती. यात भारताची उपकर्णधार स्मृती मंधाना हिच्यावर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 3.40 कोटींची बोली लावली आणि तिला करारबद्ध केलं. त्या सीजनच्या ऑक्शनमधील ती सर्वात महागडी खेळाडू ठरली होती. त्यानंतर आतापर्यंत महिला प्रीमियर लीगसाठी चार ऑक्शन झाले, परंतु यात स्मृती मंधानाचा सर्वात महागड्या खेळाडूचा रेकॉर्ड कोणीही मोडू शकलेलं नाही. त्यानंतर स्मृती मंधानाला आरसीबी संघाने कर्णधारपदाची जबाबदारी सुद्धा दिली. तिच्या नेतृत्वात महिला प्रीमियर लीग 2024 मध्ये आरसीबीने विजेतेपद पटकावले.
स्मृती मानधना - 3.40 कोटी - रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (2023)
अॅशले गार्डनर - 3.20 कोटी - गुजरात जायंट्स (2023)
नॅट सायव्हर-ब्रंट - 3.20 कोटी - मुंबई इंडियन्स (2023)
दीप्ती शर्मा - 3.20 कोटी - UP वॉरियर्स (2026)
अमेलिया केर - 3.00 कोटी - मुंबई इंडियन्स (2026)
दीप्ती शर्मा - 2.60 कोटी - UP वॉरियर्स (2023)
जेमिमाह रॉड्रिग्ज - 2.20 कोटी - दिल्ली कॅपिटल्स (2023)
शफाली वर्मा - 2.00 कोटी - दिल्ली कॅपिटल्स (2023)
काशवी गौतम - 2.00 कोटी - गुजरात जायंट्स (2024)
अॅनाबेल सदरलँड -2.00 कोटी - दिल्ली कॅपिटल्स (2024)
बेथ मुनी - 2.00 कोटी - गुजरात जायंट्स (2023)
भारताची उपकर्णधार स्मृती मंधाना ही सध्या तिच्या लग्नामुळे चर्चेत आहे. स्मृतीचा विवाह म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल सोबत 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होता. मात्र स्मृतीच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या कारणामुळे स्मृती आणि पलाशचा विवाह पुढे ढकलण्यात आला. मात्र सोशल मीडियावर लग्न पुढे ढकलण्याच्या कारणामुळे विविध चर्चा रंगताना दिसतायत.
महिला प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन कधी पार पडले?
महिला प्रीमियर लीग 2026 का ऑक्शन 27 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये पार पडले.
दीप्ती शर्मा कोणत्या संघात गेली?
दीप्ती शर्मा यूपी वॉरियर्स संघात गेली.
स्मृती मंधानाचा विवाह कधी होणार होता?
स्मृती मंधानाचा विवाह 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होता.