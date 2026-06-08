/टेस्ट सामन्यात बॅटिंग करताना अचानक पीरियड्स आले अन् अंपायरनी मला.... स्मृती मंधानाने सांगितला किस्सा

Smriti Mandhana Talk About Periods : मासिक पाळीदरम्यान महिलांना अनेक अडचणींना समोरं जावं लागतं. बऱ्याचदा पाळी आल्यावर कामाच्या ठिकाणी त्यांना असुविधा होते, काहींना तर यादिवसात शरीरात भयंकर वेदना सुद्धा होतात. महिला खेळाडूंना तर या दिवसात खेळताना खूप अडचणी येतात. असाच एक किस्सा भारतीय क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना हिने सांगितला आहे. स्मृती मंधानाने (Smriti Mandhana) एका मुलाखतीत टेस्ट क्रिकेट सामना खेळत असताना तिला आलेल्या मासिक पाळी संदर्भातील किस्सा सांगितला आहे. त्या दरम्यान तिने तो प्रसंग कसा सावरला याविषयी सांगितलं आहे. स्मृतीने मासिक पाळी संदर्भात बोलताना असं देखील सांगितलं की ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे आणि याबाबत बोलताना संकोच बाळगायला नको.
महिला क्रिकेटर स्मृती मंधानाने एका मुलाखतीत तिला टेस्ट सामना खेळत असताना अचानक मासिक पाळी आल्याचा प्रसंग शेअर केला. यावेळी स्मृती म्हणाली की, 'भारतीय संघाकडून एक आंतरराष्ट्रीय टेस्ट सामना खेळत होते. यावेळी मी मैदानात फलंदाजी करत होते, आणि अचानक मला जाणवलं की मला पाळी आलीये. टेस्ट क्रिकेटचा युनिफॉर्म हा पांढरा शुभ्र असतो. अशावेळी जर पाळी आल्याने त्याचे डाग कपड्यांवर लागले तर दिसायला तर योग्य वाटणार नाही. तसेच सामना मध्येच सोडून कसे जायचे असे अनेक विचार स्मृतीच्या मनात येऊ लागले. अखेर तिने ही गोष्ट तिच्या नॉन स्ट्राईकवर असलेल्या सह महिला खेळाडूला सांगितली आणि मग स्मृतीने याबाबत अंपायरला सांगितलं. अंपायरकडून परवानगी घेत स्मृती काहीवेळासाठी मैदानाबाहेर गेली आणि तिने सॅनिटरी पॅड वापरून पुन्हा मैदानात दाखल झाली. स्मृतीने सांगितलं की त्यावेळी 10 मिनिटांसाठी आंतरराष्ट्रीय टेस्ट सामना थांबवण्यात आला होता. भारताची उपकर्णधार स्मृतीने मासिक पाळी संदर्भात बोलताना असं देखील सांगितलं की ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे आणि याबाबत बोलताना संकोच बाळगायला नको. तसेच या काळात महिलांनी त्यांच्या दैंनदिन कामासोबतच त्यांच्या आरोग्याची सुद्धा काळजी घ्यायला हवी.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला येत्या 12 जून पासून सुरुवात होणार आहे. यंदाचा वर्ल्ड कप हा इंग्लंडमध्ये आयोजित करण्यात आला असून 2025 चा वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यावर भारतीय महिला संघाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर असणार असून उपकर्णधारपद हे स्मृती मंधानाकडे आहे.