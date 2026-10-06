/भारतीय संघाची नवी कर्णधार कोण? हरमनप्रीत कौरने राजीनामा दिल्यानंतर Video viral

भारतीय महिला क्रिकेटचा आज मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यानंतर सर्वांना धक्का बसला आहे. भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन तिने कर्णधारपदाचा राजीनामा जाहीर केला. आता भारताची नवी कर्णधार कोण होणार यावर सर्वाची नजर आहे, मागील काही दिवसांपूर्वी भारतीय संघाची स्टार फलंदाज स्मृती मंधाना हिने संघाच्या कर्णधार मोठे विधान केले होते. आता बीसीसीआयने आज स्मृती मंधाना आणि हरमनप्रीत कौर यांची बीसीसीआयचे गुवाहाटीमधील ऑफिसमध्ये बैठक पार पडली, या बैठकीमध्ये आता भारतीय महिला संघाची नव्या कर्णधारपदाबद्दल मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया आणि मुख्य प्रशिक्षक अमूल मजूमदार हे देखील या बीसीसीआयच्या बैठकीला उपस्थित होते. गुवाहाटी येथे या बैठकीचे आयोजन बीसीसीआयने केले होते, 5 ऑक्टोबर रोजी ही बैठक पार पडली, त्यानंतर 6 ऑक्टोबर रोजी हरमनप्रीत कौरने सोशल मिडीया पोस्ट शेअर करुन क्रिकेट चाहत्यांना माहिती दिली आहे. याचदरम्यान आता एक व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे, यामध्ये भारतीय महिला संघाची कर्णधार आणि संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना या दोघीही बीसीसीआयच्या कार्यलयामध्ये जाताना दिसल्या.
हे ही वाचा
बीसीसीआय लवकरच भारतीय महिला संघाच्या नव्या कर्णधाराची घोषणा करु शकते. स्मृती मंधानाला महिला संघाची पुढील कर्णधार म्हणून नियुक्त करू शकते, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. मागील काही काळापासून स्मृती मंधाना महिला संघाची उपकर्णधार पदाची जबाबदारी सांभाळत आहे, त्याचबरोबर तिने अनेकदा हरमनप्रीत कौरच्या अनुपस्थित अनेकदा भारतीय संघाचे नेतृत्व देखील केले आहे. गुवाहाटी येथे झालेल्या बैठकीतील तिची उपस्थिती बीसीसीआयकडून मिळालेला एक स्पष्ट संकेत म्हणून पाहिली जात आहे. मुख्य प्रशिक्षक अमोल मजूमदार यांनाही संघाला भविष्यासाठी तयार करण्याकरिता बदल हवे होते. आता बीसीसीआयने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे.
स्मृती मंधानाच्या एक फलंदाज म्हणून कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आतापर्यत जगभरात सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज आहे. काही दिवसांपूर्वीच तिने मिताली राजचा रेकॅार्ड मोडून नवा विक्रम प्रस्थापित केला होता. कर्णधार म्हणून स्मृती मंधानाची कामगिरीही प्रभावी आहे. तिने आरसीबीला दोन चॅम्पियनशिप जिंकून दिल्या आहेत. तेव्हापासून चाहत्यांनी तिला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. मंधानाने मैदानावर कर्णधार हरमनप्रीत कौरला अनेक वेळा साहाय्यही केले आहे. या दोन्ही खेळाडूंचे संबंध खूप चांगले आहेत.