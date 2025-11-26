Smriti-Palash: स्मृति मंधानाने पलाश मुच्छलला केलं अनफॉलो? पाहा वायरल दाव्यामागचा Fact Check

Smriti Mandhana unfollow Palash Muchhal on instagram: भारतीय महिला क्रिकेट संघातील तडफदार आणि लोकप्रिय फलंदाज स्मृति मंधाना गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका निर्णयामुळे प्रचंड चर्चेत आहेत. त्यांच्या लग्नाच्या तयारीदरम्यान अचानक आलेल्या अडथळ्यांमुळे सोशल मीडियावर अनेक वेगेवेगळे दावे फिरू लागले. सध्या त्याचं लग्न पुढे ढकलण्यात आलं आहे. त्यात नवीन दावा असा 'स्मृति मंधानाने आपल्या मंगेतर पलाश मुच्छलला इंस्टाग्रामवरून अनफॉलो केले आहे!"
हा दावा ज्या वेगाने व्हायरल झाला, त्याच वेगाने चर्चा आणि गॉसिपही वाढू लागले. मात्र या दाव्याची पडताळणी केल्यानंतर समोर येणारी सत्यता काही वेगळीच आहे.
स्मृति मंधाना आणि संगीतकार-निर्माते पलाश मुच्छल यांचे लग्न 23 नोव्हेंबरला मोठ्या थाटामाटात होणार होते. लग्नाआधीचे हळदी, मेहंदी आणि संगीत हे कार्यक्रमही अत्यंत धुमधडाक्यात पार पडले होते. या कार्यक्रमांना महिला क्रिकेटजगतामधील अनेक स्टार्स उपस्थित होते. जेमिमा रॉड्रिग्ज, रेणुका ठाकूर, श्रेयंका पाटिल अशा खेळाडूंनी स्मृतिच्या सर्व समारंभात आनंद साजरा केला. हल्दी फंक्शनमधील स्मृति आणि पलाशचा डान्स तर सोशल मीडियावर जबरदस्त व्हायरल झाला होता.
पण लग्नाचा दिवस उजाडण्याआधीच अचानक बातमी आली की लग्न पुढे ढकलण्यात आले आहे. कारणही गंभीर होतं, स्मृति मंधानांच्या वडिलांची तब्येत अचानक बिघडली. यामुळे दोन्ही कुटुंबांनी लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याच क्षणापासून सोशल मीडियावर तर्क-वितर्क आणि अफवांचा बाजार सुरू झाला.
लग्न स्थगित झाल्यानंतर स्मृतिने अचानक त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून लग्नाशी संबंधित फोटो, व्हिडिओ आणि काही खास क्षण हटवले. यामुळे सोशल मीडियावर विविध दावे जोर धरू लागले की,
आणि याच दरम्यान आणखी एक दावा व्हायरल झाला की, स्मृतिने पलाशला इन्स्टाग्रामवरून अनफॉलो केले!
सोशल मीडियावर काही अकाउंटवरून एक स्क्रीनशॉट शेअर करण्यात आला ज्यात दाखवण्यात आलं की स्मृति मंधानाने पलाश मुच्छलला अनफॉलो केलं आहे. हा स्क्रीनशॉट पाहून अनेकांनी हा दावा शेअर करायला सुरुवात केली. मात्र काही बाबी समोर आल्या आहेत,
म्हणजेच, दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्ट दिसते. लग्न पुढे ढकललं, पण नात्यात काही इशू नाही असं म्हणता येईल. काही दाव्यांची लग्न पुढे ढकलण्यामागे नात्यातील तणाव असं सांगितलं जात आहे पण स्मृतिच्या वडिलांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने लग्न पुढे ढकललं आहे. दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने घेतलेला हा भावनिक निर्णय होता. स्मृति आणि पलाश दोघांनीही यावर कोणतीही नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली नाही. उलट त्यांचे जवळचे मित्रसुद्धा सांगतात की दोघांचे नाते पूर्वीसारखेच दृढ आहे.
Smriti Mandhana unfollowed Palash Muchhal pic.twitter.com/Qqdc8loT2t
— Dictator Jii (@dictator_jii) November 25, 2025
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला दावा की, “स्मृति मंधाना यांनी मंगेतर पलाश मुच्छलला इन्स्टाग्रामवरून अनफॉलो केले” हा दावा पूर्णपणे खोटा, दिशाभूल करणारा आणि कोणत्याही तथ्यावर आधारित नाही.
स्मृति अजूनही पलाशला फॉलो करत आहेत. वायरल स्क्रीनशॉट AI असावा.