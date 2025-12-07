आधी लग्न रद्द केले आणि आता… पलाशसोबत नातं तोडातच स्मृती मंधानाने 'ही' गोष्ट करत दिला धक्का!

Smriti Mandhana Wedding Called Off: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांचे लग्न 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी सांगलीत होण्याचे ठरले होते. संपूर्ण क्रिकेट जगत आणि चाहत्यांसाठी हे एक मोठे सेलिब्रेशन ठरणार होते. हळद आणि संगीताच्या कार्यक्रमाचा धुमधडाक्यात उत्साह रंगलेला होता, ज्यामध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघदेखील सामील झाला होता. स्मृती-पालाशचे आणि आलेल्या पाहुण्यांचे खास व्हिडीओ, फोटो चर्चेत होते. अगदी लग्नाचे ठिकाण ते आणि कार्यक्रमाची सजावट चर्चेचा विषय होती. परंतु, अचानकच ही आनंदाचे वातावरण धक्क्यात बदलले. 23 नोव्हेंबर रोजी लग्न झालेच नाही. लग्नाच्याच दिवशी स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत अचानक खालावल्यामुळे लग्न पुढे ढकलले गेले, असे प्राथमिक अहवालात सांगितले जात होते. नंतर तिचा होणार नवरा संगीतकार पालाशचीही तब्येत खराब झाल्याने तोही हॉस्पिटलयामध्ये अॅडमिट झाल्याचे सांगितले गेले. मात्र, सोशल मीडियावर काही स्क्रीनशॉर्ट्स व्हायरल झाले, ज्यात पलाशवर स्मृतीचा विश्वासघात झाल्याचे संकेत मिळाले. यामुळे अनेक चर्चाना जोर आला. पण अधिकृतरीत्या दोन्ही कुटुंबाकडून समोर आली नाही. पण अखेरीस ७ डिसेंबर रोजी स्मृतीने सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती देत लग्न रद्द झाल्याचे सांगितले. याशिवाय तिने अशी एक कृती केली ज्याने पालाशला धक्का दिला.
स्मृती मंधाना हिने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे स्पष्ट केले की, ती पलाश मुच्छलसोबतचे लग्न रद्द करत आहे, मात्र पोस्टमध्ये तिने नेमके कारण सांगितलेले नाही. तिने फक्त स्वतःच्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे आणि नवीन अध्याय सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
हे ही वाचा: स्मृतीने लग्न मोडल्याचं जगजाहीर करताच पलाशची Insta स्टोरी; कायदेशीर कारवाईचा इशारा देत म्हणाला, 'आपल्या...'
या पोस्टनंतर पलाश मुच्छल हिला सोशल मीडियावर अनफॉलो केले गेले. या निर्णयाने चाहत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे, कारण अनेक वर्षांच्या डेटिंगनंतर दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता.
पलाशने स्मृतीला लग्नासाठी स्टेडियममध्ये खास पद्धतीने प्रपोज केले होते, ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तूफानासारखा व्हायरल झाला. या ऐतिहासिक आणि रोमँटिक प्रपोजलमुळे चाहत्यांच्या हृदयात दोघांबद्दल खूप प्रेम आणि कौतुक निर्माण झाले होते. स्मृतीच्या हळद-मेहंदीच्या कार्यक्रमानंतर लग्न पुढे ढकलल्याची बातमी आली, आणि आता स्मृतीने स्पष्टपणे पोस्टद्वारे लग्न रद्द केल्याचे जाहीर केले.
हे ही वाचा: स्मृती मंधाना–पलाश मुच्छलची 6 वर्षांची गोड प्रेमकहाणी! गाणं गाऊन केलेलं प्रपोजल, हातावरील खास टॅटू आणि पण अर्ध्यावरच...
स्मृतीच्या या निर्णयाने चाहत्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. काहीजण या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत तर काहीजण धक्का बसल्याचे व्यक्त करत आहेत. या घटनेनंतर पलाशने कुठलाही भाष्य करण्यास टाळाटाळ केली आहे, ज्यामुळे दोघांमधील वाद आणि प्रकरण अधिक गूढ दिसत आहे.