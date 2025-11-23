English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Smriti Mandhana Wedding: स्मृती मंधानाने आज होणाऱ्या लग्नासंदर्भात अचानक घेतला मोठा निर्णय, धक्कादायक कारण समोर!

Smriti Mandhanas wedding postponed: टीम इंडियाची उपकर्णधार आणि महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये दमदार कामगिरी करणारी स्टार बॅटर स्मृती मंधाना आता मैदानाबाहेर नव्या इनिंगसाठी सज्ज झाली होती.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 23, 2025, 04:19 PM IST
स्म्रीती मंधाना

Smriti Mandhanas wedding postponed: महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाने विश्वचषकात दमदार कामगिरी दाखवली आहे. आता सर्वांच्या नजरा तिच्या लग्नाकडे लागल्या होत्या. पण तिच्या चाहत्यांसाठी एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. स्मृती मंधानाने आपलं लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतलाय.

टीम इंडियाची उपकर्णधार आणि महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये दमदार कामगिरी करणारी स्टार बॅटर स्मृती मंधाना आता मैदानाबाहेर नव्या इनिंगसाठी सज्ज झाली होती. तिच्या लग्नाची तारीख अखेर निश्चित झाली असून, ती संगीतकार आणि डायरेक्टर पलाश मुच्छलसोबत विवाहबंधनात अडकणार आहे.  

स्मृती मंधानाच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला आहे. त्यामुळे तिता लग्न समारंभ लांबणीवर गेलाय. वडिलांच्या तब्येतीमुळे स्मृतीने लग्न पुढे ढकलण्याचा  निर्णय घेतलाय.

माध्यमांच्या माहितीनुसार, स्मृती आणि पलाशचा लग्नसोहळा नोव्हेंबर महिन्यात पार पडणार असून, या समारंभाची सुरुवात स्मृतीच्या गावी सांगली येथून होईल. सांगलीत पारंपरिक पद्धतीने लग्नाचे विधी पार पडतील, तर नंतर दोघे इंदौरमध्ये रिसेप्शन देणार आहेत. या लग्नानंतर स्मृती अधिकृतरीत्या इंदौरची सूनबाई बनेल.  स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांची भेट 2019 साली झाली होती आणि त्यानंतर दोघांमध्ये चांगली मैत्री आणि जवळीक निर्माण झाली. पाच वर्षांच्या रिलेशननंतर, गेल्या जुलै महिन्यात दोघांनी सोशल मीडियावर आपला संबंध जाहीर केला. त्याचवेळी त्यांनी “लवकरच लग्न करणार” असंही सांगितलं होतं.

आता टाइम्स एंटरटेनमेंटच्या रिपोर्टनुसार, वर्ल्ड कप 2025 संपल्यानंतर लग्नाच्या तयारीला गती मिळणार आहे. सांगलीतील लग्नसोहळ्याची सुरुवात 20 नोव्हेंबरपासून झाली होती. कुटुंबीय आणि जवळचे मित्रमंडळी यांच्या उपस्थितीत लग्न पारंपरिक रीतिरिवाजांनी साजरे होणार होते.

Smriti Mandhana चा होणारा नवरा काय करतो?

स्मृती मानधना बॉयफ्रेंड आणि होणारा नवरा हा संगीतकार आणि डायरेक्टर असून त्याचं नाव पलाश मुच्छल आहे. वर्ल्डकप ट्रॉफी जिंकल्यानंतर त्याने स्मृतीसह हा आनंदा साजरा केला. त्याने सोशल मीडियावर अनेक फोटो शेअर केले होते.  स्मृती आणि पलाश एकमेकांना 2019 पासून डेट करत आहेत. पलाश एका संगीतमय कुटुंबातील असून त्याची बहीण पलक मुच्छल ही देखील एक गायिका आहे. पलाशाने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताचे प्रशिक्षण घेतलंय.  पलाश भारतासह पदेशातही असंख्य चॅरिटी शो करतो. पार्टी तो बनती है आणि तू ही है आशिकी या सारख्या गाण्यांने तो ओळखला जातो. त्याने तू जो कहे, निशा आणि फॅन्स नही फ्रेंड्स यासह अनेक संगीत व्हिडीओसाठी संगीत निर्मिती केली आहे. एवढंच नाही तर खेलें हम जी जान से या चित्रपटातून त्याने अभिनयातही आपलं नशीब आजमावलंय. त्यानंतर त्याने दिग्दर्शक क्षेत्रात काम चालू है आणि अर्ध चित्रपट दिग्दर्शित केलं आहे. त्याने स्वीटी वेड्स एनआरआय चित्रपटासाठी जिंदगी बना लून हे गाणेदेखील गायलं आहे. मुंबईत जन्मलेली स्मृतीचं सांगलीच्या माधवनगर भागात गेलंय. तिथे तिचं शालेय शिक्षण झालंय. त्यामुळेच तिचं कुटुंब सांगलीतच लग्नाचा पहिला कार्यक्रम करणार आहेत. सांगलीनंतर इंदौरमध्ये म्युच्छल कुटुंबाच्या उपस्थितीत रिसेप्शनचे होणार आहे. पलक मुच्छल हिनेही स्मृतीबद्दल खास प्रतिक्रिया दिली होती. तिने एका मुलाखतीत सांगितलं की, 'स्मृती आमच्या कुटुंबाचा एक अविभाज्य भाग झाली आहे. तिचं व्यक्तिमत्त्व अप्रतिम आहे आणि आमचं नातं केवळ वहिनी-नंणदेचं नाही, तर जवळच्या मैत्रिणींसारखं आहे.'

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Smriti MandhanaSmriti Mandhana Wedding postponedस्मृती मंधाना लग्नPalash Muchhal Marriagesmriti mandhana husband

