बापरे बाप! कोब्रा आणि माकडासह सामन्याला पोहोचला गारुडी! श्रीलंका-बांग्लादेश कसोटीत दिसले विचित्र दृश्य

A Snake Charmer spotted in Galle: गॉल इंटरनॅशनल स्टेडियममध्ये खेळल्या गेलेल्या श्रीलंका-बांग्लादेश कसोटी मालिकेतील (Bangladesh vs Sri Lanka) पहिला सामना अनिर्णीत राहिला. मात्र, या सामन्याच्या पाचव्या दिवशी मैदानावर एक वेगळंच दृश्य पाहायला मिळालं. एक गारुडी थेट कोब्रा साप आणि माकडासह सामना पाहायला स्टेडियममध्ये पोहोचला होता. हे दृश्य बघून सगळेच चक्रावले होते. 17 ते 21 जूनदरम्यान पार पडलेल्या या कसोटी सामन्यादरम्यान श्रीलंकेच्या माजी कर्णधार एंजेलो मैथ्यूजने आपल्या कसोटी करियरचा शेवट केला. आता या मालिकेतील दुसरा सामना 25 जूनपासून कोलंबोतील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबमध्ये होणार आहे.

गॉल टेस्टच्या शेवटच्या दिवशी, 21 जूनला एक धक्कादायक दृश्य बघायला मिळालं. एका गरुडाची एन्ट्री मैदानावर झाली. त्या गारुडीने सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतलं. त्याच्या समोर तीन टोपल्या होत्या, ज्यात दोन टोपल्यांत कोब्रा साप दिसत होते. त्याने एक साप हातात धरलेला होता. विशेष म्हणजे त्याच्यासोबत एक माकडही होतं. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला.

A Snake Charmer spotted in Galle

Watching Sri Lanka vs Bangladesh Test with snakes wrapped around and a monkey by his side.

Only in Sri Lanka — the most unique cricket fans in the world! #SLvsBAN #CricketFans #GalleTest pic.twitter.com/pMDGNlW5nY

