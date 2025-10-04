Ind vs Pak: भारत-पाक सामना रंगण्याआधी सराव सत्रात घडली अनोखी घटना; टीम इंडियाच्या खेळाडूंमध्ये खळबळ

ICC Women World Cup 2025: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अंतर्गत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील रोमांचक सामना 5 ऑक्टोबर रोजी कोलंबोतील प्रेमदासा स्टेडियमवर रंगणार आहे. मात्र, या सामन्याआधीच भारतीय महिला संघाच्या सराव सत्रात एक वेगळीच घटना घडली आणि त्यामुळे मैदानावर क्षणभर गोंधळ उडाला.
शुक्रवारी संध्याकाळी भारतीय खेळाडू सराव करत असताना अचानक मैदानात तपकिरी रंगाचा एक साप दिसून आला. हा साप नेट्सजवळ सरकताना खेळाडूंच्या नजरेस पडला. खेळाडूंनी आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहताच स्टाफ सदस्यांनी तत्काळ मैदानातील कर्मचाऱ्यांना बोलावले. कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की हा साप ‘गरंडिया’ नावाचा असून तो निरुपद्रवी आहे. तो न चावणारा असून फक्त उंदरांचा शोध घेत मैदानाच्या कडेला व नाल्याजवळ फिरताना दिसतो. या घटनेनंतर काही क्षण भारतीय खेळाडूंमध्ये थोडी खळबळ माजली, मात्र परिस्थिती लवकरच सुरळीत झाली.
दरम्यान, भारत-पाकिस्तान महिला सामन्याबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. 2005 पासून 2012 पर्यंत भारत आणि पाकिस्तान महिला संघ ११ वेळा आमनेसामने आले, परंतु प्रत्येक वेळी विजय भारताच्याच नावे झाला आहे. आजवर पाकिस्तानला भारताविरुद्ध एकदाही यश मिळालेले नाही. त्यामुळे रविवारी होणाऱ्या या सामन्यातही भारतीय संघाचे पारडे जड असल्याचे मानले जात आहे.
अनोख्या घटनेमुळे सराव सत्र काही काळासाठी रंगतदार ठरले असले, तरी आता सर्वांचे लक्ष मैदानावरील महाभिडंतीकडे लागले आहे. भारत-पाक सामना नेहमीच खास ठरतो आणि यावेळीही चाहत्यांना थरारक लढतीची अपेक्षा आहे.
प्रश्न 1: भारत-पाक महिला सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
उत्तर: हा सामना ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथील प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.
प्रश्न 2: सराव सत्रादरम्यान नक्की काय घडले?
उत्तर: भारतीय महिला संघ सराव करत असताना अचानक मैदानात तपकिरी रंगाचा एक साप दिसला, ज्यामुळे खेळाडूंमध्ये क्षणभर खळबळ उडाली.
प्रश्न 3: या घटनेनंतर सराव सत्रावर काही परिणाम झाला का?
उत्तर: नाही, ही घटना अल्पकाळासाठी घडली. कर्मचाऱ्यांनी साप बाजूला केल्यानंतर सराव सत्र पुन्हा सुरळीतपणे सुरू झाले.