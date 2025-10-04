English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ind vs Pak: भारत-पाक सामना रंगण्याआधी सराव सत्रात घडली अनोखी घटना; टीम इंडियाच्या खेळाडूंमध्ये खळबळ

India Vs Pakisatan,  ICC Women World Cup 2025: श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथे रविवारी होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी एक विचित्र घटना घडली आहे. हा सामना 2025 च्या महिला एकदिवसीय विश्वचषकादरम्यान 5 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाणार आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 4, 2025, 06:58 AM IST
  ICC Women World Cup 2025: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अंतर्गत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील रोमांचक सामना 5 ऑक्टोबर रोजी कोलंबोतील प्रेमदासा स्टेडियमवर रंगणार आहे. मात्र, या सामन्याआधीच भारतीय महिला संघाच्या सराव सत्रात एक वेगळीच घटना घडली आणि त्यामुळे मैदानावर क्षणभर गोंधळ उडाला.

नक्की काय झालं?

शुक्रवारी संध्याकाळी भारतीय खेळाडू सराव करत असताना अचानक मैदानात तपकिरी रंगाचा एक साप दिसून आला. हा साप नेट्सजवळ सरकताना खेळाडूंच्या नजरेस पडला. खेळाडूंनी आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहताच स्टाफ सदस्यांनी तत्काळ मैदानातील कर्मचाऱ्यांना बोलावले. कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की हा साप ‘गरंडिया’ नावाचा असून तो निरुपद्रवी आहे. तो न चावणारा असून फक्त उंदरांचा शोध घेत मैदानाच्या कडेला व नाल्याजवळ फिरताना दिसतो. या घटनेनंतर काही क्षण भारतीय खेळाडूंमध्ये थोडी खळबळ माजली, मात्र परिस्थिती लवकरच सुरळीत झाली.

भारत-पाकसाठी चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता

दरम्यान, भारत-पाकिस्तान महिला सामन्याबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. 2005 पासून 2012 पर्यंत भारत आणि पाकिस्तान महिला संघ ११ वेळा आमनेसामने आले, परंतु प्रत्येक वेळी विजय भारताच्याच नावे झाला आहे. आजवर पाकिस्तानला भारताविरुद्ध एकदाही यश मिळालेले नाही. त्यामुळे रविवारी होणाऱ्या या सामन्यातही भारतीय संघाचे पारडे जड असल्याचे मानले जात आहे.

अनोख्या घटनेमुळे सराव सत्र काही काळासाठी रंगतदार ठरले असले, तरी आता सर्वांचे लक्ष मैदानावरील महाभिडंतीकडे लागले आहे. भारत-पाक सामना नेहमीच खास ठरतो आणि यावेळीही चाहत्यांना थरारक लढतीची अपेक्षा आहे.

FAQ

प्रश्न 1: भारत-पाक महिला सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
उत्तर: हा सामना ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथील प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.

प्रश्न 2: सराव सत्रादरम्यान नक्की काय घडले?
उत्तर: भारतीय महिला संघ सराव करत असताना अचानक मैदानात तपकिरी रंगाचा एक साप दिसला, ज्यामुळे खेळाडूंमध्ये क्षणभर खळबळ उडाली.

प्रश्न 3:  या घटनेनंतर सराव सत्रावर काही परिणाम झाला का?
उत्तर: नाही, ही घटना अल्पकाळासाठी घडली. कर्मचाऱ्यांनी साप बाजूला केल्यानंतर सराव सत्र पुन्हा सुरळीतपणे सुरू झाले.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IND vs PakICC Women World Cup 2025team indiaIndia Vs Pakisatan

भविष्य