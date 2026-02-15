IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी हाय-व्होल्टेज ड्रामा! पाकिस्तानच्या डगआउटमध्ये साप घुसला अन्...

Snake Found In Pakistans Dugout: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना म्हटला की क्रिकेटविश्वात वेगळ्याच उत्साहाची लाट उसळते. त्यातही आयसीसी टी-२० विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धेतील लढत असेल, तर चाहत्यांची उत्सुकता अक्षरशः शिगेला पोहोचते. सध्या या बहुप्रतीक्षित सामन्यापूर्वीच वातावरण चांगलेच तापले असून मैदानात उतरण्यापूर्वीच चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र सामन्याच्या दोन दिवस आधी घडलेल्या एका अनपेक्षित घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
कोलंबो येथे होणाऱ्या या सामन्यासाठी पाकिस्तानचा संघ सराव सत्रासाठी स्टेडियममध्ये दाखल होणार होता. पण संघ पोहोचण्यापूर्वीच त्यांच्या डगआउटमध्ये तब्बल सहा ते साडेसहा फूट लांबीचा साप आढळून आला. ही माहिती समोर येताच काही काळासाठी स्टेडियम परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. खेळाडू येण्याच्या तयारीत असतानाच अशी घटना घडल्याने सुरक्षा यंत्रणाही तातडीने सक्रिय झाली. मैदानावरील कर्मचाऱ्यांनी तत्परता दाखवत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. विशेष म्हणजे सापाला इजा न करता अत्यंत काळजीपूर्वक त्याला मैदानाबाहेर हुसकावण्यात आले. जणू कसोटी सामन्यातील एखाद्या चेंडूला संयमाने सोडून दिले जाते, तशाच शांततेने ही परिस्थिती हाताळण्यात आली.
श्रीलंकेत सापांच्या 100 हून अधिक प्रजाती आढळतात. यापैकी सुमारे २० टक्के प्रजाती नामशेष होण्याच्या धोक्यात असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे तेथील प्रशासन आणि स्थानिक लोक सापांच्या संवर्धनाबाबत विशेष जागरूक आहेत. डगआउटमध्ये दिसलेला साप ‘रॅट स्नेक’ या प्रजातीचा असल्याचे सांगितले जाते. भारतात यालाच ‘धामण’ म्हणून ओळखले जाते. हा साप विषारी नसतो आणि सामान्यतः माणसांवर हल्ला करत नाही. उंदीर आणि इतर लहान प्राण्यांवर उपजीविका करणारा हा साप शेतीसाठीही उपयुक्त मानला जातो. त्यामुळे भीतीचे कारण नसले तरी अचानक समोर आल्याने काही काळासाठी खळबळ उडणे स्वाभाविकच होते.
दरम्यान, मैदानाबाहेरील वातावरणही तितकेच रंगतदार झाले आहे. सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये अप्रत्यक्ष शब्दयुद्ध रंगल्याचे दिसून आले. पाकिस्तानच्या कर्णधाराने भारतीय खेळाडूंवर सूचक टीका केली, तर त्याला प्रत्युत्तर देताना भारतीय कर्णधारानेही ठाम आणि आत्मविश्वासपूर्ण भूमिका मांडली. या घडामोडींमुळे सामन्याची रंगत आणखी वाढली आहे.
दोन्ही संघांतील खेळाडू सराव सत्रात घाम गाळताना दिसत आहेत. संघरचनेबाबतही चर्चांना उधाण आले असून काही महत्त्वाचे खेळाडू अंतिम एकादशीत स्थान मिळवतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. चाहत्यांमध्ये तिकिटांसाठी मोठी चढाओढ सुरू आहे आणि सोशल मीडियावरही या सामन्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
एकूणच, मैदानावरचा थरार सुरू होण्याआधीच नाट्यमय घडामोडींनी वातावरण अधिकच तापवले आहे. आता सर्वांची नजर त्या निर्णायक क्षणाकडे लागली आहे, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानचे खेळाडू मैदानात आमनेसामने उभे ठाकतील. क्रिकेटप्रेमींना एका चुरशीच्या आणि रोमांचक लढतीची अपेक्षा असून, कोणता संघ विजय मिळवणार याबाबत तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. सामना सुरू होताच या सर्व चर्चांना विराम मिळेल आणि खरी कसोटी मैदानावर लागेल.