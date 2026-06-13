/सोबो मुंबई फाल्कन्सने रचला इतिहास, पटकावलं पहिल्या महिला टी20 मुंबई लीगचं विजेतेपद

Womens T20 Mumbai League 2026 : मुंबई क्रिकेट असोसिएशन तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या महिला टी20 मुंबई लीग 2026cचा फायनल सामना शनिवार 13 जून रोजी पार पडला. यंदा महिला टी20 मुंबई लीगचं आयोजन एमसीएकडून करण्यात आलं होतं. सोबो मुंबई फाल्कन्स विरुद्ध आकाश टायगर्स MWS यांच्यात फायनल सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला गेला. या सामन्यात सोबो मुंबई फाल्कन्सला अवघ्या 124 धावांची टोटल डिफेंड केली. त्यांनी आकाश टायगर्स MWS ला अवघ्या 99 धावांवर ऑलआउट केले. त्यामुळे सोबो मुंबई फाल्कन्सने फायनल सामना जिंकून पहिल्या वहिल्या महिला टी20 मुंबई लीगचं विजेतेपद जिंकलं.
मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर पार पडलेल्या सोबो मुंबई फाल्कन्स विरुद्ध आकाश टायगर्स MWS यांच्यात झालेल्या फायनल सामन्याचा टॉस हा आकाश टायगर्स MWS यांनी जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी सोबो मुंबई फाल्कन्सला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी सिमरन शेखने संघाकडून सर्वाधिक 50 धावा केल्या, तर सारिका कोळीने 24, सायली सातघरेने 27 धावा केल्या. सोबो मुंबई फाल्कन्स 20 ओव्हरमध्ये 6 विकेट गमावून फक्त 124 धावा करू शकली, त्यांनी विजयासाठी आकाश टायगर्स MWS ला 125 धावांचे आव्हान दिले होते. आकाश टायगर्स MWS संघ 20 ओव्हरमध्ये हे आव्हान सहज पूर्ण करेल अशी अपेक्षा फॅन्स व्यक्त करत होते मात्र मुंबई फाल्कन्स संघाच्या गोलंदाजांनी आपल्या अचूक गोलंदाजी माऱ्याने आकाश टायगर्सच्या फलंदाजीला खिंडार पाडलं.
आकाश टायगर्स MWS कडून ओपनिंग फलंदाजांची जोडी मैदानात उतरली खरी मात्र त्यांना मुंबई फाल्कन्सच्या गोलंदाजांनी फार काळ टिकून दिले नाही. आकाश टायगर्स MWS कडून सर्वाधिक 23 धावा हुमैरा युसूफ जमीर काझी हिने केल्या. तर शेजल राऊतने 23 धावा केल्या. सानिका चाळकेने सुद्धा 18 धावा केल्या. मुंबई फाल्कन्सच्या गोलंदाजांनी आकाश टायगर्स MWS ला 18.5 ओव्हरमध्ये ऑलआउट केलं. आकाश टायगर्सचा संघ 99 धावांवर ऑलआउट झाला आणि सोबो मुंबई फाल्कन्स 124 धावसंख्या डिफेन्ड करण्यात यशस्वी झाली. यासह सोबो मुंबई फाल्कन्सनी 25 धावांनी सामना जिंकला आणि यासह पहिली महिला टी20 मुंबई लीग जिंकण्याचा मान त्यांनी पटकावला. सोबो मुंबई फाल्कन्स संघाने पहिल्या महिला टी20 मुंबई लीगच्या विजेतेपदाच्या ट्रॉफीवर नाव कोरलं.