वैभव सूर्यवंशीमुळे राजस्थान रॉयल्स अडचणीत? शिवकुमार नायक दाखल करणार FIR, नेमकं कारण काय?

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा (Rajasthan Royals) संघ चांगली कामगिरी करतोय. त्यांनी आतापर्यंत 10 पैकी 6 सामने जिंकले असून पॉईंट्स टेबलमध्ये ते 12 पॉईंट्स आणि +0.510 नेट रन रेट सह चौथ्या स्थानी आहे. मात्र असं असतानाच राजस्थान रॉयल्स त्यांचा स्टार युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीमुळे अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. वैभव सूर्यवंशीमुळे राजस्थान रॉयल्सवर FIR दाखल करण्याची धमकी मिळाली आहे. ही धमकी सामाजिक कार्यकर्ते सीएम शिवकुमार नायकने दिली आहे. तेव्हा हे प्रकरण नेमकं काय आहे आणि राजस्थान संघावर एफआयआर दाखल करण्याची धमकी का मिळाली याविषयी जाणून घेऊयात.
शिवकुमार नायक यांनी 'बालमजुरी' चा उल्लेख करून संघावर एफआयआर करण्याची धमकी दिली. वैभव सूर्यवंशी हा फक्त 15 वर्षांचा आहे. तेव्हा खेळाडूच्या वयामुळे सामाजिक कार्यकर्त्याचं म्हणणं आहे की राजस्थान रॉयल्सचा संघ हा वैभवकडून बाल मजुरी करून घेतोय. त्यांचं म्हणणं आहे की राजस्थान रॉयल्स 15 वर्षाच्या मुलाला एवढ्या मोठ्या लीगमध्ये कसे खेळवू शकतात. वैभवला या वयात अभ्यास करायला हवा.
एका कन्नड न्यूज चॅनलवर डिबेट करताना शिवकुमार नायकने म्हटले की, 'राजस्थान रॉयल्सचा 15 वर्षांच्या खेळाडू वैभव सूर्यवंशीचं शोषण केलं जातं आहे. तो फक्त एक लहान मुलगा आहे, तो सुद्धा फक्त 15 वर्षांचा. त्याला व्यावसायिक क्रिकेट खेळण्यासाठी आयपीएलमध्ये आणण्यात आले आहे. हे बालमजुरी पेक्षा काही वेगळं नाही. ते एका अल्पवयीन मुलाला एवढ्या मोठ्या लीगमध्ये कसे खेळवू शकतात. वैभवला त्याच्या अभ्यासावर लक्ष दिले पाहिजे, त्याला शाळेत जाऊन शिक्षण पूर्ण केलं पाहिजे, या वयात त्याने क्रिकेट खेळायला नको'.
शिवकुमार नायकने पुढे म्हंटले की, 'मी या संपूर्ण प्रकारची तीव्र शब्दात निंदा करतो आणि बाल अधिकार तसेच बालमजुरी कायद्याच्या उल्लंघनासाठी राजस्थान रॉयल्स मॅनेजमेंट विरुद्ध पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करेन. वैभव सूर्यवंशीला आयपीएल क्रिकेट खेळू देऊ नका कारण ही बालमजुरी आहे, त्याला अभ्यास करू द्यात.
राजस्थान रॉयल्स आयपीएल 2026 मध्ये खेळण्यासाठी वैभव सूर्यवंशीला 1.1 कोटी रुपये प्रत्येक सीजनला देत असते. फ्रेंचायझीने आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये वैभव सूर्यवंशीला विकत घेतलं होतं, त्यावेळी तो १४ वर्षांचा होता.