वैभव सूर्यवंशीमुळे राजस्थान रॉयल्स अडचणीत? शिवकुमार नायक दाखल करणार FIR, नेमकं कारण काय?

IPL 2026 : राजस्थान रॉयल्स त्यांचा स्टार युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीमुळे अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. वैभव सूर्यवंशीमुळे राजस्थान रॉयल्सवर FIR दाखल करण्याची धमकी मिळाली आहे. ही धमकी सामाजिक कार्यकर्ते सीएम शिवकुमार नायकने दिली आहे.   

पूजा पवार | Updated: May 6, 2026, 05:52 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा (Rajasthan Royals) संघ चांगली कामगिरी करतोय. त्यांनी आतापर्यंत 10 पैकी 6 सामने जिंकले असून पॉईंट्स टेबलमध्ये ते 12 पॉईंट्स आणि +0.510 नेट रन रेट सह चौथ्या स्थानी आहे. मात्र असं असतानाच राजस्थान रॉयल्स त्यांचा स्टार युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीमुळे अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. वैभव सूर्यवंशीमुळे राजस्थान रॉयल्सवर FIR दाखल करण्याची धमकी मिळाली आहे. ही धमकी सामाजिक कार्यकर्ते सीएम शिवकुमार नायकने दिली आहे. तेव्हा हे प्रकरण नेमकं काय आहे आणि राजस्थान संघावर एफआयआर दाखल करण्याची धमकी का मिळाली याविषयी जाणून घेऊयात.  

शिवकुमार नायक यांनी 'बालमजुरी' चा उल्लेख करून संघावर एफआयआर करण्याची धमकी दिली. वैभव सूर्यवंशी हा फक्त 15 वर्षांचा आहे. तेव्हा खेळाडूच्या वयामुळे सामाजिक कार्यकर्त्याचं म्हणणं आहे की राजस्थान रॉयल्सचा संघ हा वैभवकडून बाल मजुरी करून घेतोय. त्यांचं म्हणणं आहे की राजस्थान रॉयल्स 15 वर्षाच्या मुलाला एवढ्या मोठ्या लीगमध्ये कसे खेळवू शकतात. वैभवला या वयात अभ्यास करायला हवा. 

राजस्थान रॉयल्सवर दाखल करणार गुन्हा : 

 

एका कन्नड न्यूज चॅनलवर डिबेट करताना शिवकुमार नायकने म्हटले की, 'राजस्थान रॉयल्सचा 15 वर्षांच्या खेळाडू वैभव सूर्यवंशीचं शोषण केलं जातं आहे. तो फक्त एक लहान मुलगा आहे, तो सुद्धा फक्त 15 वर्षांचा. त्याला व्यावसायिक क्रिकेट खेळण्यासाठी आयपीएलमध्ये आणण्यात आले आहे. हे बालमजुरी पेक्षा काही वेगळं नाही. ते एका अल्पवयीन मुलाला एवढ्या मोठ्या लीगमध्ये कसे खेळवू शकतात. वैभवला त्याच्या अभ्यासावर लक्ष दिले पाहिजे, त्याला शाळेत जाऊन शिक्षण पूर्ण केलं पाहिजे, या वयात त्याने क्रिकेट खेळायला नको'. 

शिवकुमार नायकने पुढे म्हंटले की, 'मी या संपूर्ण प्रकारची तीव्र शब्दात निंदा करतो आणि बाल अधिकार तसेच बालमजुरी कायद्याच्या उल्लंघनासाठी राजस्थान रॉयल्स मॅनेजमेंट विरुद्ध पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करेन. वैभव सूर्यवंशीला आयपीएल क्रिकेट खेळू देऊ नका कारण ही बालमजुरी आहे, त्याला अभ्यास करू द्यात. 

आयपीएलसाठी वैभवला मिळतायत 1.1 कोटी रुपये : 

राजस्थान रॉयल्स आयपीएल 2026 मध्ये खेळण्यासाठी वैभव सूर्यवंशीला 1.1 कोटी रुपये प्रत्येक सीजनला देत असते. फ्रेंचायझीने आयपीएल 2025  च्या मेगा ऑक्शनमध्ये वैभव सूर्यवंशीला विकत घेतलं होतं, त्यावेळी तो १४ वर्षांचा होता. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

