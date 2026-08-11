/सौरव गांगुली आणि पत्नी डोनाला जीवे मारण्याची धमकी, 6 महिन्यांपासून मिळत होती पत्र

Sourav Ganguly And Dona Ganguly : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली आणि त्याची पत्नी दोन गांगुली यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष असलेल्या सौरवने कोलकाता पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी या प्रकरणी गंभीरतेने तपास सुरु केला आहे. यात धमकीच्या पत्राची सामग्री, कुरिअरचा रस्ता आणि पत्र पाठवणाऱ्याशी संबंधित मोबाईल नंबर इत्यादींचा तपास केला जात आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या सांगण्यानुसार गांगुलीने सदर तक्रार दाखल केली असून मागच्या काही महिन्यात त्यांना अशी अनेक धमकीची पत्रं मिळाली होती. ज्यापैकी एकात सौरव आणि पत्नी डोना यांना जीवे मारण्याबाबत धमकी देण्यात आली. सोमवारी सौरव गांगुलीच्या कार्यालयात यानंतर अजून एक लेटेस्ट पत्र मिळाल्यावर गांगुलीने दक्षिण कोलकाताच्या ठाकुरपुकुर ठाण्यात लिखित स्वरूपात तक्रार दाखल करून घेतली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सौरव गांगुली आणि पत्नी डोना यांना सहा महिन्यांपासून अशी धमकीची पत्रं येत होती, मात्र सुरुवातीला त्यांनी ही फॅन्सची नाराजी असल्याचं मानून याला गंभीरपणे घेतलं नाही. सोमवारी त्यांच्या कार्यालयाला मिळालेल्या दोन पत्रांमध्ये सौरव गांगुली, पत्नी डोना आणि जवळच्या कर्मचाऱ्यांना नुकसान पोहोचवणार असल्याची स्पष्ट धमकी देण्यात आलेली. यानंतर मॅनेजरने अधिकृतपणे याविषयी तक्रार दाखल केली.
एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की पत्रांच्या पाठवणाऱ्याची ओळख आणि त्यामागचा उद्देश शोधून काढण्यासाठी तपास अधिकारी त्या पत्रांची बारकाईने तपासणी करत आहेत. दोषीचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पत्रांचा उगम आणि कुरिअर सेवेने वापरलेला मार्ग यांचा मागोवा घेत आहेत. प्राथमिक तपासावरून असे दिसून येते की, ही पत्रे उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील बेलघरिया येथील एका रहिवाशाने कुरियरद्वारे पाठवलेली असू शकतात. पोलिसांनी पाठवणाऱ्या व्यक्तीने वापरलेल्या सिम कार्डच्या हालचालींबाबत तपास सुरू केला असून, संबंधित कुरियर कंपनीकडूनही माहिती मागवली आहे.
कोलकाता पोलिसांचे गुप्तहेर यासंबंधित तपास करत आहेत की सौरव गांगुलीला मिळालेली सर्व पत्रं ही एकाच व्यक्तीने पाठवली आहेत की यामागे कोणते कट कारस्थान आहे. पोलिसांनी कुरिअर देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी चौकशी केली आणि एक मोबाईल क्रमांक ट्रॅक केला. ज्याला शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पश्चिम बंगाल सरकारने अलीकडेच गांगुली यांच्या सुरक्षेची श्रेणी 'Z' वरून 'Y' पर्यंत कमी केली आहे.