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सौरव गांगुली यांची दिल्ली कॅपिटल्सच्या नव्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती, IPL 2027 मध्ये मोठी जबाबदारी

आयपीएलमधील फ्रन्चायझींनी आगामी सिझनची तयारी सुरु केली आहे, आता दिल्ली कॅपिटल्सने हेमंग बदानी यांनी मुख्य प्रशिक्षणपदावरुन हटवण्यात आले आहे आता भारताच्या दिग्गज खेळाडूंची मुख्य प्रशिक्षणपदी निवड करण्यात आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 06, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 02:26 PM IST
सौरव गांगुली यांची दिल्ली कॅपिटल्सच्या नव्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती, IPL 2027 मध्ये मोठी जबाबदारी
Image Credit: दिल्ली कॅपिटल्सचे नवीन मुख्य प्रशिक्षक (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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