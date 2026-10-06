/सौरव गांगुली यांची दिल्ली कॅपिटल्सच्या नव्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती, IPL 2027 मध्ये मोठी जबाबदारी

आयपीएलमधील फ्रन्चायझींनी आगामी सिझनची तयारी सुरु केली आहे, काही दिवसांपूर्वी सीएसकेच्या संघाने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली होती आता दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या कोचची घेषणा केली आहे. भारताचे माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांची दिल्ली कॅपिटल्सच्या नव्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते आयपीएल २०२७ मध्ये या फ्रँचायझीची जबाबदारी सांभाळतील. दादा यापूर्वीही दिल्ली कॅपिटल्स संघाशी संबंधित होते. 'दादा' या नावाने लोकप्रिय असलेले सौरव गांगुली 2019 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचे सल्लागार बनले. त्यांनी फ्रँचायझीच्या पुरुष आणि महिला संघांसाठी क्रिकेट संचालक यासह विविध पदे भूषवली आहेत.
दिल्ली कॅपिटल्सच्या सोशल मिडियावर सौरव गांगुली यांचा एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यामध्ये सौरव गांगुली म्हणतात की, आयपीएलमध्ये मुख्य प्रशिक्षकाची भूमिका स्वीकारण्यास मी उत्सुक आहे. दिल्ली कॅपिटल्स संघ माझ्या हृदयाच्या खूप जवळचा आहे आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून माझे त्यांच्याशी जवळचे नाते आहे. मी संघाचे मालक, व्यवस्थापन, सहाय्यक खेळाडू आणि इतर खेळाडूंसोबत मिळून काम केले आहे. आमच्याकडे एक अत्यंत प्रतिभावान संघ आहे आणि आम्ही भूतकाळात चांगला क्रिकेट खेळलो आहोत.
Dilli, it's time for Dadagiri Sourav Ganguly, Head Coach of the Tigers https://t.co/EMTPQ9TB64— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 6, 2026
सध्याचे मुख्य प्रशिक्षक हेमांग बदानी यांना मुख्य प्रशिक्षणपदावरुन हटवण्यात आले आहे. मागील दोन वर्षापासून सध्याचे मुख्य प्रशिक्षक हेमांग बदानी हे होते आता त्यांना पदावरुन काढून टाकण्यात आले आहे. त्याचे कारण म्हणजेच दिल्ली कॅपिटल्स फ्रँचायझी दोन मालकांच्या नावावर आहे, त्यामुळे ही फ्रन्चायझी दोन वर्ष एका मालकाकडे असणार आहे तर दुसऱ्या मालकाकडे दोन वर्ष असणार आहे. मागील दोन वर्ष दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघ हा जीएमआर स्पोर्ट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने संघ चालवला. वेणुगोपाल राव (संघ संचालक), हेमांग बदानी (मुख्य प्रशिक्षक), मुनाफ पटेल (गोलंदाजी प्रशिक्षक) आणि इयान बेल (सहाय्यक प्रशिक्षक) यांनी या पदांवर काम पाहिले.
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दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाची नव्या युगाला सुरुवात ही आता नवी होणार आहे. 2024 मध्ये सौरव गांगुलीची जेएसडब्ल्यू (JSW) येथे क्रिकेट संचालक म्हणून नियुक्ती झाली होती त्यानंतर ते बीसीसीआयचे अध्यक्ष होण्याआधी 2019 मध्ये आयपीएलमध्ये एका सिझनसाठी संघाला मार्गदर्शनही दिले होते. 2025 मध्ये गांगुलीच्या हातात प्रिटोरिया कॅपिटल्सच्या मुख्य प्रशिक्षण पदाची सुत्रे त्यांच्या हातामध्ये सोपवण्यात आली होती. त्याचबरोबर महिला प्रिमियर लीगमध्ये देखील त्यांनी प्रशिक्षण दिले होते, ऋषभ पंत देखील संघामध्ये परतला आहे आता दिल्लीचे पूर्णपणे चित्र बदलले पाहायला मिळत आहे.