English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अखेर ठरलं! सौरव गांगुलीची पुन्हा अध्यक्षपदी नियुक्ती, स्वतःच्याच भावाला केलं रिप्लेस

सौरव गांगुलीची पुन्हा एकदा बंगाल क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीत यासंबंधित घोषणा करण्यात आली.   

पूजा पवार | Updated: Sep 23, 2025, 05:20 PM IST
अखेर ठरलं! सौरव गांगुलीची पुन्हा अध्यक्षपदी नियुक्ती, स्वतःच्याच भावाला केलं रिप्लेस
(Photo Credit : Social Media)

Sourav Ganguly President CAB : भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) सोमवारी पुन्हा एकदा बंगाल क्रिकेट असोसिएशनच्या (CAB) चा अध्यक्ष बनला आहे. तो सहावर्षांनी पुन्हा एकदा अध्यक्षपदावर विराजमान झाला असून त्याची निर्विरोध निवड झाली आहे. सोमवारी 23 सप्टेंबर रोजी कोलकाताच्या बंगाल क्रिकेट असोसिएशनची 94 वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक पार पडली. यात सौरव गांगुलीची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. यापूर्वी 2015 ते 2019 या कालावधीत सुद्धा त्याने ही जबाबदारी सांभाळली होती. गांगुली दक्षिण आफ्रिकेच्या टी-20 लीग SA20 मध्ये प्रिटोरिया कॅपिटल्सचा प्रशिक्षक देखील आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

53 वर्षांच्या सौरव गांगुलीने 2019 ते 2022 पर्यंत बीसीसीआयचा अध्यक्ष म्हणून सुद्धा काम केलं. सौरवने त्याचाच मोठा भाऊ स्नेहशीष गांगुलीला रिप्लेस केलं. सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर स्नेहाशिस यांना हे पद सोडावे लागले. गांगुली यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण पॅनेल - बबलू कोले (सचिव), मदन मोहन घोष (सहसचिव), संजय दास (कोषाध्यक्ष) आणि अनु दत्ता (उपाध्यक्ष) - यांचीही बिनविरोध निवड झाली.

गांगुली के सामने पहली चुनौती : 

CAB अध्यक्ष म्हणून सौरव गांगुलीची सर्वोच्च प्राथमिकता म्हणजे ईडन गार्डन्सची क्षमता एक लाखांपर्यंत वाढवणे आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या T20 वर्ल्ड कपसाठी महत्त्वाचे सामने सुरक्षित करणे. 14 नोव्हेंबर रोजी भारत जेव्हा साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध टेस्ट सीरिज खेळेल तेव्हा या सामन्याचे ईडन गार्डनवर आयोजन होईल. 

अध्यक्ष बनताच सौरव गांगुलीने काय म्हटलं?

नोव्हेंबरमध्ये भारत आणि साऊथ आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या टेस्ट सामन्याची तयारी करणे ही गांगुलीची तात्काळ जबाबदारी असेल. 2019 मध्ये बीसीसीआय अध्यक्ष असताना त्यांनी सुरू केलेल्या ऐतिहासिक डे-नाईट पिंक बॉल मॅचनंतर ईडन गार्डन्सवर होणारा हा पहिलाच टेस्ट सामना असेल. दोन्ही संघांची प्रतिष्ठा आणि ईडन गार्डन्समधील सुविधा पाहता, हा सामना अपेक्षांनुसार खेळेल असा विश्वास गांगुलीने व्यक्त केला. त्याने म्हटले की, 'हा एक खूप चांगला टेस्ट सामना असेल. कारण साऊथ आफ्रिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियन आहेत. मी त्याविषयी विचार करेन.  ईडन गार्डनमध्ये सगळं काही चांगलं आहे फक्त तुम्हाला त्याच आयोजन योग्य प्रकारे करायचं आहे आणि हे एक चांगला सामना ठरेल याची खात्री करायची आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दोन्ही चांगले संघ आहेत, मला खात्री आहे की ही एक चांगला टेस्ट सामना असेल.

नक्की वाचा >> पाकिस्तानचा रडीचा डाव, भारताविरुद्ध सामन्यात मॅच रेफरीनंतर आता थर्ड अंपायरची केली तक्रार

 

FAQ : 

सौरव गांगुली यापूर्वी कधी CAB चा अध्यक्ष होता?
होय, सौरव गांगुली याने 2015 ते 2019 या कालावधीत CAB चे अध्यक्षपद सांभाळले होते.

सौरव गांगुलीने कोणाला रिप्लेस केले?
सौरव गांगुलीने त्याचा मोठा भाऊ स्नेहशीष गांगुली याला रिप्लेस केले, ज्यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता.

CAB च्या 94 व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत काय घडले?
23 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या CAB च्या 94 व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत सौरव गांगुलीची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. त्याचबरोबर त्याच्या संपूर्ण पॅनेलची (सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष) देखील बिनविरोध निवड झाली.

About the Author
Tags:
Sourav Gangulymarathi newscricketCAB

इतर बातम्या

122 सोसायटी, 307 वैयक्तिक भुखंड आणि 4973 सदनिकांच्या पुनर्...

मुंबई बातम्या