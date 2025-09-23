अखेर ठरलं! सौरव गांगुलीची पुन्हा अध्यक्षपदी नियुक्ती, स्वतःच्याच भावाला केलं रिप्लेस

Sourav Ganguly President CAB : भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) सोमवारी पुन्हा एकदा बंगाल क्रिकेट असोसिएशनच्या (CAB) चा अध्यक्ष बनला आहे. तो सहावर्षांनी पुन्हा एकदा अध्यक्षपदावर विराजमान झाला असून त्याची निर्विरोध निवड झाली आहे. सोमवारी 23 सप्टेंबर रोजी कोलकाताच्या बंगाल क्रिकेट असोसिएशनची 94 वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक पार पडली. यात सौरव गांगुलीची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. यापूर्वी 2015 ते 2019 या कालावधीत सुद्धा त्याने ही जबाबदारी सांभाळली होती. गांगुली दक्षिण आफ्रिकेच्या टी-20 लीग SA20 मध्ये प्रिटोरिया कॅपिटल्सचा प्रशिक्षक देखील आहे.
53 वर्षांच्या सौरव गांगुलीने 2019 ते 2022 पर्यंत बीसीसीआयचा अध्यक्ष म्हणून सुद्धा काम केलं. सौरवने त्याचाच मोठा भाऊ स्नेहशीष गांगुलीला रिप्लेस केलं. सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर स्नेहाशिस यांना हे पद सोडावे लागले. गांगुली यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण पॅनेल - बबलू कोले (सचिव), मदन मोहन घोष (सहसचिव), संजय दास (कोषाध्यक्ष) आणि अनु दत्ता (उपाध्यक्ष) - यांचीही बिनविरोध निवड झाली.
CAB अध्यक्ष म्हणून सौरव गांगुलीची सर्वोच्च प्राथमिकता म्हणजे ईडन गार्डन्सची क्षमता एक लाखांपर्यंत वाढवणे आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या T20 वर्ल्ड कपसाठी महत्त्वाचे सामने सुरक्षित करणे. 14 नोव्हेंबर रोजी भारत जेव्हा साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध टेस्ट सीरिज खेळेल तेव्हा या सामन्याचे ईडन गार्डनवर आयोजन होईल.
नोव्हेंबरमध्ये भारत आणि साऊथ आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या टेस्ट सामन्याची तयारी करणे ही गांगुलीची तात्काळ जबाबदारी असेल. 2019 मध्ये बीसीसीआय अध्यक्ष असताना त्यांनी सुरू केलेल्या ऐतिहासिक डे-नाईट पिंक बॉल मॅचनंतर ईडन गार्डन्सवर होणारा हा पहिलाच टेस्ट सामना असेल. दोन्ही संघांची प्रतिष्ठा आणि ईडन गार्डन्समधील सुविधा पाहता, हा सामना अपेक्षांनुसार खेळेल असा विश्वास गांगुलीने व्यक्त केला. त्याने म्हटले की, 'हा एक खूप चांगला टेस्ट सामना असेल. कारण साऊथ आफ्रिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियन आहेत. मी त्याविषयी विचार करेन. ईडन गार्डनमध्ये सगळं काही चांगलं आहे फक्त तुम्हाला त्याच आयोजन योग्य प्रकारे करायचं आहे आणि हे एक चांगला सामना ठरेल याची खात्री करायची आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दोन्ही चांगले संघ आहेत, मला खात्री आहे की ही एक चांगला टेस्ट सामना असेल.
