/गांगुली बायोपिकच्या शूटिंगला सुरुवात, शूटिंगदरम्यानचे फोटो इंटरनेटवर लीक

Sourav Ganguly biopic : मागील अनेक दिवसांपासून भारताचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांच्या आयुष्यावर आधारित सिनेमाची मागील काही दिवसांपासून चर्चा पाहायला मिळत आहे. सोशल मिडियावर या सिनेमाची क्रिकेट चाहते अनेक दिवसांपासून वाट पाहत आहेत, ज्याप्रकार सुशांत सिंह राजपूत याने एमएस धोनीच्या सिनेमामध्ये अभिनय केला होता त्याप्रकारे त्याप्रकारे सौरव गागुंलीचा सिनेमा असणार का असा चाहत्यांचा प्रश्न आहे. आता सोशल मिडियावर काही फोटो व्हायरल होत आहे, यामध्ये आगामी सौरव गांगुलीचा सिनेमाच्या शुटींगला सुरुवात झाली आहे. आता चाहत्यांना नक्कीच प्रश्न असणार आहे की सौरव गागुंलीच्या भूमिकेमध्ये कोण असणार याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटोंमध्ये सौरव गागुंलीच्या सिनेमामध्ये बॅालिवूडचा अभिनेता राजकुमार राव हा असणार आहे. या सिनेमाच्या शूटींगचे काही फोटो समोर आले आहेत, या सिनेमाची शुटींग ही आर्यन क्लबमध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे. दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' असे या सिनेमाचे नाव असणार आहे. भारताची माजी कर्णधार आणि दिग्गज क्रिकेट विश्वातील खेळाडू सौरव गांगुली यांची राजकुमार राव भूमिका सांभाळणार आहे. या सिनेमाच्या शुटींगसाठी आठवड्याच्या सुरुवातीलाच कोलकतामध्ये राजकुमार राव दाखल झाला आहे.
सोशल मिडियावर हे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर चित्रपटाबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्साह वाढला आहे. कोलकता हे सौरव गांगुली यांचे बालपण त्याठिकाणी होते, त्यामुळे पहिला टप्पा हा बालपणावर आणि संगोपनावर केंद्रित आहे. यामध्ये त्याची क्रिकेट जर्नी दाखवली जाईल. 26 मे रोजी सकाळी पहाटे या सिनेमाच्या शुटींगला सुरुवात झाली होती, त्यानंतर 27 मे रोजी कोलकाताच्या ऐतिहासिक ईस्ट बंगाल क्लबमध्ये मैदानावर लगबग सुरु होती त्याचे फोटो समोर आले आहेत. या सिनेमाच्या कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत, परिसरात भव्य सेट उभारण्यात आला आहे, जिथे राजकुमार राव 'दादा'च्या भूमिकेत लाल रंगाच्या ट्रॅकसूटमध्ये चित्रीकरण करताना दिसला.
Moments from the shooting of Sourav Ganguly's biopic featuring Bollywood actor Rajkumar Rao today at the Aryan Club.
ईडन गार्डन्सच्या मैदानावर देखील शुटींग पार पडले आहे, आयपीएल 2026 चे सामने झाल्यानंतर या मैदानावर शुटींग झाले होते. आर्यन क्लबच्या खाली असलेल्या दुखीराम क्रिकेट कोचिंग सेंटरमध्येही सिनेमाचे शुटींग पार पडले आहे. बेहाला येथील सौरवचे निवासस्थान चित्रीकरणाच्या वेळापत्रकाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.