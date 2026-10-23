सौरव गांगुलीला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा धक्का, 'हा' चित्रपट प्रदर्शित होण्यापासून थांबवण्यास दिला नकार

Sourav Ganguly : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीला दिल्ली हायकोर्टाने गुरुवारी धक्का दिला. हायकोर्टाने चित्रपट 'दूसरा' च्या प्रदर्शन रोखण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हा चित्रपट ठरल्यानुसार शुक्रवारी चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज होणार आहे. उच्च न्यायालयाने चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवण्यास नकार दिलेला असला तरी कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की गांगुलीच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी ही शुक्रवारी सुद्धा केली जाईल. गांगुलीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्याने आरोप केला आहे की चित्रपटात त्यांच्या कर्णधारपदाचा विशेषतः 2002 च्या नॅटवेस्ट सीरिजच्या अंतिम सामन्याचा आणि लॉर्ड्सच्या मैदानावर विजय साजरा करताना त्यांनी शर्ट काढल्याच्या घटनेचा उल्लेख करून त्यांच्या व्यावसायिक अधिकारांचे आणि व्यक्तिमत्त्व अधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे.
माजी क्रिकेटर सौरव गांगुलीने या चित्रपटाच्या विरुद्ध दिल्ली हायकोर्टाकडे दाद मागितली. गांगुलीचा असा युक्तिवाद आहे की अशा प्रकारे अनधिकृत वापर करणे म्हणजे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वविषयक आणि व्यावसायिक अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे. आपल्या कायदेशीर याचिकेत, भारतीय क्रिकेट संघाचे नेतृत्व केलेल्या सौरव गांगुलीने विशेषतः आपल्या नेतृत्वाखालील काळ, 2002 ची ऐतिहासिक नॅटवेस्ट सीरिजची फायनल आणि लॉर्ड्सच्या बाल्कनीतून त्यांनी शर्ट काढून केलेले सेलिब्रेशन यांचा उल्लेख करतो.
2002 नेटवेस्ट सीरीजच्या फायनल सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार असलेल्या सौरव गांगुलीने मिळालेल्या विजयानंतर लॉर्ड्स स्टेडियमच्या गॅलरीत गांगुलीने केलेल्यासेलिब्रेशन अनेक क्रिकेट प्रेमींच्या लक्षात आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या आव्हानात्मक लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचा विजय आणि त्यानंतर गांगुलीने केलेले आक्रमक आणि ऐतिहासिक सेलिब्रेशन हे भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील अत्यंत संस्मरणीय क्षणांपैकी एक मानले जाते. सौरव गांगुलीचे असे मत आहे की, त्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचे आणि खाजगी क्षण व्यावसायिक फायद्यासाठी चित्रपटात वापरणे, हे त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली आहे की त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या आणि आयुष्याच्या अशा अनधिकृत व्यावसायिक वापरापासून त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे.
सौरव गांगुली यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत चित्रपटातील काही भाग खरोखरच गांगुली यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतात का, यावर अधिक युक्तिवाद केले जातील. न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने नियोजित वेळापत्रकानुसार हा चित्रपट या शुक्रवारी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.