/Sourav Ganguly Video : सौरव गांगुलीचा vintage अंदाज पाहून चाहते खुश! 58 बॉलमध्ये शतक, सेलिब्रेशनचा VIDEO Viral

Sourav Ganguly Viral video : सोशल मिडियावर सौरव गांगुलीचा एक व्हिडिओ चर्चेत आहे, यामध्ये त्याने 58 चेंडूमध्ये शतक पूर्ण केले आहे. हा व्हिडिओ पाहून क्रिकेट चाहते खुश झाले आहेत तुम्ही पाहिला का हा व्हिडिओ?
Sourav Ganguly Viral video : भारतीय खेळाडू सध्या आयपीएल खेळण्यात व्यस्त आहेत, तर भारताचा माजी क्रिकेट संघाचा कर्णधार सौरव गांगुली याने आणखी एकदा बॅटने कमाल केली आहे. सोशल मिडियावर सौरव गांगुलीचा एक व्हिडिओ चर्चेत आहे, यामध्ये त्याने 58 चेंडूमध्ये शतक पूर्ण केले आहे. सौरव गांगुली याने त्याच्या लीडरशिपने क्रिकेट विश्वात आणि जगभरामध्ये देखील दबदबा निर्माण केला होता. एक काळ असा होता जेव्हा भारताने परदेशामध्ये जाऊन मालिकांमध्ये दिग्गज संघासमोर विजय मिळवले, यावेळी सौरव गांगुलीने भारतीय क्रिकेटला परदेशात जाऊन कसे जिंकायचे हे शिकवले. त्याने फक्त कर्णधार पदानेच नाही तर त्याच्या फलंदाजीने देखील त्याने स्वत:ला सिद्ध केले.
आता भारताचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली उर्फ दादा यांचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर आला आहे. यामध्ये ते गली क्रिकेट खेळताना दिसत आहेत, यामध्ये सौरव गांगुलीने शतक झळकावले आहे. या व्हिडिओमध्ये सौरव गांगुली याची वेगळी झलक पाहायला मिळाली. त्यांनी यामध्ये 58 चेंडूमध्ये शतक पूर्ण केले. सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ हा एका इंस्टाग्राम अकाउंट गली क्रिकेटने शेअर केला आहे. या व्हिडिओच्या सुरुवातीला सौरव गांगुलीला त्याच्या पदार्पण सामन्याची आठवण करुन दिली जाते. गांगुलीने त्याच्या पदार्पण सामन्यामध्ये 131 धावा केल्या होत्या.
त्याचे या व्हिडिओमध्ये गली क्रिकेट पदार्पण होते, यात त्याला प्रश्न करण्यात आला की तो किती धावा करणार? यावर सौरव गांगुली म्हणतो की ते तर परदेशामध्ये होते हे घरी आहे. यामध्ये त्याने षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पाडला, यामध्ये दादाला लॉर्ड्स सेलिब्रेशन करण्यासाठी देखील सांगितले. सौरव गांगुलीचा हा व्हिडिओ चाहत्यांना फारच आवडला आहे, फलंदाजी करायला सुरुवात करताच त्याला जुने दिवस आठवले, जेव्हा दादा मैदानी गोलंदाजांना धडाकेबाज मारायचे आणि चौकार-षटकार मारायचे.
गली क्रिकेट या व्हिडिओमध्ये सौरव गांगुलीने 33 चेंडूमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले तर या डावामध्ये त्याला दोन लाइफलाइन देखील देण्यात आल्या होत्या. त्याने या व्हिडिओत 58 चेंडूत 132 धावा केल्या आणि त्यानंतर तो विकेटकिपरने त्याचा कॅच घेतला आणि तो झेलबाद झाला. यावेळी सौरव गांगुली हा व्हिडिओत असलेल्या खेळाडूंशी गप्पा मारताना दिसला.