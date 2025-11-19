Ganguly on Gambhir: गंभीरला प्रशिक्षक पदावरुन काढावं का? गांगुलीने स्पष्टच सांगितलं, 'आता या टप्प्यावर...'

Sourav Ganguly on Gautam Gambhir: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेतील पहिल्या कसोटी सामन्यात पाहुण्या संघाने अत्यंत सहजपणे विजय मिळवला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने पहिला सामना 30 धावांनी जिंकला असून, मालिकेत 1-0 ने आघाडी मिळवली आहे. शुभमन गिल मानेच्या दुखापतीमुळे संघाबाहेर असल्याचा फटका भारतीय संघाला बसला. तसंच ईडन गार्डनमधील खेळपट्टीनेही यात मोलाची भूमिका निभावल्याचं बोललं जात आहे. बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा(CAB) अध्यक्ष सौरव गांगुलीने खेळपट्टीवरुन असलेल्या वादादरम्यान एक स्फोटक खुलासा केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी सामना सुरू होण्याच्या चार दिवस आधी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) क्युरेटर्सनी खेळपट्टी कशी ताब्यात घेतली याबद्दल सांगितलं आहे.
भारतीय संघ व्यवस्थापनाने खेळपट्टीचे स्वरूप निश्चित करण्यापूर्वी मत आणि तज्ज्ञ म्हणून सल्ला घेतला का? असं विचारलं असता सौरव गांगुलीने, 'नाही, मी अशा गोष्टीत अजिबात सहभागी होत नाही'. "बीसीसीआयचे क्युरेटर कसोटी सामन्याच्या चार दिवस आधी येऊन खेळपट्टीचा ताबा घेतात. आमचे स्वतःचे क्युरेटर (सुजन मुखर्जी) देखील आहेत, ज्यांनी बऱ्याच काळापासून अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली आहे. विनंती केली जाते आणि ती पाळलीदेखील जाते. हे तसंच आहे," असं सौरव गांगुली म्हणाला.
खेळपट्टी सर्वोत्तम नव्हतं हे मान्य करताना गांगुलीची काहीच हरकत नव्हती. भारतीय संघाला फलंदाजीसाठी चांगल्या मैदानाची आवश्यकता आहे असंही त्याने म्हटलं. "ती सर्वोत्तम नव्हती, हे मला पूर्णपणे मान्य करावे लागेल. मला वाटतं की आघाडीच्या, मधल्या फळीतील फलंदाजांना चांगल्या मैदानांची आवश्यकता आहे. त्या तीन दिवसांसाठी ईडन गार्डन्समध्ये गर्दी होती आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की गौतम गंभीर आणि त्याच्या भारतीय संघाने ईडन गार्डन्समध्ये खेळलेल्या खेळांपेक्षा खूप चांगल्या खेळपट्ट्यांवर खेळले पाहिजे," असं गांगुली म्हणाला.
ईडन गार्डन्सचे क्युरेटर सुजन मुखर्जी यांनीही त्यांनी गौतम गंभीरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ व्यवस्थापनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन केलं पाहिजे असं सांगितलं आहे. "कधीकधी ते आमच्या नियंत्रणाबाहेर असते आणि आम्ही संघ, प्रशिक्षक आणि कर्णधार यांच्या विनंतीचे पालन करण्याचा प्रयत्न करतो. आम्ही तेच करतो. आणि तुम्ही गौतम गंभीरला सामन्यानंतर असे म्हणताना ऐकले असेल की त्याला अशा प्रकारची खेळपट्टी हवी होती आणि त्याला तशाच प्रकारची खेळपट्टी देण्यात आली. म्हणून तुम्ही कर्णधार आणि प्रशिक्षकांची विनंती पाळता," असं त्यांनी सांगितलं.
कोलकाता कसोटी सामन्यातील पराभवामुळे भारताच्या घरच्या मैदानावरील रेकॉर्डने चिंता वाढवली आहे. तसंच गौतम गंभीरला अद्याप काढून टाकण्याची गरज नाही असंही स्पष्टपणे सांगितलं आहे. "या टप्प्यावर गौतम गंभीरला काढून टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही," असं त्याने म्हटलं आहे. इंग्लंडमध्ये केलेल्या असाधारण कामगिरीबद्दल त्याने प्रशिक्षक आणि कर्णधार या दोघांचं कौतुक केले.
"कोच म्हणून गौतम आणि कर्णधार म्हणून शुभमन यांनी इंग्लंडमध्ये चांगल्या फलंदाजीच्या खेळपट्ट्यांवर अपवादात्मक कामगिरी केली आणि मला खात्री आहे की ते भारतातही चांगली कामगिरी करू शकतात," असं त्याने अखेरीस म्हटलं.