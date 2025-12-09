English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पूजा पवार | Updated: Dec 9, 2025, 05:31 PM IST
'सूर्यकुमारला कर्णधारपदापासून दूर करा', टी-20 सीरिजपूर्वी सौरव गांगुलीचं मोठं वक्तव्य, 'या' खेळाडूकडे नेतृत्व सोपवण्याची मागणी
(Photo Credit : Social Media)

Suryakumar Yadav : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात मंगळवार 9 नोव्हेंबर पासून टी 20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. यापूर्वी टीम इंडियाने (Team India) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळलेली दोन सामान्यांची टेस्ट सीरिज गमावली तर तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी मिळवत विजय मिळवला. त्यानंतर आता 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज मंगळवार पासून सुरु होणार आहे. ओडिशाच्या बाराबती स्टेडियममध्ये हा सामना खेळवला जाणार आहे.  यात टीम इंडियाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेल. मात्र यापूर्वी सौरव गांगुलीने सूर्याला कर्णधारपदावरून दूर करण्याबाबत वक्तव्य केलं आहे. 

गांगुलीचं कर्णधारपदाबाबत वक्तव्य : 

टी 20 सीरिज सुरू होण्यापूर्वी, माजी भारतीय कर्णधार आणि बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष सौरव गांगुलीने टीम इंडियाच्या भविष्यातील कर्णधारपदाबाबत एक मोठे विधान केले आहे. सौरव म्हणाला की, सध्या सूर्यकुमार यादव टी 20 फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार आहे, तर त्याऐवजी शुभमन गिलला ही जबाबदारी द्यावी. त्याने सुचवले की शुभमन गिलला आता तिन्ही फॉरमॅटमध्ये कर्णधार म्हणून नियुक्त करावे.

तीन फॉरमॅटमध्ये एक कर्णधार असूदेत : 

गौतम गंभीर शिवाय सध्या भारतीय क्रिकेट संघात रेड बॉल आणि व्हाईट बॉलसाठी वेगवेगळे कर्णधार असावेत अशी चर्चा सुरु आहे. मात्र आता शुभमन गिलला सर्व फॉर्मटमध्ये संघाचा कर्णधार करण्यात यावं असं सुद्धा बोललं जात आहे. याविषयीच माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने त्याचं मत व्यक्त केलंय. ईडन गार्डन्स येथे झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान गांगुलीला टी20 कर्णधारपदाबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा त्याने उत्तर दिले, 'माझ्या मते, शुभमन गिल हा सर्व फॉरमॅटमध्ये कर्णधार असावा'. सौरवने तीन महिन्यापूर्वी इंग्लंड दौऱ्याबाबत बोलताना म्हटले की, 'तीन महिन्यापूर्वी इंग्लंडमधील शुभमन गिलचं प्रदर्शन पाहा. जेव्हा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सारखे दिग्गज खेळाडू नसताना युवा संघाचं नेतृत्व त्याने उत्कृष्टपणे केले. त्याने फलंदाजी आणि कर्णधारपद अशा दोन्हीमध्ये आपली चमक दाखवून दिली होती'.

हेही वाचा : 'मर्यादा ओलांडायची नाही...', गर्लफ्रेंडच्या 'त्या' फोटोंमुळे हार्दिक पांड्याचा संताप; 'या असल्या घाणेरड्या, सनसनाटी...'

 

कर्णधार होताच फलकंदाजी सुद्धा सुधरली :

माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने इंग्लंड दौऱ्यावर टेस्ट सीरिजमध्ये शुभमन गिलने 750 धावा बनवल्या आणि चार शतक सुद्धा लगावली. दबाव असताना परदेशात एवढी परिपक्वता दाखवणाऱ्या युवा कर्णधाराला फक्त काही पराभवामुळे कमी लेखलं नाही गेलं पाहिजे. गांगुलीने सुचवले की शुभमनला कर्णधारपदासाठी वेळ द्यावा आणि चाहते आणि क्रिकेट तज्ञांनी घाईघाईने निर्णय घेऊ नये. तो म्हणाला, 'पुढील तीन महिन्यांत एका क्वार्टरमध्ये चमकदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूवर टीका करणे योग्य नाही. कर्णधार म्हणून त्याला पुरेसा वेळ आणि पाठिंबा दिला पाहिजे. घाईघाईने घेतलेले निर्णय नेहमीच नुकसानास कारणीभूत ठरतात, त्यामुळे गिलला कर्णधार म्हणून वेळ द्यावा लागेल'. 

FAQ : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी२० सीरिजचा पहिला सामना कोठे खेळवला जाईल?
उत्तर: टी२० सीरिजचा पहिला सामना ओडिशाच्या बाराबती स्टेडियममध्ये खेळवला जाईल.

भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टेस्ट आणि वनडे सीरिजमध्ये काय निकाल मिळवले?
उत्तर: भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज गमावली, तर तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमध्ये २-१ ने विजय मिळवला.

सौरव गांगुलीने टीम इंडियाच्या कर्णधारपदाबाबत काय विधान केलं?
उत्तर: सौरव गांगुलीने म्हटलं की, सूर्यकुमार यादवऐवजी शुभमन गिलला टी२० फॉरमॅटमध्ये कर्णधारपद द्यावं आणि त्याला तीनही फॉरमॅटमध्ये कर्णधार म्हणून नियुक्त करावे.

