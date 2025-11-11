English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मला असं कोणतंही कारण दिसत नाही की ज्यामुळे..', गांगुली आगरकरवर संतापला! 'हा' प्लेअर टीम इंडियात हवाच म्हणाला

Sourav Ganguly Strong Message To Ajit Agarkar: भारताच्या माजी कर्णधाराने आपला संताप व्यक्त करताना थेट मोहम्मद शमीने केलेल्या कामगिरीचा संदर्भ देत मुद्दा माडला आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून शमीला निवड समितीने डावललं आहे. यावर गांगुली संतापून काय म्हणालाय पाहा

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 11, 2025, 03:46 PM IST
गांगुलीने व्यक्त केली नाराजी

Sourav Ganguly Strong Message To Ajit Agarkar: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने मोहम्मद शमीसंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. पश्चिम बंगालच्या रणजी संघाकडून खेळणाऱ्या मोहम्मद शमीला लवकरच सर्व प्रकारच्या फॉर्मेटमध्ये भारतीय संघात खेळताना पाहण्याची इच्छा गांगुलीने व्यक्त केली आहे. शमी एक कुशल वेगवान गोलंदाज असून तो पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे आणि चांगली गोलंदाजी करतोय," असं गांगुलीने म्हटलं आहे. मात्र या 35 वर्षीय वेगवान गोलंदाजाकडे अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या आगामी दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी दुर्लक्ष केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शमी मार्च 2025 मध्ये भारतासाठी शेवटचा सामना चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये खेळला आहे. तयानंतर त्याला त्यानंतर संघात संधी देण्यात आलेली नाही.

नाराजी उघडपणे बोलला

सोमवारी एका कार्यक्रमादरम्यान गांगुलीने शमीची निवड होत नसल्याबद्दल नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली. "शमी उत्तम गोलंदाजी करत आहे. तो तंदुरुस्त आहे आणि आम्ही तीन रणजी ट्रॉफी सामन्यांमध्ये हे पाहिले आहे. या सामन्यांमध्ये त्याने एकट्याने गोलंदाजीच्या जोरावर बंगालला विजय मिळवून दिला," असं गांगुली म्हणाला.

उत्तम कामगिरी

शमीने आतापर्यंत रणजी सामन्यात 15 बळी घेतले आहेत आणि पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये बंगालच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, परंतु त्रिपुराविरुद्ध त्याला एकही विकेट घेता आली नाही. या हंगामात त्याने तीन सामन्यांमध्ये 91 षटके गोलंदाजी केली. 2023 च्या विश्वचषकानंतर या अनुभवी वेगवान गोलंदाजाच्या घोट्यावर शस्त्रक्रिया झाली. विश्वचषकात, तो स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी गोलंदाज होता, त्याने 10.70 च्या सरासरीने 24 बळी घेतले.

असं कोणतंही कारण दिसत नाही ज्यामुळे...

गांगुली म्हणाला, "निवडकर्ते लक्ष ठेवून आहेत आणि मोहम्मद शमी आणि निवडकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. पण जर तुम्ही मला विचारले तर, फिटनेस आणि कौशल्याच्या बाबतीत, हा तोच मोहम्मद शमी आहे जो आपल्याला माहित आहे. म्हणून मला असे कोणतेही कारण दिसत नाही की ज्यामुळे त्याला भारतासाठी कसोटी सामने, एकदिवसीय आणि टी-20 क्रिकेटपासून दूर ठेवलं पाहिजे. त्याच्याकडे प्रचंड कौशल्य आहे," असं गांगुलीने म्हटलं आहे. गांगुलीचं हे विधान अजित आगरकरच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीला इशारा देणारं मानलं जात आहे. 

...म्हणून शमीला दूर ठेवलं जातंय

दक्षिण आफ्रिका मालिकेव्यतिरिक्त पुढील सहा महिन्यांत भारत कोणतेही अमर्यादित षटकांचे सामने खेळणार नसल्याने जून 2023 मध्ये ओव्हल येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत शमी त्याची शेवटची कसोटी खेळला आहे. क्रिकेटच्या दिर्घ फॉर्मेटमध्ये, प्रसिद्ध कृष्णा आणि आकाशदीप हे वेगवान गोलंदाजीत महत्त्वाचे गोलंदाज ठरत आहेत. 2027 चा एकदिवसीय विश्वचषक अजून दोन वर्षे दूर आहे आणि अशा परिस्थितीत, शमीच्या वारंवार होणाऱ्या दुखापतींबद्दलची चिंता निवडकर्त्यांवर परिणाम करू शकते. म्हणूनच त्याला संधी दिली जात नसल्याचं बोललं जात आहे.

