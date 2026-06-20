दादाची 'दादागिरी' चालणार आता आयपीएलमध्ये? मुख्य प्रशिक्षक बनून IPLमध्ये करणार पुनरागमन, मोठी अपडेट

Sourav Ganguly - IPL 2027 : आयपीएल 2026 चा सिझन संपला पण आता हा सिझन संपून एक महिना देखील झाला नाही आणि पुढील सिझनच्या अनेक चर्चा पाहायला मिळत आहे. रिषभ पंत आता दिल्ली कॅपिटल्सला जाणार अशा काही सोशल मिडियावर वृत दावा करत आहेत तर काही वृतांनी सांगितले आहे की युवराज सिंह आयपीएलमध्ये प्रशिक्षक म्हणून पुनरागमन करणार आहे. आता आयपीएल 2027 संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. आयपीएल 2026 मध्ये आरसीबीच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद नावावर केले आता भारतीय संघाचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली 2027 मध्ये आयपीएलमध्ये पुनरागमन करण्यास सज्ज आहेत.
वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की, सौरव गांगुली आता प्रशिक्षक म्हणून पहिल्यांदाच आयपीएलमध्ये दिसणार आहे. याआधी सौरव गांगुली यांनी दक्षिण आफ्रिकन टी20 लीगमध्ये प्रशिक्षण दिले आहे. पण आयपीएलमध्ये प्रशिक्षण देण्याची सौरव गांगुलीची पहिलीच वेळ असणार आहे. याआधी तो संघाचा भाग होता त्यावेळी त्याने मार्गदर्शन दिले होते. वृतांनी दावा केला आहे की दिल्ली कॅपिटल्स हे आता सौरव गांगुलीला प्रशिक्षण पद देणार आहे, याआधी आयपीएल 2026 मध्ये हेमांग बदानी यांनी दिल्ली कॅपिटल्सचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले होते. आगामी आयपीएल 2027 मध्ये मोठे फेरबदल पाहायला मिळणार आहेत.
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2019 मध्ये सौरव गांगुली दिल्ली कॅपिटल्सचा भाग होता, यावेळी तो मार्गदर्शक म्हणून संघात सामील झाला होता. पण त्यानंतर तो बीसीसीआयचा अध्यक्ष झाल्यानंतर त्याला ते पद सोडावे लागले होते. 2023 मध्ये सौरव गांगुली हा दिल्ली संघामध्ये क्रिकेट संचालक म्हणून पुन्हा सामील झाला होता. अनेक वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघामध्ये अनेक मोठे फेरबदल पाहायला मिळणार आहेत.
वृतांवर विश्वास ठेवला तर ऋषभ पंतदेखील दिल्ली कॅपिटल्समध्ये परतणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दिल्ली आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात एक ट्रेड डील लवकरच होणार आहे. या करारामध्ये कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघामध्ये सामील होणार आहे. या माहितीची अजूनपर्यत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. गांगुलीने 2008 च्या आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचे कर्णधारपद भूषवले. त्यानंतर त्याने 2012 मध्ये पुणे वॉरियर्सकडून आपला शेवटचा हंगाम खेळला.