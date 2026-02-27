English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World कप सुरु असतानाच सौरव गांगुलीची मोठी मागणी; या गोलंदाजाला संघात संधी देण्याची मागणी

T20 World कप सुरु असतानाच सौरव गांगुलीची मोठी मागणी; 'या' गोलंदाजाला संघात संधी देण्याची मागणी

Sourav Ganguly Urge BCCI for Player: जम्मू काश्मीर क्रिकेट संघाने रणजी ट्रॉफी 2025-26 मध्ये फायनल गाठत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. अंतिम सामना कर्नाटक विरोधात हुबली येथे खेळला जाणार आहे. जम्मू काश्मीरला अंतिम सामन्यात पोहोचवण्यामध्ये एका जलदगती गोलंदाजाने मोठं योगदान दिलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 27, 2026, 09:48 PM IST
T20 World कप सुरु असतानाच सौरव गांगुलीची मोठी मागणी; 'या' गोलंदाजाला संघात संधी देण्याची मागणी

Sourav Ganguly Urge BCCI for Player: जम्मू काश्मीर क्रिकेट संघ रणजी ट्रॉफी 2025-26 च्या अंतिम सामन्यात दाखल झाला आहे. जम्मू काश्मीर संघाने आपल्या खेळीने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे. अंतिम सामना कर्नाटक विरोधात हुबली येथे खेळला जाणार आहे. जम्मू काश्मीरला अंतिम सामन्यात पोहोचवण्यामध्ये जलदगती गोलंदाज आकिब नबी याचं मोठं योगदान दिलं आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीही त्याच्या गोलंदाजीचा चाहता झाला आहे. गांगुलीने तोंडभरुन त्याचं कौतुक केलं असून, त्याला भारतीय संघात सामील करण्याची मागणी केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सौरव गांगुलीची निवडकर्त्यांकडे मोठी मागणी

सौरव गांगुलीने एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्याने लिहिलं आहे की, "जम्मू काश्मीरने जगाला दाखवलं आहे की, प्रयत्न आणि हेतू काय करु शकतो. त्यांनी त्या भागाला अभिमानाचा अनुभव दिला आहे. कठीण परिस्थिती माणसाला कठीण बनवते. आकिब नबी देशाच्या रंगात रंगण्याच्या मार्गावर आहे. इंग्लंड दौऱ्यापासून याची सुरुवात करु शकतो".

हेदेखील वाचा - 'जेव्हा मुलगा एखाद्या मुलीला घरी आणतो...', अर्जुनच्या प्री-वेडिंगमध्ये सचिन तेंडुलकरने व्यक्त केल्या भावना, 'प्रेमात वेडे...'

 

जुलैमध्ये भारत इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात पाच टी-20 आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहेत. 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा आहे. या दौऱ्यासाठी आकिब नबीचा भारतीय संघात समावेश केला पाहिजे असं मत सौरव गांगुलीने व्यक्त केलं आहे. आपल्या उत्कृष्ट गोलंदाजीने, नबीने जम्मू आणि काश्मीरला पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अंतिम सामन्यात कर्नाटकविरुद्ध पहिल्या डावात पाच विकेट्स घेणाऱ्या नबीने क्वार्टर फायनल आणि सेमीफायनलमध्येही जबरदस्त कामगिरी करत संघाला सामना जिंकवून दिला. त्याला दोन्ही सामन्यात सामनावीर पुरस्कार मिळाला.

आकिब नबीची जबरदस्त कामगिरी

आकिब नबीने क्वार्टर फायनलमध्ये मध्य प्रदेशविरुद्ध आठ आणि सेमीफायनलमध्ये बंगालविरुद्ध नऊ विकेट्स घेतल्या. त्याने 42 धावाही केल्या आहेत. फायनलमध्ये जम्मू आणि काश्मीर मजबूत स्थितीत आहे. जम्मू आणि काश्मीरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या डावात शुभम पुंडीरच्या 121, यवीर हसन खानच्या 88, साहिल लोत्रा ​च्या 72, कन्हैया वाधवान आणि कर्णधार पारस डोग्राच्या प्रत्येकी 70 आणि अब्दुल समदच्या 61 धावांच्या मदतीने त्यांनी 584 धावा केल्या.

हेदेखील वाचा - '...तर आम्ही तोंड बंद करणार,' शाहिद आफ्रिदीने भारतावरुन टोमणा मारणाऱ्या शादाब खानला सुनावलं, 'तुला इतकंच वाटत असेल तर...'

 

कर्नाटकविरोधात 5 विकेट्स

मयंक अग्रवालच्या १६० धावांच्या खेळीनंतरही, आकिब नबीच्या घातक गोलंदाजीमुळे जम्मू आणि काश्मीरने कर्नाटकला पहिल्या डावात 293 धावांत गुंडाळले आणि 291 धावांची मोठी आघाडी घेतली. आकिब नबीने 23 षटकांत 54 धावा देत 5 बळी घेतले. जर सामना अनिर्णित राहिला तर जम्मू आणि काश्मीरला त्यांच्या पहिल्या डावातील आघाडीच्या आधारे विजेता घोषित केले जाईल.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Sourav Gangulybcci

इतर बातम्या

दादांचा विलिनीकरणाबाबत एक सोडून सर्व आमदारांवर विश्वास; NC...

महाराष्ट्र बातम्या