T20 World कप सुरु असतानाच सौरव गांगुलीची मोठी मागणी; 'या' गोलंदाजाला संघात संधी देण्याची मागणी

Sourav Ganguly Urge BCCI for Player: जम्मू काश्मीर क्रिकेट संघ रणजी ट्रॉफी 2025-26 च्या अंतिम सामन्यात दाखल झाला आहे. जम्मू काश्मीर संघाने आपल्या खेळीने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे. अंतिम सामना कर्नाटक विरोधात हुबली येथे खेळला जाणार आहे. जम्मू काश्मीरला अंतिम सामन्यात पोहोचवण्यामध्ये जलदगती गोलंदाज आकिब नबी याचं मोठं योगदान दिलं आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीही त्याच्या गोलंदाजीचा चाहता झाला आहे. गांगुलीने तोंडभरुन त्याचं कौतुक केलं असून, त्याला भारतीय संघात सामील करण्याची मागणी केली आहे.
सौरव गांगुलीने एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्याने लिहिलं आहे की, "जम्मू काश्मीरने जगाला दाखवलं आहे की, प्रयत्न आणि हेतू काय करु शकतो. त्यांनी त्या भागाला अभिमानाचा अनुभव दिला आहे. कठीण परिस्थिती माणसाला कठीण बनवते. आकिब नबी देशाच्या रंगात रंगण्याच्या मार्गावर आहे. इंग्लंड दौऱ्यापासून याची सुरुवात करु शकतो".
जुलैमध्ये भारत इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात पाच टी-20 आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहेत. 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा आहे. या दौऱ्यासाठी आकिब नबीचा भारतीय संघात समावेश केला पाहिजे असं मत सौरव गांगुलीने व्यक्त केलं आहे. आपल्या उत्कृष्ट गोलंदाजीने, नबीने जम्मू आणि काश्मीरला पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अंतिम सामन्यात कर्नाटकविरुद्ध पहिल्या डावात पाच विकेट्स घेणाऱ्या नबीने क्वार्टर फायनल आणि सेमीफायनलमध्येही जबरदस्त कामगिरी करत संघाला सामना जिंकवून दिला. त्याला दोन्ही सामन्यात सामनावीर पुरस्कार मिळाला.
J&K has shown the world what effort and intent can do ..They have made that region so proud of them .. tuff environment makes tuff people. Aqib nabi on his way to national colours .. england is the place to start in the summer @bcci @imAagarkar @lonsaikia
आकिब नबीने क्वार्टर फायनलमध्ये मध्य प्रदेशविरुद्ध आठ आणि सेमीफायनलमध्ये बंगालविरुद्ध नऊ विकेट्स घेतल्या. त्याने 42 धावाही केल्या आहेत. फायनलमध्ये जम्मू आणि काश्मीर मजबूत स्थितीत आहे. जम्मू आणि काश्मीरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या डावात शुभम पुंडीरच्या 121, यवीर हसन खानच्या 88, साहिल लोत्रा च्या 72, कन्हैया वाधवान आणि कर्णधार पारस डोग्राच्या प्रत्येकी 70 आणि अब्दुल समदच्या 61 धावांच्या मदतीने त्यांनी 584 धावा केल्या.
मयंक अग्रवालच्या १६० धावांच्या खेळीनंतरही, आकिब नबीच्या घातक गोलंदाजीमुळे जम्मू आणि काश्मीरने कर्नाटकला पहिल्या डावात 293 धावांत गुंडाळले आणि 291 धावांची मोठी आघाडी घेतली. आकिब नबीने 23 षटकांत 54 धावा देत 5 बळी घेतले. जर सामना अनिर्णित राहिला तर जम्मू आणि काश्मीरला त्यांच्या पहिल्या डावातील आघाडीच्या आधारे विजेता घोषित केले जाईल.