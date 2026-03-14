'हे डोक्यातून काढून टाक,' T-20 WC चा आनंद साजरा करणाऱ्या गंभीरला सौरव गांगुलीची वॉर्निंग; करुन दिली आठवण

Sourav Ganguly Warning To Gautam Gambhir: टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर सध्या यशाच्या शिखरावर आहे. दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारा तो पहिलाच भारतीय प्रशिक्षक ठरला आहे. गौतम गंभीरची प्रशिक्षकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर भारतीय संघाने 2025 मध्ये चॅम्पिअन्स ट्रॉफी आणि आता टी-20 वर्ल्डकप जिंकला आहे. सुरुवातीला अडखळणाऱ्या भारतीय संघाने सलग दोन टी-20 वर्ल्डकप जिंकत नवा रेकॉर्ड केला आहे. यादरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि माजी बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुलीने गौतम गंभीरला अजून खरी चाचणी बाकी असल्याचं लक्षात आणून दिलं आहे. एका वर्षाने 2027 मध्ये होणारा एकदिवसीय वर्ल्डकप ही तुझी खरी चाचणी असेल असं गांगुलीने सांगितलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेत हा वर्ल्डकप खेळला जाणार आहे.
"दक्षिण आफ्रिकेत 2027 मध्ये होणारे सामने हीच खरी चाचणी आहे. तेथील परिस्थिती त्यांची खडतर चाचणी घेतील. पण त्याच्याकडे जो संघ आहे ते पाहता तो नक्कीच यशस्वी होईल," असं सौरव गांगुलीने मनी कंट्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे.
2023च्या एकदिवसीय वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघ अखेरपर्यंत अपराजित होता. फायनलमध्ये ऐन मोक्याच्या क्षणी ऑस्ट्रेलियाने भारताचा पराभव केला. गौतम गंभीर 2011 च्या वर्ल्डकप विजेत्या संघाचा भाग होता. गौतम गंभीरसमोर 2027 चा वर्ल्डकप जिंकण्याचं मोठं आव्हान आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भारताचे दिग्गज खेळाडू रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचा हा अखेरचा वर्ल्डकप असणार आहे. या वर्ल्डकपनंतर दोघेही निवृत्ती जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
गौतम गंभीर आणि भारतीय संघाने कसोटी क्रिकेटमध्येही आपली कामगिरी उंचावण्याची गरज असल्याचं सौरव गांगुलीने म्हटलं आहे. "कसोटी क्रिकेटमध्ये कामगिरी आणखी सुधारण्याची गरज आहे. खेळपट्टीचा कमी विचार करतच हे केलं जाऊ शकतं. त्याने आपल्या डोक्यातून खेळपट्टीचा मुद्दा काढायला हवं. तुम्ही इंग्लंडविरोधातील मालिकेत पाहिलं असेल. तो खेळपट्टीबद्दल काहीच करु शकत नव्हता आणि तुम्ही निकाल पाहू शकता. चांगली खेळपट्टी चांगले निकाल देईल," असं तो म्हणाला आहे.
यावेळी गांगुलीने गौतम गंभीरला पाठिंबाही जाहीर केला. "गौतम गंभीर चांगला प्रशिक्षक आहे. जर तुम्हाला आठवत असेल तर मी बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीच्या आधी त्याला काही वेळ दिला पाहिजे असं म्हटलं होतं. तो एकदिवसीय क्रिकेटसाठी फार चांगला प्रशिक्षक आहे, खासकरुन अशा स्थितींमध्ये. त्याच्याकडे एक चांगला संघ आहे आणि तो चांगला प्रशिक्षक आहे," अशी कौतुकाची थाप त्याने दिली आहे.
आयपीएल 2026 च्या हंगामानंतर गौतम गंभीर त्याचं संपूर्ण लक्ष कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटकडे वळवणार आहे.