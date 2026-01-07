बांगलादेशने टी-20 भारतात न खेळण्याचं ठरवल्यानंतर ICC चा मोठा निर्णय, आता यापुढे...

ICC Rejects Request of Bangladesh: बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान याला आयपीएलमधील कोलकाता संघातून बाहेर काढल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेले आहेत. बीसीसीआयने घेतलेल्या भूमिकेनंतर बांगलादेश संतापला असून, टी-20 वर्ल्डकप सामने भारताऐवजी श्रीलंकेत खेळवण्याची मागणी केली आहे. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाची टी-20 विश्वचषक सामने भारतातून हलवण्याची विनंती नाकारली आहे. दोन्ही संस्थांमधील व्हर्च्युअल बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये आयसीसीने स्पष्ट केलं की बांगलादेशला या स्पर्धेसाठी भारतात जावं लागेल अन्यथा त्यांचे गुण गमावण्याचा धोका पत्करावा लागेल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला कळवलं आहे की चिंता व्यक्त करण्यात आली असली तरी स्पर्धेचे वेळापत्रक आणि ठिकाणे बदलली जाणार नाहीत. आयसीसीने बीसीबीला सांगितलं आहे की, भारतात सामने खेळण्यास नकार दिल्यास त्याचे परिणाम होतील, ज्यामध्ये गुण गमावण्याची शक्यता देखील समाविष्ट आहे. तथापि, बीसीबीच्या सूत्रांनी त्यांना अद्याप नकार मिळाल्याची पुष्टी करणारा कोणताही अधिकृत संदेश मिळालेला नाही असं सांगितलं आहे.
बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून रिलीज केल्यानंतर बीसीसीआय आणि बीसीबी यांच्यातील तणावात वाढल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. बीसीसीआयने कोलकाता नाईट रायडर्सला मुस्तफिजूरचा करार रद्द करण्यास सांगितलं होतं. बांगलादेशमध्ये हिंदूंविरोधातील हिंसाचाराच्या घटनांमुळे भारतात राजकीय प्रतिक्रिया उमटत असताना हा निर्णय घेण्यात आला.
मुस्तफिजूरला रिलीज केल्यानंतर बीसीबीने परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक आपत्कालीन बैठक बोलावली आणि त्यानंतर आयसीसीला पत्र लिहून टी-20 विश्वचषकासाठी भारतात प्रवास करणाऱ्या खेळाडूंच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली. बीसीबीचे संचालक फारुक अहमद यांनी आपल्या मागणीचं समर्थन करताना हायब्रिड मॉडेल अंतर्गत आयसीसी स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानच्या सहभागाचा उल्लेख केला.
बांगलादेशने देशातील आगामी आयपीएल हंगामाच्या प्रसारणावर बंदीही घातली आहे. फारुक अहमद यांनी म्हटलं आहे की, दोन्ही क्रिकेट बोर्डांमधील संबंध बिघडवण्यात राजकारणाची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांनी क्रिकेटच्या बाबी व्यापक मुद्द्यांमध्ये अडकल्या आहेत असं अधोरेखित केलं.
दरम्यान, मुस्तफिजूरने आयपीएलमधून बाहेर पडल्यानंतर लगेचच पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. आयसीसीच्या भूमिकेवरून विश्वचषक वेळापत्रकात शेवटच्या क्षणी बदल करण्यासाठी इच्छुक नसल्याचं दिसत आहे. मात्र औपचारिक संवादाचा अभाव यामुळे अनिश्चिततेला वाव मिळाला आहे, बीसीबीने अद्याप पुढील कारवाईची जाहीरपणे पुष्टी केलेली नाही.