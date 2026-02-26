दक्षिण आफ्रिका सेमी-फायलनमध्ये दाखल! वेस्ट इंडिजचा 9 विकेट्सनी धुव्वा, भारतासाठी आता असं असेल गणित

SA VS WI : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये गुरुवारी दुपारी वेस्ट इंडिज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुपर 8 चा दुसरा सामना पार पडला. गुजरातच्या अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना झाला असून यात दक्षिण आफ्रिकेने 9 विकेट्स राखून वेस्ट इंडिजवर मोठा विजय मिळवलाय. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने सुपर 8 फेरीतील सलग दोन सामने जिंकून सेमी फायनलमध्ये प्रवेश केलाय. सुपर 8 च्या ग्रुप ए मधून सेमी फायनलमध्ये क्वालिफाय करणारा दक्षिण आफ्रिका हा पहिला संघ ठरला असून आता या ग्रुपमधून सेमी फायनलच्या एका स्थानासाठी तीन संघ शर्यतीत आहेत.
