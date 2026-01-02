टी 20 वर्ल्ड कपसाठी दक्षिण आफ्रिका संघाची घोषणा, 'या' स्टार क्रिकेटरकडे कर्णधारपद, पाहा कोणाकोणाला मिळाली संधी?

South Africa T20 World Cup 2026 : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ही (T20 World Cup 2026) स्पर्धा येत्या 7 फेब्रुवारी पासून सुरु होणार आहे. यंदा भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांकडे या स्पर्धेचं यजमानपद असून जवळपास 20 संघ या स्पर्धेत भिडणार आहेत. बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वीच टी 20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता दक्षिण आफ्रिका क्रिकेटने येत्या वर्ल्ड कपसाठी संघाची घोषणा केली आहे. यात एडन मार्करम (Aiden Markram) याला दक्षिण आफ्रिका (South Africa) संघाचं कर्णधार बनवण्यात आलाय.
मोठ्या स्पर्धेपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेसाठी चांगली गोष्ट अशी की वेगवान गोलंदाज कगिसो रबाडा पुन्हा ऍक्शनमध्ये परतला आहे. त्याला मैदानात पुनरागमनासाठी ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. बरगडीच्या दुखापतीमुळे रबाडा भारताविरुद्धच्या अलिकडच्या व्हाईट बॉल दौऱ्याला मुकला होता. अशातच आगामी ICC स्पर्धेत त्याच्या असण्यामुळे दक्षिण आफ्रिका संघात पेस अटॅकला अनुभव आणि ताकद मिळेल. दुसरीकडे, स्फोटक टॉप ऑर्डर विकेटकिपर फलंदाज, रायन रिकेलटनला 15 सदस्यीय संघातून वगळण्यात आले आहे, तर जेसन स्मिथला संघात स्थान देण्यात आलं आहे.
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेटने आपल्या स्टेटमेंटमध्ये म्हटलं की, 'टी 20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये एडन मार्करम हा संघाचं नेतृत्व करेल. ज्यामध्ये कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रुविस, टोनी डी जियोर्गी, डोनोव्हन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, क्वेना म्फाका आणि जेसन स्मिथ यांची प्रथमच टी 20 वर्ल्ड कपसाठी निवड झाली आहे'. संघ निवडीबद्दल बोलताना, निवड समन्वयक पॅट्रिक मोरोनी म्हणाले की, 'आम्हाला काही मोठे निर्णय घ्यावे लागले, पण आम्हाला वाटते की हा गट सर्वात मजबूत आहे आणि भारत आणि श्रीलंकेला यशस्वी होण्याची प्रत्येक संधी आहे'. त्यांनी पुढे म्हटले की, 'आम्ही खेळातील काही सर्वोत्तम आणि अनुभवी खेळाडू तसेच काही सर्वोत्तम तरुण टी 20 खेळाडूंना एकत्र करून एक जागतिक दर्जाचा संघ तयार केला आहे'.
हेही वाचा : वर्षाच्या सुरुवातीलाच टीम इंडियाला मोठा धक्का, 'या' स्टार क्रिकेटरला दुखापत, वेदनेनं कळवळत नेलं मैदान बाहेर
एडन मार्करम (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जॉर्जी, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, कैगिसो रबाडा, जेसन स्मिथ.