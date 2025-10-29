English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SA W Semi-final: दक्षिण आफ्रिकेचा ऐतिहासिक पराक्रम! इंग्लंडवर 125 धावांनी मात करत वर्ल्ड कप फायनलमध्ये धडक

ENG W vs SA W ODI World Cup 2025 Semifinal : आज, महिला विश्वचषक 2025 चा पहिला उपांत्य सामना गुवाहाटी येथे इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळला गेला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 29, 2025, 09:54 PM IST
ODI World Cup 2025 Semifinal: गुवाहाटी येथे झालेल्या महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या पहिल्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघाने इंग्लंडचा 125 धावांनी पराभव करून इतिहास रचला आहे. या विजयासह दक्षिण आफ्रिका पहिल्यांदाच महिला वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये पोहोचला आहे.

सामन्याचा आढावा

पहिल्यांदा फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्ट हिने जबरदस्त शतक ठोकत संघाला भक्कम सुरुवात करून दिली. तिच्या आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर संघाने निर्धारित 50 षटकांत 7 गडी गमावून 319 धावा केल्या. वोल्वार्ड्टची खेळी सामन्याची टर्निंग पॉइंट ठरली. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी मध्यभागी थोडासा प्रतिकार केला, पण दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी सातत्य राखले. शेवटच्या षटकांत नादिन डी क्लार्क आणि कप यांनी महत्त्वपूर्ण फटकेबाजी करत संघाचा धावसंख्या तीनशेच्या वर नेली.

इंग्लंडचा डाव कोसळला

प्रत्युत्तरात इंग्लंडच्या फलंदाजांकडून अपेक्षित कामगिरी दिसली नाही. सुरुवातीला काही चांगली भागीदारी झाली असली, तरी मारिजन कपच्या अचूक गोलंदाजीसमोर इंग्लिश फलंदाज गुडघे टेकले. तिने एकटीने 5 बळी घेत सामन्यावर शिक्कामोर्तब केले. तिच्यासह नादिन डी क्लार्कने 2 विकेट्स घेतल्या, तर आयबोंगा खाका, म्लाबा आणि सुने लूस यांनी प्रत्येकी एक-एक गडी बाद केला. इंग्लंडचा संपूर्ण डाव 42.3 षटकांत फक्त 194 धावांवर आटोपला.

दक्षिण आफ्रिकेचा सुवर्ण क्षण

या विजयाने दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाने वर्ल्ड कपच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला आहे. याआधी हा संघ अनेकदा उपांत्य फेरीत पोहोचला होता, पण फायनलमध्ये जाण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले होते. कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्ट आणि स्टार ऑलराउंडर मारिजन कप यांच्या जोडीने या मोहिमेत संघाला नवी ऊर्जा दिली आहे. आता सर्वांचे लक्ष फायनलमध्ये त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांकडे आहे  जिथे दक्षिण आफ्रिकेचा उद्देश असेल पहिलं वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकण्याचं स्वप्न साकार करण्याचा.

दक्षिण आफ्रिका महिला संघ:

लॉरा वोल्वार्ड्ट (कर्णधार), ताझमिन ब्रिट्स, सुने लूस, मरिझान कॅप, नादिन डी क्लार्क, क्लोए ट्रायॉन, आयबोंगा खाका, नोंकुलुलेको म्लाबा, त्रिशा चेत्ती (यष्टिरक्षक), मसाबाटा क्लास, डेल्मी टकर

इंग्लंड महिला संघ:

हेदर नाईट (कर्णधार), टॅमी ब्यूमाँट, सोफिया डंक्ली, नॅट स्किव्हर-ब्रंट, डॅनी वायट, एमी जोन्स (यष्टिरक्षक), अॅलिस कॅप्सी, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, केट क्रॉस, लॉरेन बेल

