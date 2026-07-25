/19 वं मेडल जिंकून रचला इतिहास, चाड ले क्लोसने मोडला कॉमनवेल्थ गेम्समधील ऑल टाइम रेकॉर्ड

Commonwealth Games 2026 : दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार स्वीमर चाड ले क्लोसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये इतिहास रचला आहे. 24 जुलै रोजी पुरुषांच्या 4×100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले इव्हेन्टमध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकून कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये इतिहासातील सर्वात जास्त मेडल जिंकणारा पुरुष खेळाडू ठरला आहे. 34 वर्षांच्या चाड ले क्लोसचं कॉमनवेल्थ गेम्समधील हे 19 वं मेडल होतं. ऐतिहासिक ब्रॉन्झ मेडल सोबतच त्यांनी ऑस्ट्रेलियाचा नेमबाज फिल ॲडम्स आणि इंग्लंडचा मिक गॉल्ट यांच्या सर्वकालीन विक्रमांना मागे टाकले. या दोन्ही खेळाडूंनी प्रत्येकी 18 पदके जिंकली होती.
चाड ले क्लोसने आपल्या कॉमनवेल्थ करिअरची सुरुवात 2010 मध्ये नवी दिल्ली येथे आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये झाली होती. तेव्हा चाड ले क्लोसने 18 वर्षांचा होता. यावेळी त्याने तब्बल 5 मेडल जिंकून आपली प्रतिभा सिद्ध केली होती. ग्लासगो 2026 ही त्याच्या कारकिर्दीतील पाचवी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आहे. या स्पर्धेतील त्याचा प्रवास अजून संपलेला नाही; तो 50 मीटर आणि 100 मीटर 'बटरफ्लाय' प्रकारांतही सहभागी होणार असून, तिथे त्याला आपली पदकांची संख्या आणखी वाढवण्याची संधी मिळेल.
टोलक्रॉस स्विमिंग सेंटरमध्ये मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयानंतर चाड ले क्लोस भावुक झाला. तो या विजयानंतर अश्रू रोखू शकला नाही. त्यांनी कॉमनवेल्थ गेम्सच्या अधिकृत वेबसाइटवर म्हटले की, 'मला ब्रॉन्झ मेडल जिंकल्यामुळे नाही तर गोल्ड मेडल जिंकल्यावर रडायला पाहिजे होतं. पण खरं सांगायचं तर, हे पदक माझ्यासाठी अत्यंत मोलाचं आहे'. कॉमनवेल्थ गेम्समधील चॅड ले क्लोस यांच्या 19 पदकांच्या प्रवासात 7 सुवर्ण, 4 रौप्य आणि 8 कांस्य पदकांचा समावेश आहे.
दक्षिण आफ्रिकेच्या चाड ले क्लोसने आपल्या करिअरमध्ये 4 ऑलम्पिक मेडल आणि बटरफ्लाई कॉम्पिटिशनमध्ये 16 वर्ल्ड टायटल आपल्या नावे केले आहेत. 34 वर्षांच्या वयात सुद्धा तो त्याच्या परफॉर्मन्सवर सतत काम करतोय आणि 2028 च्या लॉस एंजिल्समध्ये होणाऱ्या पाचव्या ऑलम्पिक गेम्समध्ये भाग घेण्याची तयारी करत आहे.