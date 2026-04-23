14 चौकार, 5 षटकार, 216.98 चा स्ट्राईक रेट! विश्वविक्रमाची बरोबरी करणारा खेळाडू कोण?

South Africa Women beat India Women in 3rd T20I: आयपीएल 2026 चा दमदार सीजन सुरु असतानाच अजून एक सिरीज सुरु आहे. सध्या महिला संघाच्या स्पर्धा सुरु असून बुधवारी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या देशाच्या महिला संघात सामना खेळवला गेला. २२ एप्रिलच्या रात्री हा महिला संघांमधील टी-२० मालिकेचा तिसरा सामना खेळला गेला. जोहान्सबर्ग येथे खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात एक खेळाडू खूप चमकली. जोहान्सबर्गमध्ये झालेल्या या लढतीत दक्षिण आफ्रिकेने एकतर्फी विजय मिळवला आणि या विजयाची मुख्य नायिका ठरली कर्णधार लॉरा वूल्वार्ड! वूल्वार्डने आपल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील तिसरे शतक झळकावून इतिहास रचला. तिने दक्षिण आफ्रिकेसाठी सर्वात जलद शतक झळकावले. या शतकासह, तिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये स्मृती मंधाना आणि मेग लॅनिंग यांच्या नावावर असलेल्या विश्वविक्रमाची बरोबरी केली.
लॉरा वूल्वार्डने या सामन्यात जबरदस्त फलंदाजी करत अवघ्या कमी चेंडूंमध्ये शतक झळकावले. 14 चौकार आणि 5 षटकारांसह त्यांनी 216 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने खेळ करत भारतीय गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली. त्यांच्या या खेळीमुळे त्यांनी टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतकांपैकी एक नोंदवले.
Three games. Three 50+ scores. Three successful chases.
Laura Wolvaardt leads from the front as South Africa win the series in style pic.twitter.com/3HrU8vFZNG
— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 22, 2026
भारताच्या हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 4 बाद 192 धावा उभारल्या. हे आव्हान मजबूत मानले जात होते, पण दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी ते सहज पार केले.
वूल्वार्डच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेने सुरुवातीपासून आक्रमक खेळ केला. त्यांनी संपूर्ण डावात नियंत्रण ठेवत केवळ 16.3 षटकांत 1 विकेट गमावून लक्ष्य गाठले. त्यामुळे सामना पूर्णपणे एकतर्फी झाला.
या शतकासह वूल्वार्ड हिने आंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेटमध्ये तिसरे शतक झळकावत विक्रमांची बरोबरी केली. त्यांनी स्मृती मंधाना आणि मेग लॅनिंग यांच्या विक्रमाशी बरोबरी साधली.
लॉरा वूल्वार्डची ही खेळी केवळ विजय मिळवून देणारी नव्हती, तर ती विक्रमांनी भरलेली होती. त्यांच्या या दमदार प्रदर्शनामुळे महिला क्रिकेटमध्ये आणखी एक ऐतिहासिक क्षण नोंदवला गेला.