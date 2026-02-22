IND VS SA : दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकला! सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग ११ मधून थेट उपकर्णधारच बाहेर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND VS SA : रविवार 22 जानेवारी रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्याचा टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला असून त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. 

पूजा पवार | Updated: Feb 22, 2026, 07:09 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (IND VS SA) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) सुपर 8 सामना खेळवला जाणार आहे. रविवार 22 जानेवारी रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्याचा टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला असून त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. 

प्लेईंग 11 मध्ये कोणते बदल? 

टीम इंडियाने सुपर 8 सामन्याचा टॉस गमावला. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्करमने टॉस जिंकला. त्याने प्रथम फलंदाजी निवडली. टीम इंडियाने सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात प्लेईंग 11 मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. नेदरलँड विरुद्ध झालेल्या मागच्या सामन्यात टीम इंडियाने उपकर्णधार अक्षर पटेलच्या जागी  प्लेईंग 11 मध्ये वॉशिंग्टन सुंदरला स्थान दिलं होतं. या सामन्यात अक्षर पटेलची एंट्री होईल अशी अपेक्षा असताना मात्र कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर 8 च्या सामन्यात कोणतेही बदल केलेले नाहीत.  तर दक्षिण आफ्रिकेने त्यांच्या प्लेईंग 11 मध्ये चार बदल केले असून यात त्यांनी केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, मॅक्रो जॅनसन आणि डेव्हिड मिलरला पुन्हा संघात घेतलंय. 

अक्षर पटेलला प्लेईंग 11 मधून बाहेर का काढलं? 

टीम इंडियाचा उपकर्णधार आणि स्टार ऑलराऊंडर अक्षर पटेलचा ग्रुप स्टेजमधील परफॉर्मन्स हा उत्तम होता. मात्र सुपर 8 सामन्यात त्याच्या बदली वॉशिंग्टन सुंदरला स्थान दिल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. यावेळी कर्णधार सूर्याने सांगितलं की, 'अक्षर पटेलसाठी हे खूप कठोर आहे, पण हा एक रणनीतिक निर्णय आहे, बाकी आम्ही त्याच संघासह जात आहोत, त्यामुळे गेल्या सामन्यापेक्षा प्लेईंग 11 मध्ये अधिक कोणतेही बदल नाहीत'.

सुपर 8 चा 'ग्रुप ऑफ डेथ' : 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या ग्रुप स्टेजनंतर आता 12 संघ स्पर्धेच्या बाहेर पडले असून उर्वरित 8 संघांनी सुपर 8 साठी क्वालिफाय केलंय. यात सुपर 8 साठी भारत, इंग्लंड, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, साऊथ आफ्रिका, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका हे संघ क्वालिफाय झालेत. आयसीसीद्वारे अंमलात आणल्या गेलेल्या प्री-सीडिंग फॉरमॅटमुळे चार ग्रुपमधील सर्व विजेता संघ भारत, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे आणि दक्षिण आफ्रिका यांना एकाच ग्रुपमध्ये ठेवण्यात आलेत. त्यामुळे या ग्रुपला 'ग्रुप ऑफ डेथ' असं म्हणून देखील संबोधलं जातंय. अशातच आता या ग्रुप ऑफ डेथमधून कोणते दोन संघ बाजी मारणार आणि सेमी फायनलमध्ये पोहोचणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11 :

एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

