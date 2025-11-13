दक्षिण आफ्रिकेचा हा खेळाडू प्रभू श्रीराम आणि हनुमानाचा भक्त, जपतो हिंदू परंपरा; भारताशी आहे खास कनेक्शन

Keshav Maharaj: दक्षिण आफ्रिकेचा केशव महाराज हा मोठमोठे सामने जिंकणारा खेळाडू हिंदू धर्माचे अनुसरण करतो. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दोन सामन्यांची हाय-प्रोफाइल कसोटी मालिका (Test Series) उद्या, 14 नोव्हेंबर रोजी कोलकाता येथे सुरू होत आहे. पहिला कसोटी सामना उद्या सकाळी 9:30 वाजता ईडन गार्डन्सवर खेळवला जाईल.
भारताविरुद्धच्या या कसोटी मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज केशव महाराजही खेळत आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दक्षिण आफ्रिकेसाठी 322 विकेट्स घेतल्या आहेत. केशव महाराज भगवान राम आणि भगवान हनुमानाचा भक्त असून त्यांचे भारताशी खोलवर नाते आहे. भारतीय वंशाचा केशव महाराज दक्षिण आफ्रिकेत राहतो आणि त्याच देशासाठी क्रिकेट खेळतो. जन्मापासूनच दक्षिण आफ्रिकेत असूनही, तो हिंदू परंपरांचे पालन तसेच आदरही करतो. त्याशिवाय या क्रिकेटपटूचे उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरशीही जवळचे संबंध आहे. जाणून घ्या, नेमकं कनेक्शन काय?
उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरशी खास संबंध
केशव महाराजचे भारतातील उत्तर प्रदेश राज्यातील मातीशी खोलवर संबंध आहेत. 1874 मध्ये, केशव महाराजाचे पूर्वज कामाच्या शोधात भारतातून डरबनला आले आणि तिथेच स्थायिक झाले. केशव महाराजचे पूर्वज हे मूळ उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यातील रहिवाशी होते. हिंदू संस्कृतीशी असलेले नाते ते आजही जपातात, त्यांचे पालन करतात यामुळे केशव महाराज सोशल मीडियावर खूप लोकप्रिय झाला आहे. केशव महाराजांचा जन्म 7 फेब्रुवारी 1990 रोजी दक्षिण आफ्रिकेत झाला. एकेकाळी केशव महाराजाचे वडीलही दक्षिण आफ्रिकेसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळायचे.
केशव महाराजचा अप्रतिम रेकॉर्ड
केशव महाराज दक्षिण आफ्रिकेकडून तिन्ही फॉरमॅटमध्ये क्रिकेट खेळतो. त्याने 60 कसोटी सामन्यात 212 तर 54 एकदिवसीय सामन्यात 72 आणि 39 टी-20 सामन्यात 38 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यांच्या डाव्या हाताच्या फिरकी गोलंदाजीमुळे अनेक फलंदाज आव्हानाचा सामना करतात. त्याची ही धडाकेबाज खेळी जगभर प्रसिद्ध आहे. सर्वात मोठ्ठी बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याने एकूण 322 विकेट्स घेतल्याचा विक्रम आहे.